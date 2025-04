‘Chola Puca’ cuenta entre lágrimas los maltratos que sufre por parte de su esposo: “Estoy presa”

'Chola Puca' llora tras volver a denunciar a su expareja. | Día D.

Susan Cristán, la reconocida actriz cómica que se hizo popular por su personaje de la ‘Chola Puca’, ha reaparecido en televisión para contar el drama que aún vive a manos de su esposo, Pablo Raúl Ramírez Sánchez, pese a estar separados desde hace varios años. En un emotivo avance del reportaje que se emitirá este domingo 13 de abril en el programa ‘Día D’, la artista confesó entre lágrimas que su vida matrimonial se asemeja a estar encarcelada. “Estoy casada con esta persona, pero es como estar presa”, expresó con profundo dolor.

Esta no es la primera vez que Cristán denuncia agresiones por parte de su esposo. En 2022, durante una entrevista con ‘Magaly TV La Firme’, reveló haber sido víctima de violencia física y psicológica. En esa ocasión, la actriz relató que los abusos comenzaron poco después del nacimiento de su hijo, e incluyeron golpes, jalones de cabello, humillaciones constantes y hasta amenazas de muerte. La artista también presentó audios que comprobarían el maltrato, donde se escuchaban insultos de carácter racista y frases que la instaban a atentar contra su vida.

A pesar de haber expuesto públicamente su caso y presentado denuncias, la situación no ha mejorado. La actriz cómica contó que las agresiones continúan, aunque de forma más sutil, con un constante control psicológico que la sigue afectando emocionalmente. Una de las frases que más la marcó fue cuando su esposo le dijo: “Me perteneces”, una expresión que, según ella, demuestra el nivel de manipulación y dominación que aún ejerce sobre su vida.

'Chola Puca' cuenta entre lágrimas el infierno que vive por culpa de su esposo. (Foto: Captura de ATV)

Uno de los hechos más traumáticos ocurrió en julio de 2022, cuando la ‘Chola Puca’ denunció que su esposo se llevó a su hijo en contra de su voluntad durante una visita supervisada. Según su testimonio, Ramírez le arrancó al menor de los brazos en medio de insultos, amenazas y el llanto desconsolado del niño. Este hecho fue incluido en una nueva denuncia por violencia familiar y generó la indignación del público.

En medio de las nuevas declaraciones, el reportaje de ‘Día D’ busca visibilizar nuevamente el caso y denunciar cómo, a pesar de los avances legales y sociales en temas de violencia de género, muchas mujeres siguen atrapadas en relaciones tóxicas por la lentitud del sistema judicial y la falta de protección efectiva.

Por su parte, Pablo Raúl Ramírez ha negado las acusaciones. En 2022, también brindó su versión en el programa de Magaly Medina, donde, entre lágrimas, dijo: “Siento que mi hijo algún día nos reclamará todo esto a los dos... ¡Basta Susan de pelear!”. Sin embargo, el testimonio de la actriz y las evidencias que ha presentado siguen generando indignación entre los seguidores de su historia.

'Chola Puca' cuenta entre lágrimas el infierno que vive por culpa de su esposo. (Foto: Captura de ATV)

Chola Puca y la vez que fue criticada por Magaly Medina

Hace un año, en una entrevista con Trome, Susan Cristán recordó que Magaly Medina la tildó de ‘tóxica’ luego de haber acudido a su programa para denunciar con pruebas al papá de su hijo, pues ella no pensó que la conductora de ATV le daría la espalda.

“Creo que la definición de ‘tóxico’ es una persona que hace problemas por todo. Te soy sincera, a mí me dio mucho coraje porque yo fui a buscar ayuda. Es más fácil juzgar sin ver la situación que pasas. Yo lo único que quería era ayuda para que este señor deje de hostigarme, mandarme indirectas, insultarme delante de mi hijo. Entonces cuando me dijo tóxica, yo dije ‘uy no, acá se pudrió todo, nunca más vuelvo a salir a hablar de este tema en tele’. ¿Cómo me puedes decir tóxica cuando te estoy dando las pruebas donde esta persona tan libremente me amenaza?”, dijo.