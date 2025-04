El discurso premonitorio del papa Francisco sobre la ‘tormenta’ del sicariato cuando visitó en 2018 el Perú

El papa Francisco durante su discurso a las autoridades en Lima. (Vatican News)

El Perú atraviesa una de las crisis más álgidas a nivel de inseguridad ciudadana, principalmente por la extorsión y el sicariato, que acaban con la vida de transportistas, pasajeros, dueños de comercios, artistas y personas en general. En su única visita al Perú, el papa Francisco, quien falleció hoy a los 88 años, pronunció un discurso premonitorio sobre uno de estos delitos y la criminalidad organizada que actualmente tiene en vilo al país.

“Otras tormentas tienen efectos devastadores (…) Se llaman violencia organizada, como el sicariato y la inseguridad que esto genera: la falta de oportunidades educativas y laborales, especialmente en los más jóvenes, que les impide construir un futuro con dignidad”, dijo el sumo pontífice cuando arribó en 2018 a Trujillo, la ciudad al norte del Perú que es considerada la ‘cuna’ de la sanguinaria banda criminal Los Pulpos.

El Porvenir, en la localidad trujillana, es uno de los epicentros de la criminalidad en el país a causa de la presencia de Los Pulpos, que tiene en la extorsión, el sicariato y el secuestro sus principales fuentes ilícitas de dinero. En el 2016, ese distrito norteño se convirtió en el que registró más muertos por homicidio, casi 20 por cada 100 mil habitantes, de acuerdo a cifras oficiales.

Cuando el sumo pontífice pronunció esas palabras Los Pulpos y otros grupos criminales peruanos ya sembraban el terror en el norte del Perú, donde pagarle un cupo por ‘seguridad’ a esta banda era para numerosas familias como cancelar mensualmente el recibo de agua, luz o internet.

Esa situación, por ese entonces, era lejana para Lima, la capital. Sin embargo, con el pasar de los años, la extorsión y el sicariato escalaron y, en pleno 2025, se vive una realidad preocupante advertida por el papa, que ya llevó al sector de transportistas realizar reiterados paros para que se frene la delincuencia que los mata por no pagar un cupo.

En su discurso en Trujillo, ante la escala de la criminalidad, el sumo pontífice también expresó: “Los peruanos en este momento de la historia no tienen derecho a dejarse robar la esperanza”.

Minería ilegal y trata de personas

A su paso en 2018 por Puerto Maldonado, otra de las ciudades que visitó la única vez que estuvo por suelo peruano, el papa Francisco también alertó que existe una devastación de la vida debido a la minería ilegal, que alimenta la trata de personas y la violencia contra las mujeres.

“La defensa de la tierra no tiene otra finalidad que no sea la defensa de la vida. (…), paralelamente, existe otra devastación de la vida que viene acarreada con esta contaminación ambiental propiciada por la minería ilegal. Me refiero a la trata de personas: la mano esclava o el abuso sexual”, dijo.

En ese momento, el sumo pontífice sostuvo que la violencia contra las adolescentes y contra las mujeres “es un clamor que llega al cielo”. “Siempre me angustió la situación de los que son objeto de las diversas formas de trata de personas. Quisiera que se escuchara el grito de Dios, preguntándonos a todos: ¿dónde está tu hermano?, ¿dónde está tu hermano esclavo?, no nos hagamos los distraídos, hay mucha complicidad. ¡La pregunta es para todos!”, expresó.

¿De qué murió el papa?

El papa Francisco, quien estuvo hospitalizado durante 38 días debido a una grave neumonía bilateral que deterioró su salud, había realizado varias apariciones públicas desde su alta médica el 23 de marzo. Su última aparición fue el domingo 20 de abril, en el día de Pascua, cuando participó brevemente en la misa y ofreció la tradicional bendición “Urbi et Orbi” desde el balcón de la basílica de San Pedro.

De acuerdo con fuentes cercanas al Vaticano, el Papa había estado en un estado de salud muy delicado, enfrentando dos episodios críticos a lo largo de este año. Esta mañana, el Cardenal Farrell, visiblemente afectado, anunció su deceso: “Queridos hermanos y hermanas, con profundo dolor debo anunciar la muerte de nuestro Santo Padre Francisco”, dijo al inicio de su mensaje.

Farrell añadió: “A las 7:35 de esta mañana, el Obispo de Roma, Francisco, ha vuelto a la casa del Padre. Toda su vida ha sido un ejemplo de servicio al Señor y a su Iglesia. Nos enseñó a vivir los valores del Evangelio con fidelidad, valentía y amor, especialmente por los pobres y marginados. Agradecemos profundamente su ejemplo como verdadero discípulo de Jesús”.

Aunque el Vaticano aún no ha emitido un comunicado oficial sobre las causas del fallecimiento, el diario italiano Corriere della Sera informó que se especula que el Papa habría fallecido a causa de un ictus. Un ictus, o accidente cerebrovascular, se produce cuando se interrumpe o bloquea el flujo sanguíneo en una parte del cerebro, lo que impide que las neuronas reciban el oxígeno y los nutrientes necesarios para su funcionamiento.