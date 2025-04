Gianella Neyra emocionada por el estreno de la segunda parte de ‘Soltera, Casada, Viuda y Divorciada’

Gianella Neyra regresa al cine, pero como actriz y productora. (Foto: Captura de IG)

Gianella Neyra vive una etapa de efervescencia artística y personal. La actriz se encuentra en plena cuenta regresiva para el esperado estreno de “Soltera, Casada, Viuda y Divorciada 2″, película que no solo la tiene como protagonista, sino también como productora, rol que ha asumido con entusiasmo y compromiso. La cinta llegará a los cines nacionales este 17 de abril y promete repetir el éxito de su primera entrega.

A pesar de las jornadas intensas y las pocas horas de sueño, la actriz asegura estar viviendo días “caóticamente lindos”. Gianella Neyra, que comparte su vida con el conductor Christian Rivero, no duda en resaltar el apoyo incondicional que recibe de su pareja y de sus hijos en esta nueva faceta profesional. “Christian y yo somos un equipazo. Nos ayudamos, como toda pareja, a alcanzar nuestros sueños. Y eso es amor y respeto”, afirmó con orgullo.

Uno de los aspectos más comentados de esta secuela es el reencuentro de Gianella con el actor argentino Facundo Arana, con quien protagonizó hace 20 años la recordada telenovela ‘Yago, pasión morena’. “Fue muy bonito volver a trabajar con él. Mis compañeras quedaron encantadas con Facundo. Es un excelente actor y a quien aprecio mucho”, comentó con emoción.

Gianella Neyra habla sobre la nueva película "Soltera Casada Viuda Divorciada".

Por su parte, Katia Condos, quien también forma parte del elenco, destacó la importancia del trabajo en equipo y los lazos que se han fortalecido durante el rodaje. “Fue muy divertido poder hacer personajes que te gustan con gente que te gusta. Esta película habla de los vínculos, y conforme vas creciendo te das cuenta de que eso es lo más importante en la vida”, señaló.

La directora Ani Alva Helfer no descartó una tercera entrega ni la posibilidad de desarrollar una serie basada en esta historia. Sin embargo, indicó que primero esperarán la respuesta del público. “Más allá del éxito numérico, me quedo satisfecha con lo que he hecho. Lo que venga después se dará de manera orgánica”, expresó. Alva resaltó que el verdadero valor de la cinta reside en los personajes y los temas que abordan, como la amistad, el empoderamiento femenino y el valor de los lazos afectivos.

Gianella Neyra habla sobre la nueva película "Soltera Casada Viuda Divorciada".

Directora de ‘Soltera, Casada, Viuda, Divorciada’ espera repetir éxito

Después de dos años desde el exitoso estreno de “Soltera, Casada, Viuda, Divorciada”, la esperada secuela ya tiene fecha oficial de estreno: llegará a todas las salas de cine este 17 de abril. Así lo anunciaron en una reciente conferencia de prensa la directora Ani Alva Helfer junto al elenco principal conformado por Gianella Neyra (quien también cumple funciones como productora), Katia Condos, Milene Vázquez y Patricia Portocarrero. Las protagonistas expresaron su entusiasmo por el lanzamiento, aunque también admitieron estar nerviosas, con la esperanza de repetir el impacto que logró la primera entrega.

La comedia regresa con nuevas aventuras centradas en la vida de cuatro entrañables amigas, cada una enfrentando situaciones únicas desde su propio rol de soltera, casada, viuda o divorciada. En esta ocasión, los escenarios en los que se desarrolla la historia incluyen el balneario de Pacasmayo, que aporta una atmósfera cálida y nostálgica, así como el centro de esquí El Colorado en Chile, que añade un toque inesperado y visualmente atractivo al filme. Estas locaciones le imprimen frescura y dinamismo a la trama, diferenciándola de la entrega anterior.

Como parte de la campaña de expectativa, la producción ha lanzado una preventa especial para adquirir entradas antes del estreno. Ani Alva Helfer invitó al público a sumarse a esta experiencia cinematográfica que, según sus palabras, promete momentos de risa, emoción y conexión con los personajes. “Queremos que nadie se pierda la oportunidad de verla, de disfrutar, llorar y reír con esta magnífica historia”, declaró con entusiasmo.