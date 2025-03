‘Tenchy’ Ugaz arremete contra Melissa Klug por contar que le fue infiel a Sara Manrique con Pamela López

Melissa Klug revela supuesta infidelidad de Pamela López a Christian Cueva con Tenchy Ugaz: “Estaba casado con Sara Manrique”. (Video: El Valor de la Verdad).

El exfutbolista Manuel ‘Tenchy’ Ugaz se pronunció luego de las polémicas declaraciones de Melissa Klug, quien lo vinculó sentimentalmente con Pamela López, aún esposa del futbolista Christian Cueva. En su intervención en El Valor de la Verdad, la ‘Blanca de Chucuito’ afirmó que el deportista habría mantenido un romance con la polémica figura, mientras él aún estaba casado con la exbailarina Sara Manrique.

Ante la controversia, Tenchy Ugaz decidió responder a través de sus redes sociales, dejando clara su postura respecto a las acusaciones. El exfutbolista expresó que, pese a los constantes ataques que ha recibido, siempre se ha mantenido al margen de las polémicas.

“He sido fuerte porque siempre han hablado mal de mí y nunca me he defendido. Voy a dejar que las personas se envenenen el corazón solas con la 5ta pregunta”, escribió en sus historias de Instagram.

Tenchy Ugaz responde a Melissa Klug por fuertes confesiones en El Valor de la Verdad. IG

Además, Tenchy agregó que, aunque se ha visto involucrado en estas controversias, prefiere mantenerse alejado de los conflictos y mantener una actitud positiva. “Yo ando sonriéndole a la vida a pesar de mis preocupaciones y problemas. Siempre con la buena vibra, mente positiva, por la sombrita y perfil bajo”, comentó en la misma publicación, que fue eliminada minutos después de ser compartida.

La polémica surgió luego de que Melissa Klug revelara que Christian Cueva le habría confesado que su esposa, Pamela López, tuvo un romance extramatrimonial con Tenchy Ugaz, en un periodo en el que ambos estaban en relaciones con sus respectivas parejas.

“Esto pasó hace mucho tiempo cuando Tenchy Ugaz estaba casado con Sara Manrique, y Cueva estaba con Pamela López”, relató Melissa. “Es más, me cuenta que en un cumpleaños, él conoció a Sara Manrique, la esposa de Tenchy Ugaz, y en esa reunión, Cueva le presentó a Pamela López, quien no pudo mirarla a los ojos”, detalló.

Tenchy Ugaz arremetió contra Melissa Klug tras declaraciones en El Valor de la Verdad.

Lo que piensa Sara Manrique de ‘Tenchy’ Ugaz

En una entrevista que dio en el 2024, Sara Manrique abrió su corazón y compartió lo que piensa sobre Tenchy Ugaz, su exesposo, con quien se separó en 2012, cuando su hija tenía solo 4 años. La exvedette, quien ha logrado superar esa etapa de su vida, dejó claro que ese capítulo ya quedó atrás.

Cuando fue consultada sobre si el episodio con Tenchy fue doloroso, Sara Manrique no dudó en responder: “Sí, en su momento sí, se olvidó y ya está”. Aunque fue un proceso complicado, la exfigura de TV expresó que sus principios familiares fueron fundamentales en su forma de reaccionar en ese momento.

“Mis papás siempre han estado juntos, cuando uno se casa quiere quedarse para toda la vida con esa persona y cuando pasa eso no sabes qué hacer entonces dices ‘mi familia es primero’ y así queda, pero si no funciona, no funciona y chau”, señaló Sara, quien perdonó un ampay del futbolista cuando su hija era una bebé.

Sara Manrique, exvedette peruana. | Difusión

Respecto a su divorcio, Sara afirmó con sinceridad: “La verdad ni me acuerdo”, tratando de no profundizar más en el tema, pues lo considera un “capítulo cerrado” de su vida. “No me gusta hablar de ese tema, es un capítulo cerrado hace muchos años en mi vida”, agregó. Sobre la relación de su hija con el exfutbolista, Manrique manifestó que prefiere no involucrarse: “No sé, yo no me meto en eso, es otro tema aparte, hay que saber separar las cosas”.

Tenchy Ugaz y Sara Manrique se separaron definitivamente en el 2012.