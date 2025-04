Pamela López afirma solo amistad con Paul Michel, y Magaly Medina la acusa de poner en riesgo la estabilidad emocional de sus hijos

Magaly Medina critica a Pamela López por presentar a Paul Michel como "amigo" frente a sus hijos. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

Durante una conferencia de prensa, Pamela López, expareja del futbolista Christian Cueva, se refirió por primera vez de forma directa a su relación con el joven cantante Paul Michel, con quien ha sido vista en salidas, videos en redes sociales y transmisiones en vivo muy románticos.

La declaración fue captada por las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’, programa que siguió de cerca los movimientos de López en medio de su exposición mediática tras su separación.

Al ser consultada sobre su vínculo con Michel, respondió:“Nos estamos conociendo. Como ya lo había manifestado, soy mujer, soy madre y sigo teniendo mi responsabilidad, eso no cambia”, afirmó, tras justificar la presencia del joven en actividades junto a sus hijos, alegando que “estaban trabajando juntos” para un evento.

Magaly Medina critica a Pamela López por presentar a Paul Michel como "amigo" frente a sus hijos. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

No obstante, las imágenes mostradas por el programa conducido por Magaly Medina contradicen la versión de Pamela. En varios videos de TikTok, se los ve besándose y compartiendo momentos íntimos en público, lo que desató cuestionamientos sobre la decisión de presentarlo a sus hijos tan pronto.

Desde el set de su programa, Magaly Medina fue contundente en su crítica:“¿Por qué negar lo que estamos viendo todos ante nuestros ojos? Si vas a tener a alguien como este chico con el que te besas en vivo, te amaneces en fiestas, ¿también se lo vas a presentar a tus hijos como amigo? Vas a terminar confundiendo a esas mentes pequeñitas que ya vienen atravesando una situación difícil”.

Magaly Medina critica a Pamela López por presentar a Paul Michel como "amigo" frente a sus hijos. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

“Los estás confundiendo”

La conductora de espectáculos también cuestionó la falta de coherencia entre el discurso público de López como madre y sus acciones expuestas en redes:“Todos tenemos derecho a rehacer nuestras vidas, pero todo tiene su momento y su lugar. Y más aún, si estás en medio de un proceso de separación tan mediático y delicado como el que vives con el padre de tus hijos”, agregó.

Magaly Medina critica a Pamela López por presentar a Paul Michel como "amigo" frente a sus hijos. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

Pamela López volvió a negar relación con Paul Michael

Hace poco, Pamela López dejó claro que, a pesar de los besos y abrazos que ha compartido con Paul Michael, no está enamorada de él. En una reciente entrevista para Magaly TV La Firme el pasado 10 de abril, la trujillana sorprendió a todos con su sinceridad al confesar que disfruta del momento, pero que no ha llegado a ese punto de enamorarse.

Sus declaraciones se dan en el marco de un ambiente lleno de cámaras y preguntas directas tras su conferencia de prensa para anunciar la nueva denuncia contra su expareja Christian Cueva por violencia económica.

Uno de los reporteros de Magaly Medina le preguntó a Pamela López qué sentía por el cantante de salsa. Con la franqueza que la caracteriza, la trujillana respondió sin titubeos: “No, no estoy enamorada, pero estoy bastante contenta. Estoy feliz, estoy tranquila.”

Magaly Medina critica a Pamela López por presentar a Paul Michel como "amigo" frente a sus hijos. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

Gigi Mitre advierte a Pamela López luego de presentarle a sus hijos a Paul Michael

Durante la emisión del programa ‘Amor y Fuego’, Gigi Mitre fue contundente en su opinión, señalando que este tipo de decisiones podrían generar confusión o incluso consecuencias emocionales en los menores, más aún cuando la relación sentimental no está consolidada.

“Yo voy a ser consecuente, yo siempre he dicho que no estoy de acuerdo con meter a tus hijos a presentarle a un novio que ella misma acaba de decir hace poco tiempo que no está enamorada”, comentó la presentadora.

Gigi Mitre le envía clara advertencia a Pamela López por presentarle sus hijos a Paul Michel. (Foto: Captura de TV)