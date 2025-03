Sedapal involucrado en contaminación del río Rímac: informes oficiales confirman vertimientos tóxicos con metales pesados

Más de 244 mil personas dependen del Rímac para su consumo y actividades diarias, pero la contaminación pone en peligro su bienestar. (Latina Noticias)

El Río Rímac es una de las fuentes de agua más importantes para la ciudad de Lima. Su caudal no solo abastece a millones de ciudadanos, sino que también juega un papel clave en la agricultura y la generación de energía. Sin embargo, a inicios de febrero del 2025, su curso fue alterado recientemente por una situación alarmante. Hace algunas semanas, las aguas del río aparecieron con un inusual color rojizo, un fenómeno que despertó la preocupación de los ciudadanos y la atención de las autoridades ambientales.

En redes sociales circularon diversas imágenes y videos de este evento. La empresa Sedapal, encargada del abastecimiento de agua potable y saneamiento en Lima, respondió inicialmente con una versión que no terminó de convencer a la opinión pública. “Colorante ha sido aguas abajo de nuestra captación. Probablemente, haya sido algo puntual que no se debe estar investigando. Hemos tomado conocimiento a través de ustedes, pero vuelvo a repetirle que en el ámbito de responsabilidad de Sedapal no hemos observado ningún cambio de coloración”, declaró una representante de la entidad.

Informes oficiales desmienten la versión de Sedapal

Misterioso cambio en el Río Rímac: agua roja genera preocupación y Sedapal emite comunicado. (Composición: Infobae)

Mientras Sedapal atribuía el color rojizo del río a posibles desechos de ladrilleras o huaicos en la zona, la Unidad de Investigación de Latina Noticias accedió a documentos oficiales que revelan una situación distinta. Informes de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) confirmaron que el propio Sedapal vertió aguas contaminadas a través de su colector Cerro Candela. Estos residuos, altamente tóxicos, se habrían descargado desde octubre del año pasado y contenían elementos como cromo, plomo, manganeso, aceites, grasas y coliformes.

El recorrido de estos desechos abarcó varios distritos, desde Lurigancho-Chosica hasta el mar. Los informes de ANA detallan que la concentración de coliformes superó en 24 millones % los valores permitidos, mientras que la OEFA detectó metales peligrosos que ponen en riesgo la salud pública. Entre ellos, el manganeso, que puede acumularse en el sistema nervioso y estar asociado a enfermedades graves.

La Defensoría del Pueblo anunció que convocará a las principales autoridades sanitarias y ambientales para coordinar acciones conjuntas. Además, solicitará el inicio de investigaciones penales debido a la gravedad del caso y sus implicancias en la salud de los limeños.

Sedapal reconoce los vertimientos

Comunicado de Sedapal.

Días después de las primeras denuncias, Sedapal emitió un comunicado en el que admitió que los vertimientos provenían de su colector Candela. Según la empresa, las aguas contaminadas tenían su origen en los desechos de una empresa textil, la cual fue denunciada penalmente.

“A inicios de febrero del presente año, las aguas del río Rímac presentaron una coloración rojiza que sorprendió a todos los ciudadanos. Ante este hecho, Sedapal, en coordinación con la Policía y el Ministerio Público, realizaron investigaciones para determinar las causas del suceso, detectando que una empresa textil habría sido la causante al verter sustancias desconocidas a través del colector Candela”, se lee en el comunicado.

Sedapal también aseguró que procedió a cerrar las redes de la empresa implicada y la denunció por delitos ambientales. En su defensa, enfatizó que “en ningún momento se vio afectado el sistema de tratamiento de agua de Sedapal, por lo que el servicio se continuó brindando sin interrupciones y con los estándares óptimos de calidad de siempre”.

Impacto ambiental y consecuencias para la población

Un ciudadano mira atónito la inusual coloración de las aguas del río Rímac, el pasado martes 5 de febrero.

El río Rímac no solo es vital para el consumo de agua, sino también para el riego de cultivos y la vida de miles de personas que residen cerca de sus riberas. Según datos oficiales, más de 244 mil personas viven en zonas aledañas y dependen de su agua para diversas actividades. La presencia de metales pesados y coliformes en concentraciones alarmantes representa un riesgo significativo para su salud.

Por otro lado, la cuenca del Rímac también es un punto clave para la generación de energía. De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas, en su recorrido funcionan cinco centrales hidroeléctricas que abastecen de electricidad a Lima. Sin embargo, la creciente contaminación podría comprometer el normal funcionamiento de estas plantas, lo que sumaría un problema adicional a la crisis ambiental en la ciudad.

Infobae Perú intentó comunicarse con Sedapal, pero hasta el cierre de esta nota, la empresa no ha emitido ninguna respuesta.