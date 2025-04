Magaly Medina acusa a Jefferson Farfán de abuso de poder contra Darinka Ramírez: “Hace lo que quiere”

Magaly Medina acusa a Jefferson Farfán de abuso de poder | ATV

La noche del martes 15 de abril, Magaly Medina no dudó en expresar sus duras críticas hacia Jefferson Farfán durante la emisión de su programa de espectáculos. En dicha edición, Darinka Ramírez—acompañada de su padre— defendió su versión sobre la agresión psicológica que asegura haber sufrido de parte del exdeportista en su departamento de Jesús María, rechazando así las declaraciones que hizo el exfutbolista en ‘América Hoy’.

En un momento de la entrevista, Magaly Medina interrumpió a sus invitados para dar su sincera opinión sobre la situación y, más específicamente, sobre el comportamiento de Jefferson Farfán en los últimos años. La periodista acusó al exjugador de abuso de poder, asegurando que ha utilizado su posición económica y su influencia para demandar a todas las personas que se le oponen, incluyendo a figuras públicas como Melissa Klug y, aparentemente, a Darinka Ramírez, quien podría enfrentar una demanda por difamación agravada.

En sus declaraciones, Magaly Medina expresó con firmeza: “Yo creo que Jefferson Farfán está acostumbrado a hacer lo que quiere. Cuando uno le lleva la contraria, como es el caso de este programa, ya sabe lo que se gana uno: demandas. Melissa Klug, madre de sus dos hijos, ha tenido muchísimas demandas solo por contrariarlo, por declarar a un medio. Y así ha vivido. Esa es una agresión que no debería de pasar porque no puedes estar demandando porque tu expareja habla o no habla. Ella es la madre de tus hijos”.

Magaly Medina critica duramente a Jefferson Farfán, acusándolo de abuso de poder y prepotencia legal | Captura ATV

La periodista también cuestionó el ejemplo que el exfutbolista da a sus hijas, señalando que el respeto hacia las mujeres debe empezar desde el hogar. “¿Qué tipo de respeto le inculcas (a tus hijas) sobre la mujer, si tú como hombre no tienes respeto, no conservas la calma ni actuas de manera madura frente a estas circunstancias?”, sostuvo Medina. Además, criticó la actitud prepotente de Jefferson Farfán, quien, según ella, recurre constantemente a sus abogados y a la amenaza de demandas legales ante cualquier contradicción.

“Tu única respuesta es ‘mis abogados se encargarán, esto no quedará así’. ¿Qué es esa prepotencia? Esa prepotencia los jueces deberán evaluar también porque eso es amenazar a una persona que ha visto que no tiene los medios necesarios para hacerle frente en una batalla legal. Él tiene las de ganar, él tiene el dinero y el poderío. No hay que abusar de ese poder que uno tiene”, agregó la conductora de ‘Magaly TV La Firme’, dejando claro su rechazo al abuso de poder en cualquier contexto.

Darinka Ramírez junto a su padre respondieron a Jefferson Farfán | Captura ATV

Padre de Darinka Ramírez enfrentó a Farfán

En una emotiva intervención en ‘Magaly TV La Firme’, Manuel Ramírez, padre de Darinka Ramírez, desmintió rotundamente las declaraciones de Jefferson Farfán, quien había afirmado recientemente en un programa que había hablado con los padres de la influencer para hacerse responsable de su hija, pero sin intención de mantener una relación con ella. Este episodio ha intensificado la guerra mediática entre la modelo y el exfutbolista, quien hasta ese momento había permanecido en silencio.

Manuel Ramírez detalló la conversación que mantuvo con Jefferson Farfán, aclarando que el exfutbolista nunca mencionó que solo se iba a ocupar de la bebé, sino que le propuso a él y a su esposa sacar a Darinka de la casa “para una mayor comodidad de la bebé” y de él mismo, sin mencionar que no deseaba tener una relación con ella. “Lo que el señor manifiesta es mentira. Yo sinceramente le pediría que me mire a los ojos y me diga en mi cara que lo que me dijo no era verdad”, afirmó con firmeza.

Padre de Darinka Ramírez responde a Jefferson Farfán por llamarla “cínica”: “Para mí es un ser cobarde, nos ha pisoteado”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El padre de Darinka expresó su indignación, diciendo que las promesas incumplidas de Farfán no solo fueron una decepción, sino que se sintió “pisoteado” por su actitud. Además, subrayó la contradicción entre lo prometido y lo declarado públicamente por Farfán. “Nos dijo que se llevaría a mi hija y a mi nieta para que estuvieran más cómodas, pero jamás dijo que no quería tener relación con Darinka”, afirmó.

Manuel Ramírez también habló sobre la importancia de la familia, mencionando que su nieta creció rodeada de tatarabuelos, bisabuelos y abuelos, lo que contrastaba con el entorno que Jefferson Farfán aparentemente ofreció. A lo largo de la entrevista, dejó claro que las promesas del exdeportista fueron una burla y una decepción para su familia.