Inteligencia artificial en la minería peruana: optimización energética, seguridad laboral y el reto de formar talento humano

Con más de más de S/56.904 millones por concepto de canon, regalías y derechos de vigencia en la última década, el desarrollo de la actividad minera es crucial para la economía peruana. aunque existen esfuerzos aislados para mejorar la formación técnica en el país, la falta de un enfoque coordinado limita su impacto.

En un sector tan crucial como la minería peruana, la inteligencia artificial (IA) no solo está revolucionando los procesos operativos, sino que también está redefiniendo la forma en que se gestionan los recursos humanos y se capacita al personal. La implementación de herramientas tecnológicas ha permitido optimizar tareas administrativas, mejorar la seguridad y reducir riesgos en las operaciones mineras.

Sin embargo, este avance tecnológico también pone en evidencia la necesidad de una mayor colaboración entre la industria y la academia para formar profesionales capacitados que puedan responder a las demandas de este nuevo panorama.

La IA en la minería: más allá de la operación tradicional

El uso de la inteligencia artificial en la minería peruana abarca una amplia gama de aplicaciones, desde la optimización energética y la exploración de recursos hasta el mantenimiento predictivo y el análisis de datos medioambientales. Estas herramientas han permitido a las empresas anticiparse a interrupciones en la cadena de suministro y gestionar de manera más eficiente los recursos disponibles. En esta línea, un aspecto menos conocido pero igualmente relevante es el impacto de la IA en la gestión de recursos humanos dentro de la industria.

De acuerdo con Verónica Valderrama, vicepresidenta de Recursos Humanos de Gold Fields Americas, la IA ha transformado tareas que antes eran altamente operativas y demandaban largas horas de trabajo. Por ejemplo, la selección de currículums y la elaboración de informes sobre rotación de personal o salud laboral ahora se realizan en una fracción del tiempo que solían requerir. Esto no solo mejora la eficiencia, sino que también permite a los trabajadores enfocarse en actividades estratégicas y disfrutar de un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal.

Un enfoque integrado que combine los recursos y las capacidades de todos los actores involucrados podría transformar este desafío en una oportunidad para fortalecer uno de los sectores más importantes de la economía peruana.

Salud mental y seguridad: prioridades en la era tecnológica

La implementación de la inteligencia artificial también ha tenido un impacto significativo en la salud y seguridad de los trabajadores mineros. Según explicó Valderrama a Infobae Perú, la tecnología ha facilitado la creación de sistemas que monitorean la fatiga y el cansancio del personal, además de procesar exámenes médicos con mayor rapidez. Asimismo, se han desarrollado herramientas para medir la inteligencia emocional y la estabilidad mental, aspectos clave para garantizar el bienestar de los empleados.

En términos de seguridad, la IA ha permitido la instalación de sensores en camiones y otros equipos para detectar movimientos peligrosos y prevenir accidentes. Además, durante la pandemia, se implementaron sistemas de monitoreo remoto que permitieron a los supervisores controlar las operaciones desde sus hogares, reduciendo la necesidad de presencia física en las minas. Este enfoque no solo disminuyó los riesgos asociados al trabajo en campo, sino que también abrió nuevas posibilidades para la gestión remota de las operaciones.

Otro de los avances más destacados en el uso de la inteligencia artificial en la minería es la incorporación de simuladores y herramientas de realidad virtual para la capacitación del personal. Según Valderrama, los nuevos empleados pueden realizar recorridos virtuales por las minas y participar en simulaciones que replican situaciones reales, como el manejo de camiones y la resolución de problemas operativos. Esto no solo acelera el proceso de aprendizaje, sino que también reduce los riesgos asociados a la formación en entornos reales.

Antes de la implementación de estas tecnologías, los trabajadores debían aprender directamente en el campo, lo que aumentaba la probabilidad de errores y accidentes. Ahora, los simuladores permiten a los empleados adquirir experiencia en un entorno controlado, preparándolos para enfrentar los desafíos del trabajo real con mayor confianza y habilidad.

