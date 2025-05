Patricio Parodi es echado de su alojamiento en Chiclayo por alterar la tranquilidad del vecindario

Patricio Parodi y Piero Arenas fueron echados de departamento en Chiclayo | Kick/@PieroArenast

Patricio Parodi, excompetidor de ‘Esto es Guerra‘, se encuentra en Chiclayo creando contenido para su canal de Kick, acompañado de Piero Arenas, también streamer y su excompañero del reality. Sin embargo, en su primer día en la ciudad, ambos modelos vivieron una inesperada situación, ya que fueron echados del departamento que alquilaron para pasar la noche. La razón: fueron acusados de perturbar la tranquilidad del vecindario.

Sucede que, luego de instalarse en el departamento, que habían alquilado a través de la plataforma Airbnb, Patricio Parodi y Piero Arenas, acompañados de su equipo de grabación, pasearon por Chiclayo, realizando diversas actividades que llamaron la atención de los habitantes locales. Al caer la noche, regresaron al inmueble con cuatro amigas para prepararse para una salida nocturna a una discoteca.

Sin embargo, antes de ingresar al inmueble, el dueño del departamento se percató de que varias personas intentaban acceder al lugar. Visiblemente molesto, invitó a Patricio Parodi y Piero Arenas a retirar sus pertenencias y abandonar su propiedad de inmediato.

Patricio Parodi y Piero Arenas fueron echados de un departamento en Chiclayo por causar molestias | Captura Kick

“Un favor, solo entran dos personas. No entran más. Se acabó. Si ustedes no están de acuerdo, yo les devuelvo el dinero y se retiran. Están perturbando tanto a las personas de acá (del vecindario), como de mi casa. Eso yo no lo voy a permitir. Entonces, les devuelvo el dinero, suben, recogen sus cosas y se retiran. Por favor, se baja el resto”, expresó el dueño, claramente molesto.

Las amigas de Patricio Parodi y Piero Arenas no tuvieron más opción que irse en silencio, mientras los exintegrantes de ‘Esto es Guerra’ se dirigieron al departamento para recoger sus pertenencias, riendo ante lo absurdo de la situación. Aunque se vieron sin lugar donde pasar la noche de manera repentina, ambos reconocieron que había sido la mejor opción, ya que el departamento resultaba ser muy pequeño para los planes que tenían en mente.

Patricio Parodi y Piero Arenas se vieron obligados a abandonar su alojamiento en Chiclayo | Captura Kick

Quejas de los vecinos

Después de empacar sus cosas, Patricio Parodi y Piero Arenas devolvieron las llaves al dueño, quien les aseguró que les devolvería el dinero. “A través de la página te devuelvo los 30 dólares, ahorita estamos haciendo la devolución. Ten la plena seguridad que te devuelvo el dinero”, afirmó. No obstante, el amigo de Patricio no dudó en hacerle una advertencia: “¿Seguro? Porque usted sabe que él es Patricio Parodi”.

Después de ser echados, Patricio Parodi y Piero Arenas se dirigieron a la casa de un amigo | Captura Kick

Finalmente, los exchicos reality recogieron todas sus pertenencias y decidieron abandonar el inmueble. Luego, se dirigieron a pie a la casa de un amigo, quien amablemente les ofreció alojamiento. Allí, conversaron sobre lo ocurrido. Según las amigas de Parodi y Arenas, el vecindario se enteró de lo sucedido, ya que la discusión con el dueño fue tan ruidosa que se escuchó claramente hasta el primer piso.

Por su parte, Patricio Parodi comentó que es probable que hayan sido echados del departamento debido a las quejas de los vecinos, quienes se habrían molestado por su llegada a Chiclayo en la madrugada y el ruido que hicieron al instalarse. “Ya saben cómo es Piero, estaba borracho y haciendo bulla”, expresó el excapitán de los ‘Guerreros’.

Patricio Parodi y Piero Arenas hablaron con sus amigos sobre lo sucedido | Captura Kick

¿Por qué Patricio Parodi no está en ‘EEG’?

Patricio Parodi sorprendió a sus seguidores al explicar por qué no forma parte de la temporada 2025 de ‘Esto es Guerra‘. Aunque en un principio tenía la intención de regresar al reality, detalló que, después de firmar su contrato, la producción le comunicó al día siguiente que no participaría en la nueva edición. El ‘Pato’ dejó claro que la decisión no estuvo relacionada con problemas económicos o malentendidos financieros.

En una entrevista para el programa de YouTube ‘Good Time’, Mario Irivarren aprovechó para preguntarle directamente sobre su futuro en ‘Esto es Guerra’. Parodi explicó que, inicialmente, presentó algunas condiciones a la producción, las cuales fueron aceptadas, y luego firmó el contrato. Sin embargo, al día siguiente, la producción le informó que su participación no seguiría adelante. “No se llegó a un acuerdo, se tiraron para atrás. No tiene que ver con lo económico”, aclaró.

Patricio Parodi ya no forma parte de 'Esto es Guerra' y ahora se dedica por completo al streaming | Instagram/@patoparodi18

El excompetidor confesó que lo que más extraña de ‘Esto es Guerra’ es la competencia y la adrenalina de los retos, algo que le resulta difícil de reemplazar. A pesar de esto, dejó en claro que su salida no estuvo relacionada con conflictos personales ni problemas con sus compañeros. Patricio Parodi minimizó las especulaciones, asegurando que sus condiciones no eran diferentes a las de otros.