Jaime Bayly se solidariza con Nada Chedid tras abandonar a Álvaro Vargas Llosa: “La entiendo, yo también me cansé de él”

Jaime Bayly usó su espacio de YouTube para referirse a Álvaro Vargas Llosa, quien anunció su ruptura con la libanesa Nada Chedid durante su discurso de despedida en el funeral de su padre Mario Vargas Llosa. Él rechazó esta intervención del ensayista, indicando que debió esperar un momento más oportuno para revelarlo.

Además, también halagó a Nada Chedid y se animó a solidarizarse con ella, por haber dejado al hijo de Mario Vargas Llosa después de 5 años de relación. Para Jaime Bayly, esta decisión fue entendible, pues conocer perfectamente al ensayista.

“He conocido a don Álvaro Vargas Llosa cuando éramos amigos, el siglo pasado, y no me sorprende nada. Álvaro es un poco loco, como yo. Con la diferencia de que es un loco arbitrario, pero sin el talento de su padre. Su padre también era un loco arbitrario, pero con un talento inmenso oceánico”, indicó Jaime Bayly, resaltando que está muy cómodo en su posición de examigo de Álvaro.

Jaime Bayly resaltó que las locuras se perdonan a los genios, pero no es el caso de Álvaro Vargas Llosa, pues a su parecer terminó quedando en ridículo con su relevación sobre su vida íntima.

“Sí el loco es genial, uno le perdona las locuras, pero si el loco no es tan genial. Y es el caso de Álvaro, que a veces hace el ridículo. En este caso, me parece que ha hecho el ridículo. No había ninguna premura para anunciarle al mundo casi denunciándola a ella, ‘mi novia no ha tenido mejor idea que dejarme, cuando se ha muerto mi padre’”, empieza a burlarse.

Jaime Bayly se solidariza con la exnovia de Álvaro Vargas Llosa.

“No había ninguna premura, podría haberlo anunciado de aquí a un mes, en circunstancias más serenas y además sin atacarla a ella, como si ella hubiera cometido casi una deslealtad o una traición. Si ella se fue es porque estaría harta de Álvaro, y yo lo entiendo muy bien, porque yo también me cansé de Álvaro, aunque claro, nunca fuimos pareja”, indicó Jaime Bayly fiel a su estilo.

El tiempo que el conductor de TV fue amigo del ensayista, pudo descubrir - señaló - que no es una persona fácil de entender. “Álvaro es una compañía pesada, Es una compañía espesa, porque es un loco arbitrario y bastante narcisista, tanto que convierte el funeral de su papá en una ocasión para hablar de sí mismo”, explicó.

¿Álvaro Vargas Llosa buscó prensa con su anuncio?

El escritor de Los Genios, indicó que Álvaro Vargas Llosa debe estar arrepintiéndose de todo lo dicho en su discurso, el cual después fue publicado en el diario El País de España.

“Imagino que Álvaro estará arrepentido de haber hecho esta confidencia, este anuncio, sobre su pareja o contra su pareja. No venía al caso. Esto era lo que quería contarles, que mi examigo Álvaro Vargas Llosa está viviendo un doble duelo sin consuelo, porque ha muerto su padre, que era su mejor amigo y lo ha dejado su pareja de cinco años”, remarcó de manera sarcástica.

Jaime Bayly rechaza que Álvaro Vargas Llosa contara momento personal en el funeral de su padre.

Finalmente, dejó entrever el claro propósito de Álvaro de querer salir en medios de comunicación, aprovechando la muerte de su padre Mario Vargas Llosa. “Este discurso que Álvaro leyó y luego publicó en El País y que lo ha devuelto a las páginas rosas de la prensa, del corazón y del cotilleo en España, como si él secretamente lo hubiera deseado, como si él íntimamente hubiera pensado jo***, extraño salir en Hola, vamos a hacer un anuncio”, indicó.

“Se ve que Álvaro le echaba un tanto de menos (salir en medios)”, sentenció Jaime Bayly, quien terminó resaltando el talento de su padre, sobre él. “Álvaro termina (el discurso) diciendo algo muy bonito, citando a un pintor francés y diciendo ‘El dolor pasa, la belleza permanece’. Espero, Álvaro, que tu dolor o que tus dolores pasen y que permanezca la belleza, la belleza que está en la obra literaria de tu padre”, remató.

Jaime Bayly critica a Álvaro Vargas Llosa por exponer que su novia lo dejó en el funeral de su padre Mario Vargas Llosa. YouTube Jaime Bayly