Gustavo Adrianzén condiciona el aumento de presupuesto del Ministerio Público: “Tiene que mostrar eficiencia”

El titular del Consejo de Ministros anunció que pactó una reunión con la titular de la Fiscalía, Delia Espinoza. (Fuente: Canal N)

La Fiscalía ha hecho público su descontento por la falta de recursos asignados para la lucha contra la criminalidad. Ante las críticas, el premier Gustavo Adrianzén se ha limitado a decir que la atención a la crisis de inseguridad es “tarea de todos” y advirtió que el aumento del presupuesto del Ministerio Público estará vinculado a la eficiencia en el desarrollo de sus funciones.

“ ¿Cómo es posible que capturaremos tanta gente en flagrancia y luego el Ministerio Público los libere? ¿El año pasado cuánto ejecutó el Ministerio Público de su presupuesto para inversiones? Revisen esa cifra y luego me dicen si tienen capacidad o no de ejecución eficiente#, dijo el funcionario del gobierno de Dina Boluarte desde Arequipa.

Adrianzén dijo que sostendría una reunión con la fiscal de la Nación Delia Espinoza donde seguro abordarían el tema del presupuesto de su institución. “La señora fiscal de la Nación me ha pedido una reunión y se la he concedido seguro para tratar ese tema y algunos otros que son de gran interés para los peruanos. No descarto absolutamente nada, pero para otorgar presupuesto a una entidad pública se tiene que mostrar eficiencia”, agregó.

Fiscal de la Nación Delia Espinoza

¿Qué es el Ministerio Público?

Es un organismo autónomo encargado de representar a la sociedad en la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y el interés público. Una de sus funciones principales es dirigir la investigación de los delitos, en coordinación con la Policía Nacional, para determinar la responsabilidad penal de los presuntos infractores. También ejerce la acción penal, promoviendo procesos judiciales cuando se comprueba la existencia de un delito.

Otra función importante es velar por la legalidad en los actos de la administración pública y en los procesos judiciales, a fin de garantizar el debido proceso y la correcta aplicación de la ley. Asimismo, el Ministerio Público protege a las víctimas y testigos, especialmente en casos de violencia familiar, trata de personas, corrupción y delitos contra menores.

Sede central del Ministerio Público ubicado en el centro de Lima

El Ministerio Público también supervisa la legalidad de los centros penitenciarios y de reclusión. Además, a través de la Fiscalía de Prevención del Delito, trabaja en la promoción de una cultura de legalidad para prevenir la comisión de delitos. En resumen, su labor es esencial para el sistema de justicia y el mantenimiento del orden jurídico en el país.

Presidenta distante

​El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, justificó el silencio de la presidenta Dina Boluarte ante la prensa, señalando que “no hay condiciones” ni una decisión para que brinde declaraciones en este momento. Afirmó que la mandataria se comunica a través de mensajes en eventos oficiales, como el reciente anuncio relacionado con las exequias del Papa Francisco.​

Dina Boluarte se ha mantenido distante de la prensa durante más de seis meses.

Durante su participación en el Salón Internacional de Tecnología para la Defensa y Prevención de Desastres (SITDEF PERÚ 2025) en San Borja, Adrianzén fue consultado sobre la restricción del acceso de la prensa a Boluarte. Respondió que no tenía conocimiento de esa medida y reiteró que la decisión de la presidenta de no declarar debe ser respetada.​

El ministro de Educación, Morgan Quero, también fue consultado por el silencio de la jefa de Estado. Este la defendió alegando que la mandataria participa de diversos eventos públicos y brinda mensaje a la Nación; sin embargo, evitó responder cuando se le recalcó que esta no ha mantenido contacto alguno con la prensa.