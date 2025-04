Dalia Durán revela la verdadera razón de su ruptura con John Kelvin: “Ese fue el detonante”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

¡Lo que nunca contó! En una emotiva entrevista, Dalia Durán abrió su corazón y reveló la razón definitiva por la cual decidió poner fin a su relación con John Kelvin, explicando que lo sucedido no fue solo el ampay con una persona trans, sino un acto específico que la hizo tomar la decisión de terminar con él.

Dalia Durán revela la verdadera razón de su ruptura con John Kelvin: “Ese fue el detonante”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

El día que cambió todo: la falta de respeto en un momento de duelo

La modelo cubana explicó que la razón que la llevó a poner fin a su relación con el cantante fue algo que John Kelvin hizo en un momento especialmente delicado para ella y su familia. Dalia explicó que el detonante ocurrió cuando John Kelvin organizó un encuentro íntimo mientras su familia estaba en pleno duelo por la muerte de una de sus abuelas. Durán no podía creer lo que había hecho su pareja en un momento tan doloroso.

“Justo ese día había fallecido una de las abuelas que lo había criado a él (…) pasan los días, sale el ampay y saco las conclusiones de que había sido en esas fechas del fallecimiento de su abuela”, reveló la exesposa de John Kelvin con voz entrecortada.

Dalia Durán revela la verdadera razón de su ruptura con John Kelvin: “Ese fue el detonante”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

La influencer expresó cómo se sintió al descubrir que su pareja no solo estaba teniendo una relación fuera de su matrimonio, sino que lo hizo en el peor momento posible, cuando su familia atravesaba un dolor profundo por la pérdida de un ser querido.

Para Dalia, la actitud de John Kelvin fue una clara señal de que algo no estaba bien en su relación. El hecho de que él se comportara de esa manera en un momento tan sensible fue lo que la llevó a la conclusión de que no podía continuar con alguien que no respetaba ni a su familia ni a ella.

“Yo dije: ‘Él definitivamente no está bien’. ¿Quién hace esa salvajada cuando velan a alguien que has querido tanto? Ese fue el detonante para que yo diga: ‘Hasta aquí nomás’. Yo hasta ahí perdonaba todo,” añadió Dalia, visiblemente afectada.

Dalia Durán revela la verdadera razón de su ruptura con John Kelvin: “Ese fue el detonante”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

Dependencia emocional y el sufrimiento oculto

Dalia Durán también se sinceró sobre lo difícil que fue para ella tomar esa decisión, ya que durante mucho tiempo había mantenido la esperanza de que su relación con John Kelvin podría mejorar. La cubana admitió que, en sus primeros años juntos, sufrió de dependencia emocional, lo que la llevó a perdonar muchos comportamientos que, hoy en día, considera inaceptables. Durán explicó cómo, a pesar de las infidelidades y actitudes cuestionables de su expareja, ella siguió intentando salvar la relación, motivada por la idea de tener una “familia perfecta”.

“Me cree la idea de la familia perfecta. Me dolió mucho. Yo sufría mucho. Pasaba en vela,” compartió Dalia, dejando claro cuánto le costó llegar a la conclusión de que no podía seguir en una relación donde su bienestar emocional estaba completamente comprometido.

Dalia Durán revela la verdadera razón de su ruptura con John Kelvin: “Ese fue el detonante”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

El cambio de actitud tras la operación y el empeoramiento de la relación

Dalia también detalló cómo la situación empeoró después de que John Kelvin se sometiera a una cirugía de manga gástrica. Según Durán, la operación cambió completamente a Kelvin, quien pasó de ser una persona aparentemente más controlada a volverse agresivo, con malas compañías y un comportamiento destructivo.

“No me he enterado de todas las infidelidades. Esta fue definitiva porque era una falta gravísima. Y se lo dije y minimizó las cosas como siempre y todo empeoró cuando se operó. Yo no sé qué cambió. Era otra persona, yo no era nada. Se volvió agresivo, buscaba malas juntas, tomaba demasiado,” concluyó Dalia, al describir cómo su relación con Kelvin se volvió insostenible tras la operación.

Dalia Durán revela la verdadera razón de su ruptura con John Kelvin: “Ese fue el detonante”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV