Onelia Molina apoya mensaje contra Mario Irivarren tras video viral: “Mereces a un hombre con todas sus letras”

Onelia Molina apoya mensaje contra Mario Irivarren tras video viral sobre Vania Bludau. TikTok.

La reciente boda de Alejandra Baigorria y Said Palao no solo fue el centro de atención por la celebración del amor, sino también por una serie de controversias que surgieron durante el evento, especialmente relacionadas con Mario Irivarren, su expareja Vania Bludau y su actual novia, Onelia Molina.

En medio de los rumores y tensiones, Onelia Molina sorprendió al apoyar un mensaje crítico contra Mario Irivarren en las redes sociales, lo que desató una nueva ola de especulaciones sobre su relación con el chico reality.

¿Mario Irivarren extraña a Vania Bludau?

El escándalo comenzó cuando un video de la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao se viralizó rápidamente. En el clip, se podía ver a Mario Irivarren conversando con Alejandra mientras ambos bailaban.

Fue entonces cuando Alejandra le mencionó a Mario que su exnovia, Vania Bludau, estaba detrás de él, y Mario le respondió que la llamaría al día siguiente para hablar con ella.

Este comentario desató una serie de especulaciones sobre la relación de Mario con su expareja y generó incomodidad entre los seguidores, quienes no tardaron en hacer notar las tensiones entre Mario e Onelia, su actual pareja.

El hecho de que Mario hablara de su ex de manera tan abierta durante la fiesta de boda fue interpretado por muchos como un indicio de que aún existen lazos no resueltos entre ellos, algo que no pasó desapercibido por los presentes en la boda, ni por los seguidores en las redes sociales.

¿Mario Irivarren y Alejandra Baigorria causan revuelo por planear encuentro con Vania Bludau? (Farándula Lorcha)

Onelia Molina muestra apoyo a un mensaje crítico contra Mario Irivarren

En medio de la controversia que se generó por el video viral, Onelia Molina, dejó entrever su incomodidad con la situación a través de un gesto significativo en redes sociales. La modelo peruana le dio “like” a un comentario que cuestionaba tanto a Mario Irivarren como a Alejandra Baigorria por su actitud durante la boda.

El mensaje, que fue apoyado por Onelia, decía lo siguiente: “Siempre defendí de las burlas y del hate a Alejandra Baigorria, pero qué decepción verla ayer hablando así con el inmaduro de Mario Irivarren. Qué vergüenza que, como mujer que ha sufrido y llorado por amor, se preste para estas cosas”.

La publicación continuaba con un mensaje dirigido a Onelia, elogiándola por ser “una mujer admirable” y sugiriendo que merecía un hombre que la valore completamente.

Este gesto de Onelia, al dar “like” a un mensaje tan directo y crítico hacia su novio, generó un aluvión de comentarios entre los seguidores de la pareja, quienes comenzaron a especular sobre una posible crisis en su relación. A pesar de que Onelia no ha hecho declaraciones públicas al respecto, este tipo de gestos no hicieron más que avivar los rumores sobre una posible ruptura o distanciamiento entre ellos.

Onelia Molina muestra apoyo a un mensaje crítico contra Mario Irivarren. IG.

La ausencia de fotos juntos en la boda

Otro detalle que llamó la atención fue la ausencia de fotos de Onelia Molina con Mario Irivarren. Si bien es cierto, al inicio la odontóloga publicó algunas fotos con su pareja, luego del polémico video lo borró.

Mientras que otros invitados compartieron imágenes del evento, Onelia no publicó ninguna foto en la que apareciera acompañada de su pareja, lo que incrementó las especulaciones sobre su relación.

Esta ausencia de muestras públicas de afecto generó dudas sobre el estado real de su vínculo, especialmente en un contexto en el que la controversia sobre Vania Bludau y Mario Irivarren seguía siendo tema de conversación.

Onelia Molina toma radical decisión tras video de Mario Irivarren con Alejandra Baigorria. IG

¿Qué significa este gesto para la relación de Onelia y Mario?

El apoyo de Onelia Molina al mensaje crítico hacia Mario Irivarren, sumado a la falta de fotos públicas juntos en la boda, deja abierta la posibilidad de que existan tensiones en su relación.

Este gesto ha generado un aluvión de comentarios que sugieren que la relación podría estar pasando por una crisis, y algunos incluso han especulado sobre una posible separación.

A pesar de las señales de incomodidad mostradas por Onelia en redes sociales, lo cierto es que no ha habido confirmación oficial sobre el estado de su relación.

Los looks de los invitados a la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao.