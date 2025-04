“Candidatura improvisada”: Edward Málaga apunta contra la eventual postulación presidencial de Phillip Butters

Edward Málaga, contra la eventual postulación presidencial de Phillip Butters. Fotocomposición: Infobae Perú

El congresista no agrupado Edward Málaga expresó el domingo (06.04.2025) su rotundo desacuerdo con la posible candidatura presidencial de Phillip Butters, cuya postulación se está voceando en Avanza País aunque aún no ha sido confirmada oficialmente.

En entrevista con Canal N, Málaga calificó la propuesta como una “candidatura improvisada“, argumentando que la falta de claridad en la visión de país, los planes y la ideología de Butters no se alineaban con sus propios principios y con los del partido. Esta diferencia ideológica fue precisamente la razón que lo llevó a renunciar a Avanza País en diciembre de 2024, antes de la oficialización de la postulación.

Phillip Butters.

Desacuerdo con la candidatura de Butters

Málaga indicó que las dificultades con la posible candidatura de Phillip Butters comenzaron cuando se conoció públicamente la propuesta de su postulación. “La candidatura que se vocea en ese partido [Avanza País] significaba apoyar una candidatura presidencial con la cual no estoy de acuerdo", expresó.

Además, recalcó que no fue consultado sobre la postulación de Butters, lo que le pareció una falta de respeto. “Me comuniqué con el partido porque me he enterado por los medios en su momento. Entonces me parecía que no era justo enterarse cuando uno ya está subido sobre el caballo”, indicó.

Posible relación con Renovación Popular

En cuanto a su futuro político, Málaga mencionó que aunque no está “coqueteando” con ningún partido, ha mantenido conversaciones con varias agrupaciones, incluido Renovación Popular. “Renovación es uno de ellos, pero la decisión se va a tomar mucho más adelante todavía, porque creo que es importante terminar de hacer la labor del Congreso antes de pasar al rol de candidato”, destacó.

No obstante, expresó ciertas reservas sobre las posturas ideológicas de Renovación Popular, especialmente en lo que respecta a temas como los derechos de minorías y derechos reproductivos. “Hay líneas duras, ultraconservadoras, que yo no suscribo y que creo que tendríamos que llegar a un punto medio”, comentó, refiriéndose a las diferencias con las posturas de algunos miembros del partido, como Rafael López Aliaga, sobre temas como el medio ambiente, cultura y derechos humanos.

Gustavo Adrianzén se pronuncia sobre la interpelación en su contra aprobada por el Congreso. Video: PCM

Interpelación al primer ministro: “un acto de responsabilidad”

Edward Málaga también defendió su impulso a la interpelación del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, indicando que no hubo intereses políticos detrás de la moción, sino que se trataba de un ejercicio de responsabilidad y control político. “La verdad se impone, la objetividad se impone. Yo dije que esta moción de interpelación no tiene cálculo ni interés político”, afirmó.

Explicó que la interpelación busca que el premier rinda cuentas sobre la dirección de las políticas de gobierno, ya que sectores clave como la inseguridad ciudadana y la gestión económica han sido foco de constantes escándalos.

Críticas a la gestión del gobierno y propuestas para la reforma de programas sociales

Además, el parlamentario criticó la gestión de varios ministros, incluida la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga, sobre su manejo de los programas sociales, como el Wasi Mikuna, que ha sufrido controversias por problemas con la calidad de los alimentos.

Málaga subrayó que la ministra ha tardado demasiado en abordar este problema: “La primera prioridad de la ministra al entrar a ese ministerio debe haber sido resolver ese tipo de situaciones. Y dos meses después le vuelve a reventar el mismo problema”. Aseguró que el gobierno debe ser más proactivo en la resolución de los problemas sociales que afectan a las poblaciones más vulnerables.

En cuanto a la seguridad ciudadana, Málaga destacó la urgente necesidad de una reforma en los programas sociales y en la Policía. Recalcó que la falta de cuadros técnicos en el Gobierno ha sido un obstáculo para avanzar en estos temas. Afirmó que las reformas deben ser inmediatas y no limitarse a cambios superficiales, como simplemente cambiar nombres o crear nuevos puestos de control.

Hubo cambios de ministros y programas, pero intoxicaciones continuaron.| Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Apoyo a la derogatoria de la moratoria a los transgénicos

Finalmente, sobre su proyecto de ley para derogar la moratoria a los cultivos transgénicos, Málaga defendió el uso de la biotecnología como una herramienta necesaria para mejorar la productividad agrícola en Perú. “La biotecnología lo que hace es, tanto en animales como en plantas, lograr mejoras significativas para la producción de alimentos", dijo. Afirmó que los agricultores peruanos enfrentan dificultades crecientes debido a factores como sequías, plagas y cambio climático, y que las técnicas de modificación genética pueden ser una respuesta viable para estos problemas.

Málaga insistió en que la derogatoria de la moratoria debería ir acompañada de una regulación estricta y un sistema de control adecuado para garantizar que los agricultores peruanos puedan acceder a estas nuevas herramientas de manera segura. “La pregunta es si vamos a tener variedades mejoradas de ciertas especies. Podemos estar seguros de que los agricultores van a tener un acceso libre y justo a esas variedades”, explicó.