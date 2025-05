Identifican a los familiares de Alejandra Baigorria que habrían agredido a Patricio Parodi y Fabio Agostini. Panamericana TV

Durante la reciente emisión del programa La Noche Habla, transmitido el 30 de abril, el mánager de Fabio Agostini, Walter Pico, ofreció su versión de los hechos sobre el altercado ocurrido durante la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. Según su testimonio, los involucrados en el incidente habrían sido familiares cercanos de la novia.

Pico rompió su silencio respaldando tanto a Fabio Agostini como a Patricio Parodi, quien también estuvo presente en la celebración. El representante fue claro al señalar que los agresores serían los hijos del hermano de Verónica Alcalá, madre de Alejandra Baigorria. Específicamente, identificó a los jóvenes como Alejo y Daniel Alcalá, de 22 y 21 años respectivamente.

De acuerdo con la narración de Pico, los hermanos estaban acompañados de sus parejas en la fiesta. A lo largo del evento, Daniel habría tenido una actitud provocadora hacia Fabio Agostini y su amigo Arian León. Sin embargo, el momento más crítico se produjo alrededor de las 2:30 a. m., cuando Alejo presuntamente agredió físicamente a Patricio Parodi con un cabezazo.

Durante la entrevista con los conductores de ‘La noche habla’, Ric La Torre y Tilsa Lozano, se mostró una fotografía extraída del Instagram de Dereck Baigorria, hermano de Alejandra, en la que aparecían los mencionados familiares. Al respecto, Walter Pico afirmó sin dudar: “Sí, ellos son, son los dos hermanos. El que quiso encarar fue el menor”, haciendo referencia a Daniel Alcalá.

Alejandra Baigorria atricioo Parodi

Primos de Alejandra Baigorria habrían protagonizado pelea en boda de la rubia. Panamericana TV

Respecto al enfrentamiento de Patricio Parodi supuestamente con uno de los Alcalá, el mánager cuenta que no llegó a presenciarlo, pero sí puede identificar al primo de Alejandra a través de los videos.

“Nosotros nos retiramos a las 11:30 p. m., lo de Patricio habría sido a las 2:30 a. m. Por los videos que he visto, sé que Alejo es quien le da el cabezazo a Pato”, señaló.

Patricio Parodi y Fabio Agostini protagonizaron enfrentamiento en boda de Alejandra Baigorria. IG/ Willax TV

El enfrentamiento que sí presenció, explica el representante, es el de Fabio Agostini, donde intentó intervenir para calmar los ánimos, pero fue amenazado por los jóvenes. “Me gritaron: ‘Tú no sabes con quién te has metido’”, contó Pico, dejando entrever la tensión vivida durante la noche.

Hasta el momento, Alejandra Baigorria no se ha pronunciado oficialmente sobre el incidente. Sin embargo, las declaraciones de Pico han avivado el debate en redes sociales y generado diversas reacciones sobre el ambiente que se vivió en uno de los días más importantes para la empresaria.

¿Qué dijo Patricio Parodi sobre la pelea que protagonizó?

Patricio Parodi habló sobre el violento episodio que vivió durante la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, en la que fue agredido por un joven con un cabezazo. En una reciente transmisión en vivo a través de la plataforma Kick, el chico reality brindó su versión de los hechos y no ocultó su deseo de tomar revancha.

El popular ‘Pato’ comenzó relatando cómo se originó el altercado durante la celebración, dejando claro que tiene muy presente la identidad de su agresor. “Yo sé quién es. La venganza es un plato que se come frío”, dijo con seriedad ante sus seguidores.

Lejos de buscar calmar las aguas, Patricio lanzó una advertencia directa al muchacho que lo atacó: “No sabes con quién te has metido, chibolo”, afirmó sin filtro durante su streaming. Sus palabras dejaron ver el nivel de molestia que aún arrastra tras el incidente.

Pelea de Patricio Parodi en boda de Alejandra Baigorria y Said Palao.

Según contó, el momento de la agresión ocurrió en medio de un grupo de personas durante la fiesta. Las imágenes difundidas en programas de espectáculos mostraron el preciso instante en el que un joven se le acerca y le propina un cabezazo, aparentemente sin provocación directa. Inmediatamente, los amigos y acompañantes de Parodi intervinieron para evitar que la situación pasara a mayores.

“A la gente le asusta la sangre, pero la nariz es así, te meten un lapito y te comienza a sangrar como mier... la nariz es muy sensible”, relató Parodi, explicando la reacción de su cuerpo tras el golpe. Luego añadió: “Cuando le estoy diciendo ‘qué fue, por qué me miras mal’, me metió un cabezazo de gratis”.

Paco Bazán reacciona a la pelea de Patricio Parodi en la boda de Alejandra Baigorria: “Sanazo que le pone la cara” | ATV

Lejos de restarle importancia, Patricio fue claro al señalar que no se quedará tranquilo. “Ya vas a ver, no sabes con quién te has metido, te has equivocado chibolo”, repitió con evidente enojo. Con estas palabras, el influencer dejó claro que aún siente el deseo de “avanzar” a quien lo atacó.

Hasta el momento, no se han dado nuevas declaraciones por parte de la familia de Alejandra Baigorria, aunque el nombre de Alejo Alcalá ha sido mencionado como el presunto agresor. La tensión tras el incidente continúa dando que hablar en redes sociales y programas de espectáculos.

Patricio Parodi rompe su silencio luego de terminar sangrando en boda de Alejandra Baigorria y Said Palao: “Me metió un cabezazo de gratis”. Video: Kick