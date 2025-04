Firma estadounidense Kipling denunció a Walon: Indecopi multó a empresa peruana con S/ 690 mil por usar marcas similares

Tienda Walon en San Isidro. Foto: Google Maps

En noviembre de 2021, Kipling, conocida marca estadounidense, presentó una denuncia ante Indecopi, acusando a Walon Sport de infringir sus derechos de propiedad industrial. La disputa surgió debido al uso de marcas similares en productos como mochilas, carteras y maletines, que eran comercializados por Walon sin la autorización correspondiente. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual de Indecopi analizó el caso y determinó que la empresa peruana estaba incurriendo en prácticas que vulneraban las leyes de marcas.

Tras varios procedimientos legales y apelaciones, el 26 de julio de 2023, Indecopi resolvió confirmar la denuncia y sancionar a Walon con una multa equivalente a 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), lo que se traduce en una cifra aproximada de S/ 690 mil.

Este fallo estuvo relacionado con los derechos de propiedad industrial y el uso indebido de signos distintivos, lo que llevó a que la sanción fuera más severa de lo esperado por la empresa denunciada. Además, se dispuso que Walon cubriera los costos y las costas del procedimiento, lo que incrementó aún más la carga económica para la empresa peruana.

Portal de Kipling Perú. Foto: Kipling Perú

El origen de la denuncia en contra de Walon

Kipling Apparel Corp., empresa con sede en Estados Unidos, presentó una denuncia formal contra Walon Sport el 5 de noviembre de 2021. En su denuncia, Kipling argumentó que Walon Sport había comercializado y distribuido productos con signos confusos y sustancialmente similares a sus marcas registradas. Entre los artículos afectados se encuentran mochilas, maletines y carteras.

Kipling pidió que Indecopi tomara medidas urgentes y que Walon Sport fuera sancionada por la infracción. El proceso pasó por distintas etapas, incluyendo la solicitud de medidas cautelares, las cuales fueron inicialmente aceptadas y luego apeladas.

Sin embargo, el 27 de junio de 2022, la Comisión de Signos Distintivos de Indecopi falló a favor de Kipling y multó a Walon Sport con 150 UIT, un monto que la empresa peruana consideró excesivo. Esta resolución también incluyó el pago de las costas y costos procesales a favor de Kipling, lo cual fue confirmado en la resolución final del 26 de julio de 2023. Walon apeló nuevamente, pero el recurso fue declarado infundado.

Walon trató de defenderse frente al Indecopi. Foto: Google Maps

La liquidación de costas y costos y la defensa de Walon

Kipling solicitó la liquidación de los costos incurridos durante el procedimiento. En diciembre de 2023, la empresa presentó la solicitud para que se aprobara el pago de las costas, fijadas en S/ 1.191,03, y los costos, establecidos en USD 4.355,13. La denuncia de Walon Sport, que argumentaba que los montos no eran razonables ni proporcionales, fue rechazada por el Tribunal, que sostuvo que la cantidad solicitada por Kipling estaba debidamente sustentada con pruebas como las boletas de venta electrónica emitidas por el Estudio Barrera & Asociados, que detallaban pagos por servicios legales relacionados con el caso. El Tribunal ratificó los montos solicitados, asegurando que no existía causal de nulidad en la liquidación.

A lo largo del proceso, Walon Sport defendió su posición alegando que las boletas presentadas por Kipling no estaban adecuadamente vinculadas al caso en cuestión. La empresa peruana sostuvo que los pagos registrados en los documentos no correspondían exclusivamente al expediente de la denuncia por infracción. Sin embargo, el Tribunal consideró que, aunque las boletas no siempre mencionaban explícitamente el número del expediente, sí contenían detalles suficientes que demostraban la relación con el proceso en cuestión.

Finalmente, el 24 de septiembre de 2024, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual de Indecopi ratificó la sanción impuesta a Walon, confirmando la multa de 150 UIT y la obligación de pagar las costas y costos del procedimiento. La resolución dejó en firme la condena, y la empresa fundada en Lima no logró impugnar con éxito los montos establecidos por el Tribunal.