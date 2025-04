Elías Montalvo expone enfrentamiento con Mario Hart y le resaltó ser ‘un histórico’: “Me metió un manazo y me mentó la madre”

Elías Montalvo confiesa enfrentamiento con Mario Hart y le resaltó ser ‘un histórico’. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

El modelo Elías Montalvo sorprendió a los televidentes este 6 de abril con una impactante revelación en El Valor de la Verdad, donde habló sobre su relación laboral con Mario Hart, un episodio que involucró una fuerte confrontación física durante un duelo de tortazos en ‘Esto es Guerra‘.

Montalvo compartió detalles inéditos de este incidente, que ha quedado marcado en la memoria de muchos seguidores de los realities de competencia, dejando al descubierto no solo un enfrentamiento entre los dos, sino también las experiencias difíciles que Montalvo vivió a lo largo de su vida.

El conflicto entre ambos comenzó en el contexto de las pruebas de competencia del programa. Elías contó cómo siempre superaba a Mario Hart en las pruebas de destreza, pero cuando llegaba el turno de los tortazos, era el corredor de autos quien destacaba.

Elías Montalvo confiesa enfrentamiento con Mario Hart y le resaltó ser ‘un histórico’. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

En uno de esos duelos, el Tiktokero decidió responder con fuerza. “Me metió un manazo y lo esquivé; pero él me siguió corriendo, me tomó del polo y me mentó la madre”, relató Montalvo, añadiendo que Mario Hart le dijo: “Qué te has creído, yo soy un histórico”.

La respuesta de Elías no se hizo esperar: “Si me tiras los tortazos fuertes, yo también voy a hacer lo mismo”, expresó, dejando claro que no permitiría que nadie lo descalificara. Más allá de la confrontación física, el modelo también recordó cómo este episodio le hizo revivir sus años de bullying escolar, un tema que le sigue afectando hasta el día de hoy.

“Siempre superaba a Hart en las pruebas de competencia, pero los tortazos eran otro tema. Fue un momento en el que recordé las veces que me hicieron bullying en el colegio”, señaló Montalvo, evidenciando cómo esas experiencias marcaron su manera de enfrentar conflictos.

Elías Montalvo confiesa enfrentamiento con Mario Hart y le resaltó ser ‘un histórico’. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

La muerte de su padre

Durante la entrevista, el influencer también habló de otros aspectos de su vida personal. Reveló cómo la muerte de su padre le afectó profundamente, además de compartir los problemas que ha tenido con sus hermanos mayores. Asimismo, Elías comentó sobre el bullying que sufrió en su juventud, debido a su orientación sexual, lo que dejó huellas en su desarrollo personal.

El tiktoker también aprovechó la ocasión para hablar sobre sus vivencias en Esto es Guerra, donde mencionó a varios personajes de la farándula que lo ignoraban, como Mario Irivarren, Said Palao, Melissa Loza y Karen Dejo.

Elías Montalvo revela tensiones con Mario Irivarren y otros compañeros del reality: “Se olvidan de dónde vienen”. Infobae Perú / Captura Panamericana Televisión

Finalmente, Elías Montalvo también reveló una curiosa historia sobre su relación con Andrea San Martín, confesando que ella estuvo enamorada de él, pero él nunca sintió lo mismo. “A Andrea le gustaba mucho, pero yo solo le gustaba. No había una relación más allá de eso”, explicó el modelo, aclarando así los rumores que surgieron alrededor de su relación con la conocida modelo.

Con esta participación en El Valor de la Verdad, Elías Montalvo no solo ofreció una mirada más íntima a su vida, sino que también se llevó un premio de 15 mil soles tras responder a las preguntas del polígrafo. La entrevista dejó al descubierto una serie de reflexiones sobre su carrera, las dificultades que ha enfrentado y la manera en que ha lidiado con los desafíos personales y profesionales que se le han presentado.

El Valor de la Verdad de Elías Montalvo. (Captura TV/Panamericana)

¿A qué hora y dónde ver El Valor de la Verdad?

Si no quieres perderte este revelador episodio, tienes varias opciones para sintonizar El Valor de la Verdad en vivo. La emisión se transmitirá por Panamericana TV a las 9:45 p.m. en su señal abierta. Además, si prefieres verlo online, el canal habilitará la transmisión en vivo a través de su cuenta oficial de YouTube, lo que permitirá que más personas sigan la entrevista en tiempo real.

También podrás ver el programa a través de los canales Movistar TV (705 HD) y Claro TV, quienes ofrecerán la señal para que más personas tengan acceso a esta transmisión especial. Para aquellos que prefieren seguir el programa desde sus dispositivos móviles, plataformas como TikTok y Facebook también compartirán fragmentos de la entrevista, asegurando que la entrevista llegue a una audiencia aún mayor.

El Valor de la Verdad de Elías Montalvo. (Captura TV/Panamericana)