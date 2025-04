El Callao se desangra: Asesinan a joven madre de familia a solo media cuadra de una comisaría

Mujer es asesinada de 6 balazos en el Callao - Latina Noticias

Este jueves 10 de abril, mientras se desarrollaba una protesta del sector de transporte público por la incesante criminalidad que continúa quitándole la vida a decenas de peruanos, una joven madre de familia fue asesinada de varios balazos en la zona de Bocanegra, en el Callao. La víctima deja a dos menores en la orfandad.

Según el primer reporte policial, Grace Segarra Melgar caminaba rumbo al mercado a comprar pan cuando fue interceptada por sicarios que le propinaron alrededor de seis balazos. Uno de los proyectiles impactó en su cabeza, lo que provocó su fallecimiento poco después en el Hospital Negreiros.

La escena del crimen se ubicó a solo media cuadra de la comisaría de Bocanegra, en la intersección de las calles Gamma y Tau, hecho que ha generado reclamos de los vecinos, quienes piden justicia y mayor control policial en un sector que consideran vulnerable a la violencia.

Joven madre de familia es asesinada en el Callao| Foto captura: PNP

De acuerdo a la versión de su madre, la joven no tenía ningún problema con nadie, tampoco había reportado algún tipo de amenazas, por lo que su muerte violenta sorprendió a toda su familia y vecinos. En medio de lágrimas, la progenitora pidió que las autoridades logren dar con la identidad de los asesinos y sean capturados.

“Justicia, pido justicia para que se aclare este crimen que ha pasado con mi hija. Era una muchacha buena, no tenía problema con nadie. Les suplico encarecidamente, ¿hasta cuándo pondrán mano dura con la delincuencia? Ya tiene que parar todo esto, no es justo que niños inocentes y yo nos quedemos sin mi hija. Hasta hace un rato ella estaba viva y unos malditos le quitan la vida a ella sin tener ningún problema con nadie”, mencionó la madre de la víctima en diálogo con Latina Noticias.

La Policía Nacional del Perú (PNP) se encuentra en la zona realizando las investigaciones pertinentes para esclarecer el móvil de este crimen. Es necesario tener acceso a las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los implicados en este crimen.

Dos hombres fueron acribillados en el Callao | Foto captura: Buenos Días Perú

Cabe mencionar que este asesinato ocurrió solo horas después de que dos hombres fueran acribillados en la urbanización Los Alizos, en el Callao, tras ser cercados por un grupo de sicarios que les dispararon hasta en 60 ocasiones mientras se encontraban en el interior de una camioneta roja. Horas antes, dos conductores de combis fueron baleados por sicarios en la avenida Venezuela, lo que resultó en la muerte inmediata de uno y en el fallecimiento posterior de la segunda víctima en un hospital de la zona.

Homicidios sin control en Perú

Hasta el 10 de abril de 2025, se han contabilizado 596 homicidios en todo el país, de acuerdo con cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef). Este incremento en los asesinatos, muchos de ellos relacionados con las extorsiones y cobro de cupos, ha superado los registros de años anteriores, lo que evidencia un escenario de violencia que las autoridades no han conseguido frenar.

La repuesta del Ejecutivo, ante la insistencia de sectores afectados como el transporte y artístico, ha sido establecer un estado de emergencia en Lima y Callao. No obstante, esta medida —en la que se prometió presencia policial y militar en las calles— no ha sido suficiente. Las autoridades no han podido contener la escalada de violencia en las calles, y ahora la población sale a manifestarse en un paro convocado por los transportistas.

Líneas de emergencia

El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y otros delitos y obtener protección inmediata. Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.

También, los usuarios tienen las opciones de llamar a los siguientes números:

Línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.

Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.

Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.