Conferencia Episcopal da contundente respuesta a Juan Luis Cipriani: no se retracta y califica sanciones de “exquisita caridad pastoral”

Cardenal Juan Luis Cipriani está impedido de lucir los símbolos cardenalicios. (Foto: Andina)

Se ratifican. La Conferencia Episcopal del Perú (CEP) emitió un comunicado en respuesta a una carta enviada por el Cardenal Juan Luis Cipriani Thorne, fechada el 28 de marzo en Madrid. En dicha misiva, el cardenal solicitó una rectificación respecto a lo señalado sobre su persona en un comunicado anterior. No obstante, lejos de retractarse, reafirmaron lo expresado e insistieron que las sanciones adoptadas por el Papa Francisco forman parte de una “exquisita caridad pastoral”.

En ese sentido, recordaron que, el director de la Sala de Prensa Vaticana, Matteo Bruni, confirmó que la imposición de medidas disciplinarias que afectan su actividad pública, su lugar de residencia y el uso de insignias eclesiásticas se mantienen aún vigentes, y que fueron aceptadas y firmadas por el propio exarzobispo de Lima.

La CEP subrayó que, aunque el cardenal tiene derecho a defender su inocencia, pues la culpabilidad solo puede determinarse a través de un proceso penal, existe un precepto penal que no debe ser ignorado, en el cual se determinó su caso. “Lamentamos el dolor que los hechos materia del presente comunicado estén causando y reafirmamos nuestra cercanía a las víctimas de cualquier tipo de abuso, pues como dice el Papa Francisco: ´el dolor de las víctimas y sus familias es también nuestro dolor‘“, sentenciaron.

Comunicado de la Conferencia Episcopal Peruana en respuesta a Juan Luis Cipriani

¿Qué dijo la Conferencia Episcopal que molestó a Juan Luis Cipriani?

En la carta dirigida a los obispos, Cipriani rechazó que se le hayan aplicado medidas disciplinarias tras la comprobación de hechos en su contra. Calificó estas afirmaciones como “falsas” y advirtió que podrían generar “un grave escándalo al Pueblo de Dios”. “No ha habido un juicio, no se han presentado pruebas, no se me ha permitido defenderme, no hay testigos, ni nada. El Decreto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es reservado, menciona que existe un fumus delicti. Es decir, posibles indicios que no han sido comprobados porque no se me ha sometido a un juicio que me garantice el derecho a la defensa”, señaló.

También criticó que se haya vinculado estas restricciones con la aceptación de su renuncia como arzobispo de Lima, presentada en diciembre de 2019 al cumplir 75 años, tal como lo establece el Derecho Canónico, y que la decisión del Papa de aceptarla no implica que haya dejado el ministerio episcopal, sino que pasó a ser obispo emérito.

“El comunicado relaciona la aceptación de mi renuncia con el imponerme algunas limitaciones ministeriales. Olvida, o no toma en cuenta, que el Decreto es de once meses después de mi renuncia en el mes de diciembre de 2019, sin relación alguna con mi renuncia y además con una fundamentación jurídica muy extraña”, agregó.

Juan Luis Cipriani reapareció el Miércoles de ceniza 2025. (Foto: Difusión)

Primer comunicado de la Conferencia Episcopal

En medio de lo que muchos consideraron una demora, la presidencia de la institución manifestó que su pronunciamiento se dio luego de que el director de prensa del Vaticano confirmara la aplicación de medidas “una vez que se comprobó la veracidad de los hechos”, se leyera la publicación del diario El País y la carta de respuesta del cardenal.

Reconocieron sentirse “apenados” al tomar conocimiento de la denuncia e hicieron un llamado al respeto de la voluntad de la persona afectada, quien ha decidido mantener su identidad en el anonimato. Además, reiteraron su cercanía y apoyo a todas las víctimas de cualquier tipo de abuso, subrayando la importancia de construir una Iglesia que sea un espacio seguro para todos.

Comunicado de la Conferencia Episcopal Peruana.

“Nos sentimos apenados al conocer las recientes noticias acerca del Cardenal Cipriani. Lamentamos el dolor sufrido por la víctima de abusos y por la comunidad eclesial y pedimos a todo el Pueblo de Dios que respete la voluntad de la víctima de permanecer en el anonimato. Reafirmamos nuestra cercanía a todas las víctimas de cualquier tipo de abuso”, expusieron y pidieron al “Pueblo de Dios” que ofrezca oraciones por la víctima, por el Cardenal Cipriani y por la Iglesia, con el objetivo de promover un ambiente de reconciliación.