Dirigente de transportistas fue atacado por desconocidos armados luego de participar en reunión de seguridad en el Congreso

Un dirigente transportista fue agredido por sujetos armados la noche del viernes, luego de participar en la Mesa de Seguridad Ciudadana organizada en el Congreso de la República. La reunión abordó la creciente inseguridad que afecta al sector del transporte, donde al menos 15 choferes han perdido la vida este año debido a la violencia.

Felipe Miranda, vocero de los transportistas de la Macrorregión Sur Chico, fue atacado mientras viajaba hacia Cañete, después de la reunión. En el cruce de la avenida Circunvalación con la calle Víctor Velezmoro, en el distrito de San Borja, dos sujetos subieron al bus, amenazaron al chofer y luego agredieron a Miranda con la cacha de un arma de fuego.

El ataque ha generado gran preocupación en el gremio, que no descarta convocar un paro nacional para exigir medidas más contundentes frente a la violencia y las extorsiones que afectan a los transportistas en todo el país.

Felipe Miranda, vocero de los transportistas, fue agredido con la cacha de un arma por dos sujetos tras abordar un bus en San Borja, luego de participar en la Mesa de Seguridad Ciudadana en el Congreso. Foto: Composición Infobae Perú

Sospechan de extorsionadores detrás del ataque a Miranda

El ataque a Felipe Miranda ocurrió después de que participara en la Mesa de Seguridad Ciudadana en el Congreso. Tras la reunión, Miranda abordó un bus rumbo a Cañete, sin imaginar lo que sucedería durante el trayecto. En el cruce de la avenida Circunvalación con la calle Víctor Velezmoro, en San Borja, dos sujetos armados subieron a la unidad de transporte. Tras amenazar al chofer con un arma de fuego, los agresores se dirigieron hacia Miranda, golpeándolo con la cacha del arma en la cabeza.

El dirigente relató que uno de los atacantes apuntó al chofer, mientras que el otro lo agredió. “Viajaba en el bus y subieron dos señores. En ese momento, [uno] apuntó con el arma al conductor y ahí me tiraron un cachazo. De ahí, ya no me recuerdo, ya vine a buscar auxilio aquí en el serenazgo”, explicó Miranda.

Inmediatamente, fue auxiliado por personal del serenazgo y bomberos, quienes lo trasladaron al Hospital Dos de Mayo, donde recibió ocho puntos de sutura por la herida en la cabeza. Tras ser dado de alta, Miranda interpuso la denuncia en la comisaría de San Borja. “Hice mi denuncia. Voy a pasar al médico legista, creo que son ocho puntos”, declaró a los medios.

Felipe Miranda presentó la denuncia en la comisaría de San Borja, sospechando que la agresión podría ser una represalia de bandas de extorsionadores que afectan al sector del transporte. Foto: Composición Infobae Perú

En su testimonio, expresó la sospecha de que el ataque podría haber sido una represalia de bandas de extorsionadores que atacan a los transportistas en diversas zonas del país.

Anuncian nueva movilización para mayo

Ante el panorama de violencia que afecta al sector y tras la agresión contra Felipe Miranda, el gremio de transportistas no descartó la posibilidad de convocar a una movilización para los días 14 y 15 de mayo. Esta medida sería una forma de presionar al Estado, que hasta el momento no ha tomado acciones efectivas frente a las extorsiones y amenazas que los trabajadores del sector sufren a diario.

“Podríamos convocar un paro nacional el 14 de mayo, en defensa de la vida y contra la inseguridad”, expresó Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas.

Tanto Campos como Miguel Palomino, otro dirigente del gremio, advirtieron que, si no reciben respuestas claras y efectivas del gobierno, el gremio podría convocar un paro nacional indefinido. Esta medida afectaría a todos los sectores del transporte: urbano, interprovincial y de carga pesada, paralizando el flujo normal del transporte en el país. El gremio sigue evaluando el panorama antes de tomar una decisión definitiva.

Autoridades se reunieron con gremios de transporte y lograron acuerdo contra la inseguridad. (Foto: infobae Perú/El Peruano/Canal N)

Acuerdos entre gremios de transportistas y autoridades

En la reunión realizada en el Congreso, gremios de transportistas y autoridades lograron acuerdos clave para enfrentar la inseguridad en el sector. Durante las cinco horas de discusión, se firmó un acta en la que se comprometieron a intensificar el patrullaje policial y dotar de más recursos logísticos a las unidades de inteligencia de la Policía Nacional para combatir las bandas criminales. Además, se estableció un calendario de trabajo para evaluar los avances de los acuerdos en 30 días.

Entre las medidas, destaca la creación de nuevas estrategias de seguridad en las rutas y un refuerzo en la presencia policial en puntos críticos. También se buscarán nuevas normas para mejorar la seguridad en el transporte.

Luego del paro de transportistas, representantes de los gremios de este sector se reunión con las autoridades, y tras cinco horas se lograron acuerdos para hacerle frente a la inseguridad. (Crédito: Canala N)

Además, se activaron canales de emergencia, como la Central 111 de la Policía Nacional, para recibir denuncias de extorsiones y proporcionar protección inmediata. Las autoridades se comprometieron a seguir evaluando la efectividad de estas acciones durante el plazo de un mes.

Este enfoque transversal, con la participación de los tres poderes del Estado, pretende asegurar la implementación efectiva de medidas para mitigar las extorsiones y mejorar la seguridad en el sector del transporte.