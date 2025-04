Vania Bludau apareció en la despedida de soltera de Alejandra Baigorria en Colombia

Despedida de soltera de Alejandra Baigorria. IG

La amistad entre Vania Bludau y Alejandra Baigorria ha sido sólida desde sus días como competidoras en el reality Combate, y no es sorprendente que Vania no pudiera faltar a la despedida de soltera de su gran amiga. A pesar de que inicialmente no se la vio en las celebraciones en Colombia, pronto se supo que la competidora de ‘El Gran Chef Famosos’ había llegado para unirse a la fiesta y acompañar a Alejandra en este momento tan importante de su vida.

La despedida de soltera en Alejandra Baigorria

El último fin de semana, Alejandra Baigorria viajó con un grupo de amigas a Colombia para celebrar su despedida de soltera, y aunque al principio se rumoreó que Vania no estaba presente, la realidad era otra. A través de las redes sociales de Alejandra, se pudo ver que la exchica reality llegó a la celebración y se unió a la fiesta para disfrutar junto a la futura novia.

Las historias compartidas por Alejandra mostraban detalles de la celebración, que incluyó un paseo en limosina y una visita a una discoteca. En las imágenes, se pudo ver a Alejandra luciendo un pequeño velo blanco, lo que le dio un toque especial y memorable al evento. La despedida de soltera de la empresaria de Gamarra fue un evento lleno de alegría, risas y mucha emoción, destacando la fuerte amistad entre las dos, que sigue siendo una constante a lo largo de los años.

Alejandra Baigorria: Vania Bludau apareció en la despedida de soltera de la empresaria en Colombia. IG.

Alejandra Baigorria revela detalles de su boda

Mientras la celebración de la despedida de soltera fue todo un éxito, Alejandra Baigorria también ha estado compartiendo detalles de su esperada boda con Said Palao, que se celebrará el próximo sábado 26 de abril de 2025.

Aunque la fecha había sido filtrada por Magaly Medina, fue la propia Alejandra quien, por descuido, reveló la fecha en un video que compartió en sus redes sociales. Durante el clip, la empresaria mostró cómo se estaba preparando para su gran día, incluyendo la búsqueda de los trajes para su padre y hermano, y la revelación de las invitaciones personalizadas, que ya estaban listas.

En ese video, sin querer, Alejandra dejó visible la fecha de su boda, confirmando que el 26 de abril del próximo año será el día en que ella y Said se unirán en matrimonio. Aunque había mantenido la fecha en secreto, este pequeño descuido hizo que sus seguidores pudieran conocer el día exacto de la ceremonia.

Alejandra Baigorria confirma la fecha de su boda, tras revelaciones de Macarena Vélez en ‘El Valor de la Verdad’ | Instagram

Los vestidos de novia de Alejandra Baigorria

Alejandra también sorprendió a sus seguidores al anunciar que llevará dos vestidos de novia, ambos diseñados por la talentosa diseñadora Angélica García, originaria de Gamarra, quien es conocida por su impecable trabajo en el diseño de ropa de alta calidad. A través de un video emotivo, ‘La Gringa de Gamarra’ compartió el momento en que se probó su primer vestido de novia, ante la mirada emocionada de sus seres queridos, incluyendo a su madre, Verónica Alcalá, y las hermanas de Said Palao.

Los detalles de sus vestidos de boda han generado gran expectativa entre sus seguidores. Según adelantó Alejandra, su vestido para la ceremonia religiosa será digno de una princesa, con una impresionante cola de 15 metros, que seguramente será uno de los momentos más impactantes de la ceremonia.

Para la fiesta posterior, ha optado por un diseño más moderno y acorde con su personalidad: un vestido de corte sirena, ajustado al cuerpo, con transparencias y bordado con cristales Swarovski, lo que le dará un toque audaz y elegante al mismo tiempo.

A tan solo pocos días de su boda, Alejandra está viviendo uno de los momentos más felices de su vida, y lo comparte con sus seguidores, quienes la acompañan en cada paso de este importante proceso. Sin duda, su boda será uno de los eventos más esperados del próximo año, y todos los detalles que está revelando a sus fans solo aumentan la emoción por lo que está por venir.

Alejandra Baigorria muestra detalles de su vestido de novia y quién lo confeccionará. IG