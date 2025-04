“No son hinchas, son delincuentes”: Dina Boluarte evalúa sancionar a clubes de fútbol por violencia de las barras bravas

Desde Palacio de Gobierno, la mandataria se pronunció sobre los últimos enfrentamientos entre barristas | TV Perú

En medio de un contexto marcado por incidentes de violencia en distintos ámbitos, la presidenta de la República, Dina Boluarte, expresó su rechazo hacia los enfrentamientos entre barras bravas que generan caos y afectan la seguridad pública. Durante una reciente intervención, desde el cuarto de guerra en Palacio de Gobierno, advirtió a los clubes de fútbol que está evaluando sanciones contra ellos.

"Los clubes de fútbol no pueden seguir mirando hacia otro lado. No pueden ser cómplices pasivos de esta violencia. Vamos a iniciar las acciones necesarias para determinar responsabilidades civiles y, si es necesario, sancionar a los clubes que no asuman su deber con la sociedad", remarcó.

El anuncio de estas medidas se produce tras el último clásico del fútbol peruano entre Alianza Lima y Universitario, que culminó con un empate 1-1. Este evento deportivo, que tradicionalmente genera gran expectativa, también ha estado asociado con incidentes de violencia dentro y fuera de los estadios. A pocas horas de que inicie el partido, diversos puntos de la capital fueron escenario de disturbios, enfrentamientos, agresiones físicas, uso de armas y ataques con piedras y palos

En Villa El Salvador, un joven fue brutalmente agredido por presuntos barristas de Alianza Lima. Testigos registraron en video cómo la víctima, tendida en el suelo, fue golpeada con piedras y palos, principalmente en la cabeza y el cuerpo. Según familiares del afectado, su estado de salud es delicado. Intentaron obtener ayuda de agentes de la Policía Nacional del Perú que se encontraban cerca, pero no lograron una respuesta efectiva. Este ataque, ampliamente difundido en redes sociales, ha generado indignación y preocupación por la escalada de violencia en torno al fútbol.

Barristas generan caos en la capital. (Video: Facebook TV San Juan Oficial)

Otro punto crítico se vivió en el kilómetro 19 de la avenida Túpac Amaru, en el distrito de Carabayllo, donde barristas de ambos equipos protagonizaron una batalla campal. Los enfrentamientos incluyeron el uso de piedras y palos, lo que obligó a la intervención de las fuerzas del orden. La policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a los grupos, mientras los vecinos y transeúntes buscaban refugio ante el peligro.

Simultáneamente, se reportaron disturbios en la Panamericana Norte, entre Comas y Carabayllo, con bloqueos parciales, enfrentamientos y presencia de grupos que portaban camisetas de ambos clubes. Videos compartidos por usuarios en X (antes Twitter) muestran a agentes policiales desplegados en la vía intentando contener a los grupos violentos con gases lacrimógenos.

Disturbios en la Panamericana Norte, en el día del clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes. (Video: Facebook Ancón Anuncios)

También se reportaron enfrentamientos al interior del país, en las regiones de Ucayali, Ayacucho y Amazonas. De acuerdo al portal MeziNews, una joven de 22 años identificada como Zila Domínguez Pinche resultó herida en Iquitos, tras quedar atrapada en medio de un enfrentamiento entre barristas. El incidente ocurrió en el cruce de las calles Iquitos y Arequipa, donde los enfrentamientos se tornaron caóticos, con gritos, insultos y el lanzamiento de diversos objetos. En medio de este desorden, se escucharon detonaciones, una de las cuales impactó en el brazo derecho de la joven, quien no tenía relación alguna con los grupos en conflicto.