Magaly Medina incrédula que Alejandra Baigorria no se haya dado cuenta de agresión de su hermana a su mamá: “Dice que no se enteró”

Magaly Medina cuestiona a Alejandra Baigorria por no notar la agresión de su hermana a su madre en su boda. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En la edición del 29 de abril de Magaly TV La Firme, la conductora Magaly Medina hizo un análisis sobre las múltiples polémicas que rodearon el matrimonio de Alejandra Baigorria y Said Palao, evento que, según ella, estuvo marcado por incidentes inesperados que opacaron lo que debería haber sido una celebración perfecta.

Medina comenzó su comentario destacando que, aunque la pareja ya se encuentra disfrutando de su luna de miel, el matrimonio estuvo marcado por una serie de controversias que se siguen comentando.

“Sigue la polémica por todos lados”, inició Magaly, refiriéndose a los escándalos que emergieron durante y después de la boda. Uno de los temas que más causó revuelo fue la violencia entre los miembros de la familia de la novia, específicamente los golpes que, según informes, Thamara, hermana de Alejandra, le dio a su madre, Verónica Alcalá.

Magaly expresó su incredulidad al respecto, señalando que no podía creer que Alejandra no se hubiera enterado de la situación. “No creo que no se haya dado cuenta de lo que ocurrió”, comentó, mostrando su asombro ante el hecho de que la principal protagonista del evento no pareciera estar al tanto de los problemas graves que sucedieron esa noche, que incluyeron peleas físicas y otras situaciones violentas.

Según la conductora, la novia afirmó que no se enteró de nada. “Cuántas narices se rompieron, ni si hubo vasos rotos, ni si hubo chongazo, ni si a su mamá le pegó la otra hermana”. Magaly, visiblemente incrédula, indicó que parecía increíble que no hubiera notado el caos que se desató en su propia boda.

La relación de Onelia Molina y Mario Irivarren

Además, la conductora mencionó que, a raíz de los incidentes, incluso una relación se vio afectada. En este caso, se trató de la relación entre Onelia Molina y Mario Irivarren, que aparentemente se vio comprometida por los conflictos que ocurrieron en la boda.

Magaly explicó que, aunque Onelia no ha tomado una decisión tajante, parece estar en una etapa de duda y reflexión, lo que sugiere que la situación la ha dejado confundida y afectada. “No quiere ser terminante”, comentó Magaly, proponiendo que la influencer aún tiene sentimientos por Mario y podría estar esperando alguna compensación o disculpa de su parte.

A lo largo de la edición, Magaly destacó lo que ella considera una serie de “figuras faranduleras” y familiares que no estaban acostumbrados a las tensiones de una boda tan mediática y, bajo la influencia de los tragos, terminaron buscando peleas. Esto, a su juicio, contribuyó a deslucir lo que para Alejandra Baigorria debería haber sido un día mágico. “La conjunción de tantas figuras y gente no acostumbrada a estas situaciones terminó opacando la boda”, concluyó Medina.

Magaly Medina tilda de ‘alcahueta’ a Alejandra Baigorria

Sin embargo, la situación dio un giro inesperado durante la boda de Alejandra y Said, cuando se filtraron imágenes y videos que mostraban a la empresaria actuando como el ‘puente’ entre Mario y Vania, aparentemente favoreciendo un posible reencuentro entre ellos.

La conductora Magaly Medina se mostró sorprendida por cómo Alejandra, quien no tenía una buena relación con Onelia Molina, parecía ser la encargada de acercar a la expareja, a pesar de la historia de abuso que Bludau denunció. “Alejandra en ese video era la alcahueta para que Mario y Vania se amisten”, afirmó Medina.