Verónica Valderra, vicepresidenta de Recurso Humanos de Gold Fields Americas.

La brecha entre la industria y la academia: ¿A dónde apuntar?

Pero no todo es color rosa. La vicepresidenta de Recursos Humanos de Gold Fields Americas, destacó que el ritmo de crecimiento tecnológico en la minería no está siendo acompañado por la academia. Según Valderrama, las organizaciones enfrentan una presión constante para adaptarse a los avances tecnológicos, pero la formación de profesionales capacitados no avanza al mismo ritmo. Esto obliga a las empresas a asumir la tarea de capacitar a su personal, lo que implica mayores costos y tiempos de preparación.

La falta de profesionales capacitados en áreas técnicas específicas no es un problema nuevo, pero se ha intensificado con la llegada de tecnologías como la inteligencia artificial. En este contexto, la ejecutiva subrayó la importancia de establecer alianzas estratégicas entre el sector empresarial, las instituciones educativas y el gobierno para cerrar esta brecha. Estas colaboraciones permitirían formar personal especializado en menor tiempo y con menores costos, beneficiando tanto a las empresas como a los estudiantes y al país en general.

Por tal motivo, la ejecutiva enfatizó que instituciones como Tecsup y Senati son recursos valiosos para la formación técnica en el país. Sin embargo, señaló que es fundamental que estas alianzas cuenten con el apoyo del gobierno, ya sea a través de incentivos o facilidades que permitan a las empresas invertir en la capacitación de personal de manera más eficiente. Este enfoque integrado, según Valderrama, podría generar un “círculo virtuoso” en el que todos los actores involucrados se beneficien.

Gold Fields: el impacto de la IA en el empleo y la reinvención profesional

Aunque la inteligencia artificial ha facilitado numerosos procesos en la minería, también ha generado preocupaciones sobre la posible pérdida de empleos. Valderrama reconoció que algunos puestos operativos podrían desaparecer, pero enfatizó que esto no significa que las personas quedarán sin trabajo. En cambio, los trabajadores tendrán que adaptarse y adquirir nuevas habilidades que les permitan desempeñar roles más estratégicos y menos operativos.

La clave, según Valderrama, está en anticiparse a los cambios y buscar formas de agregar valor en un entorno laboral en constante evolución. Esto podría incluir la capacitación en el uso de tecnologías avanzadas, la especialización en áreas emergentes o la búsqueda de oportunidades en otros sectores relacionados. En última instancia, la IA no solo transforma la forma en que se trabaja, sino que también impulsa a las personas a reinventarse y crecer profesionalmente.

El tiempo necesario para formar a los trabajadores retrasa la adopción de tecnologías avanzadas, lo que a su vez puede afectar la competitividad del sector minero peruano en el mercado global.

El futuro de la minería en el Perú

La minería es uno de los pilares de la economía peruana, y su modernización es clave para mantener su competitividad a nivel global. Sin embargo, como señaló Valderrama, esta modernización debe ir acompañada de un esfuerzo por parte de todos los actores involucrados para garantizar que el país cuente con el talento humano necesario para aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece la tecnología.

La integración de la inteligencia artificial en la minería peruana representa tanto un desafío como una oportunidad. Si se logra establecer un modelo de colaboración efectivo entre empresas, academia y gobierno, el país podría no solo cerrar la brecha de habilidades, sino también posicionarse como un líder en la adopción de tecnologías avanzadas en el sector minero.

El desarrollo de la actividad minera es fundamental para la economía peruana. Según el Boletín Estadístico Minero, entre 2015 y diciembre del 2024, el sector aportó al país más de S/56.904 millones por concepto de canon, regalías y derechos de vigencia.

Gold Fields anunció una inversión de aproximadamente $44 millones en su mina Cerro Corona, ubicada en la región de Cajamarca. Este proyecto tiene como objetivo optimizar los sistemas de transporte de agua y relaves, la planta de trituración de minerales y el circuito concentrador.