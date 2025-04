La misteriosa herencia de Mario Vargas Llosa a su hijo mayor Álvaro: ¿Qué legado lo distingue?| Instagram

La reciente muerte de Mario Vargas Llosa, ocurrida el 13 de abril de 2025, ha reavivado el interés por las historias que marcaron su vida personal y familiar. En medio de este contexto, emergen recuerdos de su relación con Isabel Preysler, una figura mediática española con la que estuvo involucrado en un romance durante años, y de cómo esta dinámica también afectó a su familia, incluyendo a su hijo mayor, Álvaro Vargas Llosa. Fue en una entrevista con la Revista Ya de España en 2023, tras la ruptura de sus padres, donde Álvaro compartió sus reflexiones sobre ese capítulo de su vida.

Durante esa conversación, Álvaro, hijo de Mario y Patricia Llosa, optó por no ahondar en detalles personales sobre su relación con Isabel Preysler, pareja de su padre desde el 2015. Sin embargo, dejó claro que siempre mantuvo un comportamiento respetuoso hacia ella.

“Lo único que diría es que yo respeté esa relación mientras duró y que mantuve la relación con la pareja de mi padre correcta, que había que mantener”, expresó. Con estas palabras, Álvaro destacó la importancia de la cordialidad y el respeto hacia la figura de Isabel, sin entrar en terrenos personales ni profundizar en lo que realmente ocurría entre ellos.

De esta manera, Álvaro Vargas Llosa marcó distancia de Isabel Preysler, pese a que evidenció que siempre existió el respeto, dejó en claro que entre ellos nunca hubo una cercanía, pese a que estuvo por varios años junto a su padre en una relación estable. Tras la muerte del escritor, la socialité no emitió ningún pronunciamiento, pero por cercanos se supo que la noticia la dejó en shock.

Álvaro Vargas Llosa y la vez que habló de su relación con Isabel Preysler cuando era pareja de Mario Vargas Llosa

¿Por qué Mario Vargas Llosa se separó de Isabel Preysler?

Mario Vargas Llosa decidió separarse de Isabel Preysler porque, según su amigo cercano Jaime Bayly, “ya no la amaba”. Bayly explicó en su canal de YouTube que la relación comenzó a desgastarse emocionalmente, especialmente después de un episodio crucial. “Cuando Mario se enfermó gravemente de COVID-19 y ella no fue a visitarlo al hospital, eso fue un punto de inflexión”, afirmó el escritor peruano, quien sostuvo que la falta de apoyo de la socialité en un momento tan crítico fue devastadora para el Nobel de Literatura.

Mario Vargas Llosa también se sintió incómodo con la vida mediática y frívola que Preysler promovía, algo con lo que no podía identificarse. “Mario, siendo un hombre intelectual y reservado, no soportaba el circo mediático que ella alimentaba. No le gustaba ser parte de ese espectáculo constante”, dijo Bayly en su descargo. Este desencanto por la vida pública y la exposición de la pareja a los medios fue otro factor clave en la decisión de Vargas Llosa de terminar la relación.

Mario Vargas Llosa y por qué decidió terminar con Isabel Preysler: "Ya no la amaba". | YouTube.

Además, Bayly mencionó el papel que jugaron las hijas de Isabel Preysler, Tamara Falcó y Ana Boyer. “Ellas querían que Mario fuera parte de todo ese mundo mediático, aprovechando su presencia en eventos y programas”, reveló Bayly. Según el escritor, las constantes demandas de las hijas de Preysler para obtener beneficios económicos a través de la relación hicieron que se sintiera como un “rehén del espectáculo”. Este cúmulo de razones llevó a Mario Vargas Llosa a finalizar su relación con Isabel Preysler en 2022.