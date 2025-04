Rafael López Aliaga reconoce que realiza “payasadas” con streamers para atraer turismo a Lima: “No los busco, ellos vienen a Porky”

Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, afirmó este miércoles que su participación en videos con streamers y tiktokers internacionales forma parte de una estrategia para impulsar el turismo en la capital y aclaró que estas colaboraciones no son gestionadas directamente por su despacho, sino que surgen por iniciativa de los propios creadores de contenido.

“La gente se informa por TikTok y los más muchachos por streaming, por eso vienen a ver a mí. Yo no los busco, ojo, vienen a ver a ‘Porky’ los tiktokers o streamers del mundo. Ellos vienen, tocan la puerta, preguntan si pueden tener una reunión con el alcalde, y mi gente les dice que sí. Porque yo digo: esa es promoción para Lima, eso trae turismo”, expresó en la colocación de la primera piedra para pozos en San Juan de Lurigancho.

El burgomaestre destacó que, a raíz de estos encuentros, su administración ha destinado fondos recuperar el centro histórico como parte de su plan para atraer más visitantes. “Lima está bellísima, está preciosa, estamos invirtiendo mucho dinero, casi 500 millones de soles, para recuperar todas las iglesias maravillosas en Lima Cercado, Damero de Pizarro, Barrios Altos y (el barrio de) Monserrate“, agregó.

Consideró que estas apariciones con influencers permiten llegar a audiencias masivas sin un gran gasto público. “Me interesa que esos muchachos que ahora hacen marketing de otra manera, por redes sociales, los ven 40 millones. Digo: por acá me sale baratísimo, es atender un ratito, hablar un rato, un bailecito, hacer una payasada. Si con esto van a vernos 40 millones y van a venir a dejar su plata con turismo en Lima, amén, pues”, indicó.

Hasta el momento, el alcalde de Lima ha participado en transmisiones en vivo con el tiktoker Noel Robinson, el streamer ‘Speed’ y el creador de contenido peruano Andy Merino, conocido en redes como Zein. Recientemente, generó polémica al realizar comentarios de tono racista sobre los dos primeros.

En otro tramo de su discurso, el alcalde anunció que este domingo emprenderá un viaje de dos días a Doha, capital de Catar. “Estoy viajando a buscar dinero de inversión en Lima, en todo lo que es desarrollo, turismo (...) Estoy yendo a Doha, primera vez en mi vida, es un viaje matador, pero es chamba. Si tengo que ir a buscar la plata, voy a ir uno, dos, tres, hasta lograr el objetivo, que es tener inversión, porque la inversión genera trabajo”, agregó.

Finalmente, arremetió directamente contra la prensa y lanzó insultos de contenido homofóbico al periodista Nicolás Lúcar, conductor de Radio Exitosa. “Le he pedido que me invite, hablemos. Más que mermelada, es mariconada, se esconde. Me mandan a una señorita que me insulta durante una hora. Aguanto, porque si les respondes, eres misógino. De hombre a hombre, con Lúcar le diría cuatro cosas, pero se esconde en las faldas de una mujer. Así son los caviares, miserables”, apuntó.

López Aliaga, quien registra actualmente un 57 % de desaprobación ciudadana, generó controversia la semana pasada tras realizar una broma al futbolista Juan Manuel Vargas durante la inauguración de un polideportivo en San Martín de Porres, evento en el que también participó el alcalde distrital, Hernán Sifuentes.

“Tuve un amor juvenil en Magdalena, quiero hacerme la prueba de ADN con este señor, porque puede ser fruto del amor. Es igualito, caraj*”, dijo en medio de las risas de los asistentes. A continuación, hizo referencia al gol que el exseleccionado anotó en el último minuto en 2008, durante el partido entre Perú y Argentina, asistido por Johan Fano.

“Cuando mete su gol a punta de puche y más cosas que no voy a decir acá... se lleva a uno, dos, tres, fornidos, este es más fornido, es un ‘Porky’ (apelativo de López Aliaga), se lleva a todo el mundo y se la centra a Fano. Y Fano con la nariz la mete, fue un gol con nariz, pero nos hizo vibrar a todos, pues”, expresó.

La autoridad también relató que, en un momento crítico para Universitario de Deportes, uno de los clubes más emblemáticos del país, logró conseguir recursos económicos necesarios para salvarlo de una crisis que pudo haberlo llevado a la desaparición.