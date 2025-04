Shirley Arica viaja a Punta Cana con su familia con boletos obtenidos en supuesta estafa de clonación de tarjetas. Infobae Perú / Captura TV - Amor y Fuego

Shirley Arica ha sido señalada por una mujer tras una denuncia sobre compras no autorizadas con su tarjeta de crédito, que aparentemente incluyeron boletos de avión para ella y su familia. La denunciante, Sofía García, relató que el 26 de marzo recibió una notificación de su banco indicando un consumo de $1004.73, que no había realizado.

Al investigar más, descubrió que el gasto correspondía a un viaje a Punta Cana, a nombre de la popular ‘Chica realidad’, su hija y su madre, con salida programada para el 28 de marzo.

“Ese mismo día, pasan las horas y a eso de las 6 de la tarde me llega una notificación de LATAM a mi correo electrónico que dice ‘Hola, Shirley. Te mando tus tarjetas de embarque actualizadas’. Yo dije, qué raro, yo no soy Shirley. Sin embargo, relacioné esta compra con lo que me sucedió horas antes. Pongo los links de reserva y veo que los pasajes que se habían comprado vía LATAM, Lima - Punta Cana, para Shirley Arica, para la mamá de Shirley Arica y para la hija de Shirley Arica” reveló para Amor y Fuego.

Sofía detalló que intentó cancelar la compra a través de la página web de la aerolínea, pero el sistema le informó que dicha gestión solo se podía hacer con la agencia de viajes. Decidida a descubrir la verdad, la denunciante accedió al código de reserva y verificó que los boletos estaban reservados a nombre de la modelo y su familia.

“Intenté cancelar el vuelo de estas tres personas, pero la aerolínea no me dejó porque para hacer la cancelación se debía hacer mediante la agencia con la que se habría comprado los boletos”, mencionó en la entrevista.

En su declaración, Sofía expresó: “Cuando vi que los boletos de embarque eran para Shirley Arica y su familia, me preocupé mucho. Mi tarjeta estaba bloqueada para compras internacionales y online, por lo que no entiendo cómo pudieron hacer esa transacción”. La mujer añadió que, a pesar de sus intentos por comunicarse con la modelo, no obtuvo respuesta alguna.

A través de pruebas documentales, Sofía mostró las tarjetas de embarque, que correspondían a Shirley, su hija y su madre, para un vuelo hacia Punta Cana. La denunciante también destacó que, aunque la modelo subió fotos en sus redes sociales desde dicho lugar el mismo día, aún no sabe si la modelo estuvo directamente involucrada en la compra de los boletos, o si alguien de su entorno usó su nombre para realizar la transacción.

“No sé si fue Shirley directamente, si fue alguien relacionado con ella, pero lo que sí es cierto es que los boletos de embarque son para ella y su familia”, agregó.

Shirley Arica estuvo involucrada en denuncia por clonación de tarjetas

La situación resulta aún más sospechosa dado que, en 2013, Shirley Arica ya estuvo involucrada en un escándalo relacionado con clonación de tarjetas. Esta nueva denuncia ha generado dudas sobre su posible implicación en el fraude. Sin embargo, hasta el momento, Arica no ha hecho comentarios al respecto.

En cuanto a las declaraciones de la denunciante, Sofía insistió en que la compra fue realizada sin su consentimiento, lo que deja muchas preguntas por resolver. La Policía Nacional y las autoridades pertinentes han sido notificadas, y el caso está siendo investigado para determinar si la modelo tiene alguna responsabilidad en el fraude o si, de hecho, se trató de un error.

