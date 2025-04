Gabriela Serpa se sintió utilizada por Curwen luego de haberle declarado su amor: “A los días ya estaba con otra”

Gabriela Serpa insinúa que Curwen la utilizó tras declararle su amor en vivo. | ¿Ahora qué?

Durante una reciente emisión del programa digital ‘¿Ahora qué?’, conducido por Carlos Vílchez, la modelo y actriz cómica Gabriela Serpa se refirió por primera vez con contundencia a su mediática interacción con el creador de contenido Víctor Caballero, conocido como Curwen. La conversación surgió cuando Vílchez mencionó, entre risas, al conductor del pódcast ‘Habla Good’, recordando los momentos de aparente coqueteo entre ambos en anteriores apariciones públicas.

La reacción de la actriz cómica no se hizo esperar. Seria y sin titubeos, dejó en claro que no existió ningún tipo de romance entre ella y Curwen, pese a que en redes sociales se especuló lo contrario tras las declaraciones del influencer, quien en su momento afirmó: “Dejaría todo por Gabriela Serpa”. Esta frase se volvió viral y derivó en dos invitaciones de Serpa al pódcast, donde compartieron momentos que muchos consideraron como una conexión especial.

Sin embargo, esa ilusión se desvaneció recientemente, luego de que el creador del canal de YouTube, ‘El diario de Curwen’, oficializara su relación con la influencer Carla Campos-Salazar a través de un video difundido en TikTok. Esta acción generó sorpresa y cierta incomodidad para Serpa, quien fue cuestionada al respecto durante la transmisión.

Gabriela Serpa y Curwen estuvieron coqueteando en 'Todo Good'. (Foto: Captura de YouTube)

“Lo que pasa es que me invitaron a su pódcast porque él dijo que yo era su ‘crush’, entonces nada, yo fui de invitada, estuvimos ahí conversando, pero no pasó nada, no fluyó”, explicó la actriz. Acto seguido, lanzó una contundente reflexión que dejó entrever su molestia: “Para mí ha sido show, porque a los días ya estaba con otra chica, yo creo que fue show”.

Carlos Vílchez, visiblemente indignado por lo sucedido, comentó: “¿Despreciar a Gabriela Serpa? O sea, ¿utilizó a Gabriela Serpa?”, a lo que la modelo respondió tajante: “¿Suena así, no? Como que utilizara, todos son iguales”.

En tono sarcástico, pero con una pizca de advertencia, Vílchez añadió: “La gente que se porta mal con mi Gabrielita Serpa en una le meto su macheteada. Curwen, igual te voy diciendo desde ahorita, ten mucho cuidado, entre tú y yo puede haber una ‘mecha’”.

Gabriela Serpa le respondió los mensajes a Curwen. (Foto: Captura de IG)

¿Quién es Carla Campos-Salazar, actual pareja de Curwen?

Carla Campos-Salazar es una destacada diseñadora gráfica e ilustradora peruana de 23 años, residente en Lima. Se formó en el Instituto Peruano de Publicidad (IPP), donde se especializó en diseño de marca, diseño web y soluciones visuales para impresión. Actualmente, trabaja como freelancer, enfocándose en crear propuestas visuales que combinan creatividad y funcionalidad. Su portafolio refleja una pasión por transformar ideas en diseños efectivos, lo que le ha permitido construir una sólida reputación en el ámbito del diseño gráfico.

Además de su carrera profesional, Carla ha ganado notoriedad en redes sociales, especialmente en TikTok, donde cuenta con más de 485 mil seguidores. En esta plataforma, comparte contenido que abarca desde aspectos de su vida cotidiana hasta procesos creativos relacionados con su trabajo. Su presencia en redes ha ampliado su alcance y le ha permitido conectar con una audiencia diversa. Recientemente, su relación con el periodista y creador de contenido Víctor Caballero, conocido como Curwen, ha captado la atención del público. Ambos han compartido momentos juntos en redes sociales, lo que ha generado interés en su vida personal.