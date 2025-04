Estas son las consecuencias que podrían enfrentar los peruanos afiliados sin consentimiento en partidos políticos

Consecuencias que enfrentan los peruanos afiliados indebidamente a partidos políticos | Foto. Andina

El caso de las afiliaciones sin consentimiento a partidos políticos revela graves irregularidades que algunas organizaciones emplean para manipular el sistema electoral y lograr su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Estas prácticas no solo violan los derechos de los ciudadanos al usar ilícitamente sus datos y firmas, sino que también puede causar perjuicios personales.

Trabajar en el Estado

En una entrevista con Infobae Perú, José Rodolfo Naupari, abogado especialista en derecho laboral, señaló que estar afiliado a un partido político puede limitarte a postular a ciertas entidades del Estado que tienen reglamentos específicos con el fin de evitar posibles conflictos de interés y garantizar la imparcialidad en sus funciones.

"Hay algunas entidades, no todas, que establecen ciertas prohibiciones para trabajar en el Estado (...) Por ejemplo, si tú quieres trabajar en el sistema electoral y estás afiliado, pues no vas a poder. Si tú quieres trabajar en el Ministerio Público o el Poder Judicial, evidentemente tienes esas limitantes. Pueden haber otras, pero salvo disposición expresa de estas entidades específicas no de todo el Estado", mencionó.

Pagos

Lista del Reniec de partidos políticos que presentaron firmas falsas para lograr su inscripción ante el JNE | Foto composición: Infobae Perú

Naupari refiere también que algunos partidos políticos suelen establecer que sus afiliados contribuyan económicamente, similar a lo que ocurre en clubes o colegios profesionales. Sin embargo, destacó que es difícil que un particular pueda generar una cobranza coactiva en estos casos.

“Lo que suele ocurrir, como ocurre con las asociaciones, es que si no pagas una determinada cantidad de cuotas, te botan de la asociación. Lo mismo entiendo que podría ocurrir con los partidos, pero no es muy usual que los partidos políticos te coloquen una exigencia de pago o una membresía mensual. Si fuera así tendríamos padrones filtrados y no padrones de afiliados con más de 100.000 militantes en algunos casos”, añadió.

Procesos legales

El abogado también abordó las complicaciones legales que pueden surgir cuando un ciudadano se ve afectado por una afiliación indebida a un partido político. En un primer caso, si la desafiliación se realiza sin objeciones por parte del partido, el proceso es relativamente sencillo.

Sin embargo, si el partido político sostiene que la afiliación fue correcta y que el ciudadano firmó voluntariamente, se genera una contienda legal que puede implicar una considerable inversión de tiempo, esfuerzos y gastos económicos. Esto incluye la posibilidad de realizar una pericia para corroborar que la firma fue falsificada, lo que puede añadir complejidad al proceso y generar un mayor costo para el afectado. Además, si se demuestra que la persona ha mentido al afirmar una afiliación indebida, podría enfrentarse a una sentencia por falsedad genérica.

Afectado por afiliación indebida gasta miles de soles para probar que su firma fue manipulada en la inscripción al partido Voces del Pueblo, de Guillermo Bermejo | Foto captura: 24 Horas

Un ejemplo es el caso del ciudadano César Valdivieso, quien ha dado a conocer que libra una batalla legal para demostrar que el partido Voces del Perú, liderado por Guillermo Bermejo, falsificó su firma para afiliarlo a su lista. Actualmente, Valdivieso enfrenta gastos significativos en procesos de peritajes para corroborar su versión y exponer las irregularidades cometidas por la organización política.

¿Cómo realizar la desalifiación por afiliación indebida?

Son miles los ciudadanos que han denunciado haber sido afiliados sin su consentimiento a partidos políticos. Ante esta situación, el JNE ha decidido eliminar la tasa de S/46.20 que se cobraba por la solicitud de desafiliación. Sin embargo, aún existen muchos afectados que no han iniciado el debido proceso, ya sea por falta de tiempo, por considerar que no les genera limitaciones en su vida o por desconocimiento del procedimiento.

Para iniciar el proceso de desafiliación por afiliación indebida, debes realizar una solicitud dirigida al Director Nacional del Registro de Organizaciones Políticas, acompañada de una declaración jurada. Ambos documentos están disponibles en ESTE LINK, donde también se detallan los pasos que debes seguir para ingresar tu solicitud de manera virtual al Jurado Nacional de Elecciones.