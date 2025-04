María Acuña se niega a pagar a la SUNAT: congresista de APP debe más de 3 millones de soles

Hermana de César Acuña se niega a pagar más de 3 millones de soles a la Sunat. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Siguen los cuestionamientos hacia integrantes del Congreso de la República. Esta vez, se trata de María Acuña, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y hermana del líder de Alianza para el Progreso, quien pese a su patrimonio, se niega a pagar los más de 3 millones de soles que debe a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), reveló Punto Final.

La historia comienza en 2009, cuando la integrante de APP asegura haber realizado un préstamo de 300 mil dólares a Teresa Vílchez López, una conocida suya. Ante la supuesta imposibilidad de Vílchez de devolver el préstamo, le transfirió 117 lotes de terreno en la urbanización “El Santuario” como dación en pago. De acuerdo con los registros públicos, Acuña recibió lotes en diversas manzanas de la urbanización, los cuales poco después fueron acondicionados y, en algunos casos, vendidos para viviendas y edificios.

Seis años después, el 29 de octubre de 2015, María Acuña y su esposo constituyeron la empresa inmobiliaria Los Alizos, transfiriendo los lotes como aporte de capital. Los terrenos, que originalmente se valoraron en aproximadamente 2,500 dólares cada uno (sumando un total equivalente a los 300 mil dólares), pasaron a estar calificados por la empresa en 6.7 millones de soles, según consta en la escritura de registros públicos.

La operación no pasó desapercibida para la SUNAT, que identificó una omisión en el pago de impuestos por estas transacciones. Según la legislación tributaria, una persona natural puede transferir un máximo de dos bienes inmuebles como aporte de capital, sin generar impuestos. Sin embargo, la transferencia cambia la naturaleza del acto, catalogándola como una enajenación a título oneroso y generando obligaciones tributarias.

“Si en un solo acto se transfieren 117 inmuebles y que además cada uno tiene una partida electrónica independiente, es un solo acto por el cual se hacen 117 transferencias”, explicó el abogado tributarista Klever Espinoza.

SUNAT revisó los detalles del caso y concluyó que la hermana del gobernador de La Libertad debía 3.3 millones de soles, incluyendo intereses y multas. Desde entonces, la congresista ha utilizado argumentos como la falta de notificaciones en sus domicilios legales, los cuales la entidad tributaria desmintió, confirmando haber enviado comunicaciones tanto a su domicilio fiscal como al registrado en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). Incluso, en abril de 2023, la misma congresista tramitó reuniones con la institución para abordar la deuda, sin llegar a una solución.

Desde al menos el año 2020, el organismo reclama el pago de la deuda pendiente. Hasta la fecha, la congresista ha visitado la entidad en ocho ocasiones, tres de ellas en marzo de 2023, cuando la institución estaba a punto de tomar una decisión final sobre su caso, señala el dominical. Pese a todos los recursos presentados, los argumentos de Acuña han sido declarados infundados. Actualmente, el caso se encuentra pendiente de revisión ante el Tribunal Fiscal.

¿Qué respondió María Acuña?

Consultada por el reportero, la parlamentaria de Alianza para el Progreso reconoció ser propietaria de la empresa, pero indicó que no tiene conocimiento. “No sé lo de la deuda porque desde que asumí ser congresista depende del nuevo gerente. […] No estoy metida en los negocios, yo ya no tengo nada que ver”, mencionó María Acuña.

Cabe mencionar que ello fue desmentido en el reportaje, pues precisaron que fue la misma legisladora quien formuló solicitudes de reunión y contestó a la Sunat, con el fin de evitar el millonario cobro.