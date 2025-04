Fabio Agostini responde si también fue agredido en fiesta de boda de Alejandra Baigorria: “Vino a retarme”

El matrimonio de Alejandra Baigorria y Said Palao fue uno de los eventos más esperados de la farándula peruana. Lo que debía ser un momento de unión y diversión, se convirtió en un campo de batalla cuando Patricio Parodi fue agredido por uno de los invitados, lo que ocasionó que se genere una pequeña gresca.

Sin embargo, el popular ‘Pato’ no fue el único que enfrentó un hecho de violencia, pues Fabio Agostini reveló en su canal de Kick que también intentaron agredirlo. Mientras se realizaba un corte de cabello, el español contó que un sujeto se acercó a él para hacerle un reclamo.

“No me pegó nadie. El que le rompió la nariz a Pato, vino a retarme a mí, cuando yo no le había hecho nada. No tenía nada que ver. Son inseguros y celosos con sus novias, pues vino a gritarme, a decirme qué me pasaba”, empezó diciendo el chico reality.

Fabio Agostini habla de la pelea que tuvo Patricio Parodi. (Foto: Captura de Kick)

En un momento dado, esta persona se acercó a Fabio Agostini y se puso a discutir cara a cara con el chico reality. Cansado de los reclamos, el español decidió alejarlo con sus dedos y así evitar un enfrentamiento físico.

“Nos acercamos carita con carita y le dije: ‘Atrévete a hacerme algo’. Me seguía gritando y me decía payaso, entonces lo aparté con el dedo. Entonces vino su papá a pedirme disculpas en nombre de su hijo. Parece que los chicos estaban bebidos y no saben beber”, comentó.

Posteriormente, Fabio Agostini reveló que la persona que intentó agredirlo se confundió, pues en realidad no quería pelear con él, sino con un gimnasta que estaba en su mismo grupo.

Pelea de Patricio Parodi en boda de Alejandra Baigorria y Said Palao.

¿Qué dijo Patricio Parodi sobre su pelea?

Durante una transmisión en vivo en la plataforma Kick, Patricio Parodi sorprendió al contar que fue víctima de una agresión física en plena boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, celebrada hace pocos días. El exchico reality reveló que un joven invitado lo golpeó con un cabezazo sin provocación aparente, generando tensión en el exclusivo evento.

Según relató Parodi, el altercado se inició cuando el padre del agresor se le acercó para preguntarle qué estaba ocurriendo. “Yo le respondí que estaba tranquilo con mis ‘causas’ y que no pasaba nada. Pero él me miraba como queriéndome intimidar desde lejos, sin motivo alguno”, comentó. Poco después, mientras conversaba nuevamente con el padre, el hijo se acercó sorpresivamente y le dio un fuerte cabezazo, provocándole una herida que comenzó a sangrar.

El modelo aseguró que no reaccionó con violencia gracias a la intervención de sus amigos. “Estaba lleno de cólera, estaba dispuesto a enfrentarlo, pero me calmé. Pensé rápido y me dije: no voy a arruinarle el matrimonio a Said. Hay prensa, hay gente que me conoce. No va a ser hoy… pero algún día será”, expresó con firmeza.

Patricio Parodi rompe su silencio luego de terminar sangrando en boda de Alejandra Baigorria y Said Palao: “Me metió un cabezazo de gratis”.

Patricio también aclaró que conoce la identidad de su agresor, ya que comparten amigos en común, y enfatizó que no había hecho nada que pudiera haber provocado semejante reacción. “Felizmente tenía gente que me calmó. Si no, la situación podría haberse salido de control”, agregó.

Por su parte, Rodrigo González, conductor del programa ‘Amor y Fuego’, informó que el agresor sería un familiar cercano de Alejandra Baigorria, lo que habría complicado aún más el tenso ambiente en la celebración.