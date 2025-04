Congresista Edwin Martínez pide a “nuestros asesinos que asesinen” a los extorsionadores ante ola de sicariato

Congresista Edwin Martínez pide a "nuestros asesinos que asesinen a estos malditos" por la ola de extorsiones. Canal N

En medio del contexto de una creciente ola de sicariato y criminalidad y un paro de transportistas para exigir medidas de seguridad a las autoridades, el congresista Edwin Martínez Talavera (no agrupado), lanzó una controvertida propuesta y exhortó a quienes llamó “nuestros asesinos” para que acaben con la vida de los sicarios.

“Ante tremenda ola de criminalidad y ante la inacción del Estado, lo único que tenemos que exigir, y no se necesita ley para ello, la declaratoria de Estado de Sitio”, dijo durante su participación en un pleno convocado para este jueves, día del paro de transportistas, en el que se debate y vota sobre distintos proyectos de ley en materia de seguridad ciudadana.

“Nos matan o los matamos, ya no hay que ser tibios. (...) Exhortar al Ejecutivo que de una vez deporte a todos los extranjeros ilegales. Ilegalidad es sicariato, es delincuencia, es asesino, es violador. No merecen estar en nuestro país (...) Ojalá que nuestros asesinos los asesinen a esos malditos y no los dejen seguir asesinando al pueblo”, añadió el parlamentario sin precisar quiénes eran “nuestros asesinos”, si los efectivos del orden (Policía y Ejército) u otros delincuentes de nacionalidad peruana.

Edwin Martínez llegó al Congreso de la mano de Acción Popular en representación de Arequipa (Foto: Congreso)

Cabe indicar que el Pleno del Congreso debate el dictamen de los proyectos de ley 7874 y 10075, que propone modificar la Ley 31297, Ley del Servicio de Serenazgo Municipal, con el objetivo de incorporar las armas de electrochoque como medio de defensa para los serenos.

Congresista sugiere “buses blindados” contra el sicariato

Un día antes del paro, el congresista José Cueto, de la bancada Honor y Democracia, realizó otra cuestionable recomendación a las empresas de transporte público y les sugirió instalar láminas antibalas en sus unidades como medida de protección, ante el creciente número de conductores asesinados por mafias extorsionadoras.

“Y a los amigos transportistas, que los están matando, pónganse láminas antibalas”, comentó con convicción durante su intervención en el debate tras la presentación del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, en el pleno, quien fue cuestionado por el desempeño del gobierno en la implementación de políticas efectivas para evitar el avance del crimen organizado y la delincuencia.

Además, también señaló que los efectivos de la Policía Nacional del Perú deben estar dentro de los buses, vestidos como civiles, para cuidar la integridad de los chóferes, en lugar de estar parados en las calles.