Nuevos cambios en rutas del Metropolitano por obras en avenida Túpac Amaru, en Comas: conoce los desvíos

Dina Boluarte advierte a motociclistas que sus vehículos irán al depósito si no cumplen con prohibiciones: “Tienen que entender” La presidenta se dirigió a los usuarios de motocicletas que han expresado su inconformidad con la medida del gobierno, y afirmó que “justos pagan por pecadores”, por lo que deben ajustarse a las nuevas normas

Feriado largo Día del Trabajador: ¿Quiénes no descansan, cuánto debo cobrar si laboro y qué días abarca? Se viene otro feriado largo y muchos tendrán días libres, pero no todos. Conoce qué sectores están excluidos, cómo se calcula la remuneración por laborar y qué pasa con el viernes no laborable