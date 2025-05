Madre de Said Palao rompe su silencio tras escándalo en boda de su hijo con Alejandra Baigorria “De todo corazón que todo se solucione”

Madre de Said Palao rompe su silencio tras escándalo entre hermana y madre de Alejandra Baigorria “Deseo de todo corazón que todo se solucione”. Video: Amor y Fuego.

La celebración del matrimonio entre Said Palao y Alejandra Baigorria, una de las parejas más mediáticas del espectáculo local, se vio opacada por un hecho lamentable que acaparó la atención de los medios y redes sociales: una agresión física protagonizada por Thamara Medina, hermana de la empresaria, contra su madre, Verónica Alcalá.

El incidente ocurrió casi al final de la ceremonia, generando conmoción entre los asistentes. En medio de la controversia, María Rosa Castro, madre de Said Palao, se pronunció al respecto en una entrevista para el programa ‘Amor y Fuego’, donde manifestó su tristeza por lo ocurrido, pero dejó claro que considera que es un conflicto interno que debe tratarse en el entorno familiar.

“Me da un poquito de pena eso, pero yo creo que es un tema familiar que ellos tienen que resolver, su mamá y su hija“, declaró con prudencia la suegra de Alejandra, quien también dijo esperar que la situación no escale más allá del círculo íntimo.

La madre del popular chico reality destacó que no es apropiado que situaciones tan delicadas se ventilen públicamente, especialmente en un contexto tan emotivo como el de una boda.

“Nadie quiere que pasen este tipo de cosas porque en verdad no son bonitas y yo creo que se van a poner en eso (a solucionarlo). Hay cosas que creo que ya se tienen que ver un poco más allá, más a fondo, en privado”, añadió con sensibilidad.

Durante la conversación, también compartió sus sentimientos hacia Verónica Alcalá y su hija Thamara, a quien conoció justamente el día de la ceremonia. Con afecto, comentó:

“A Verito yo la quiero un montón, también a Thamarita la conocí ese día, entonces yo la verdad deseo de todo corazón que todo se solucione”.

Madre de Said Palao y el cariño hacia Alejandra Baigorria

A pesar del mal momento, María Rosa Castro se mostró muy cercana a la pareja y especialmente a su nuera. Aseguró que su relación con Alejandra Baigorria ha sido muy buena desde que fue presentada por Said, y que incluso disfruta engriéndola con platos caseros cuando la visita.

“Yo desde que conocí a Alejandra, mi hijo me la presentó, hemos hablado como amigas y es como una hija y yo la espero con la comidita porque sé que no ha comido y me encanta engreírla. La quiero mucho”, comentó emocionada.

Tras el enlace matrimonial, María también compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales, dándole la bienvenida oficial a Alejandra a la familia.

“Alejandra, bienvenida a nuestra familia con todo nuestro corazón. Gracias por hacer que Said sonría aún más y por compartir con él esta hermosa aventura llamada matrimonio. Juntos y de la mano de Dios, sé que podrán superar cualquier obstáculo y disfrutar cada momento como si fuera el más valioso”, publicó.

La dedicatoria fue recibida con mucho cariño por los seguidores de la pareja, quienes resaltaron la calidez de la madre de Said. En el mismo mensaje, se dirigió directamente a su hijo con palabras llenas de orgullo y ternura:

“Said, desde que eras pequeño, siempre has sido un hijo maravilloso, y hoy no puedo estar más orgullosa de la persona en la que te has convertido. Tú y Alejandra forman una pareja hermosa, que irradia amor, respeto y complicidad”.

Finalmente, dejó un mensaje esperanzador para los recién casados: “Mi deseo para ustedes es que el amor que hoy celebramos siga creciendo día a día, que encuentren en cada dificultad una oportunidad para fortalecer su unión y en cada alegría un motivo para seguir adelante juntos. Que nunca pierdan esa chispa especial que los une y que siempre recuerden lo mucho que se quieren”.

Steve Palao,padre de Said sorprende con publicación

En paralelo, el padre de Said Palao, Steve Palao, parece que también reaccionó al altercado familiar. A través de sus redes sociales, publicó un mensaje que muchos interpretaron como una crítica directa al comportamiento de Thamara Medina.

“Educa a tu hija a que respete a las mujeres y educa a tu hija a que no abuse del respeto que un buen hombre le ofrece”, escribió, generando comentarios divididos en plataformas como Instagram y TikTok.

Las imágenes del incidente muestran a Thamara Medina lanzando gritos e insultos a su madre, y más tarde, corriendo para propinarle una bofetada y una patada, antes de ser retirada por su pareja.

Pese a que en redes sociales ambas aparentaban una relación armónica, el conflicto expuesto durante la boda dejó al descubierto una problemática más profunda. Verónica Alcalá, por su parte, expresó públicamente que ha perdonado a su hija, aunque la respuesta de Thamara dejó entrever resentimientos no resueltos.