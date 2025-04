De la adopción a la innovación: el ascenso de Latinoamérica como potencia tecnológica

La adopción acelerada de la nube y la inteligencia artificial está catapultando a Latinoamérica hacia una nueva era de innovación tecnológica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Latinoamérica está atravesando una transformación digital sin precedentes, consolidándose como un HUB clave de innovación tecnológica. La adopción acelerada de la nube, la inteligencia artificial (IA) y la IA generativa (Gen AI) está revolucionando industrias, potenciando la competitividad empresarial y generando nuevas oportunidades económicas en la región.

Este crecimiento no es fortuito. La digitalización en aumento, la inversión tecnológica y el talento emergente han convertido a Latinoamérica en un mercado estratégico para la innovación global. Un claro ejemplo es el impacto de la computación en la nube en la economía regional. Según el estudio “Impacto Económico de la Nube Pública en Seis Países Latinoamericanos”, realizado junto a FTI Consulting, Inc., la adopción de la nube en Argentina, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay generará 8.6 millones de empleos y 195 mil millones de dólares en el PIB entre 2023 y 2038.

Con una creciente inversión y talento local, la región se consolida como un hub clave para la transformación digital global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inversión en IA generativa en la región creció del 61% al 77% en solo tres meses de 2023, según IDC. Si bien, los dos últimos años fue el tiempo de probar y testear soluciones con esta tecnología, en el 2025 veremos realmente todo lo que se puede hacer con ella con soluciones reales disponibles al público. En Colombia, por ejemplo, la fintech colombiana Tpaga está ofreciendo un innovador servicio de pagos mediante comandos de voz impulsado por inteligencia artificial, permitiéndole a los usuarios realizar transacciones simplemente con frases como “Págame la factura de la luz” o “Envíale dinero a mi mamá”.

En Perú, algunos clientes del sector retail y CPG están utilizando esta tecnología para transformar la forma en la que muestran sus productos en sus canales digitales implementando realidad aumentada donde el usuario puede escanear el producto y medírselo en su casa antes de comprar. En Centroamérica, tenemos el icónico caso de Duolingo, creado por un guatemalteco que ha utilizado la IA como una herramienta clave para ofrecer a sus usuarios la mejor plataforma de educación por medio de personalización, al adaptar lecciones al ritmo de cada usuario, creando nuevos ejercicios con IA y permitiendo evaluar el habla, al analizar pronunciación y fluidez.

La integración de la IA generativa está transformando sectores en toda la región, creando oportunidades económicas y nuevos modelos de negocio.- FUENTE Coursera

Latinoamérica se encuentra en un momento decisivo de su historia tecnológica. El ecosistema digital de la región está madurando rápidamente, impulsado por la convergencia de infraestructura cloud robusta, inversión creciente en IA y un talento local cada vez más especializado. Para capitalizar plenamente este potencial, debemos abordar proactivamente la brecha de habilidades digitales, fomentar políticas que incentiven la innovación y fortalecer la colaboración entre academia, industria y gobierno.

Las organizaciones que sepan adaptarse y aprovechar las capacidades transformadoras de la nube y la IA no solo sobrevivirán en este nuevo panorama, sino que liderarán la próxima ola de innovación regional. El futuro digital de Latinoamérica no es una promesa lejana, está emergiendo ante nuestros ojos, redefiniendo industrias y creando oportunidades sin precedentes para impulsar un crecimiento económico inclusivo y sostenible. La pregunta ya no es si Latinoamérica puede convertirse en un referente global de transformación digital, sino con qué velocidad lo conseguirá.