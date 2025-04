Polémica en Miss Perú: Camila Bernal y su exmaquilladora protagonizan fuerte disputa en redes sociales

Camila Bernal y su exmaquilladora se enfrentan en redes | TikTok/@camytvperu

La joven Camila Bernal, actual Miss Petite Mesoamérica Perú 2025, se encuentra en el ojo del huracán tras un controversial video que subió a su cuenta de TikTok, donde acusaba a su maquilladora Mónica Díaz de casi hacerle perder el certamen Miss Mesoamérica 2025. En el video, titulado “Cómo una maquilladora casi me hace perder un concurso internacional”, la reina de belleza relató su experiencia con Mónica Díaz, quien, según la modelo, no cumplió con las condiciones pactadas para acompañarla al evento en El Salvador.

Según lo explicado por Camila Bernal, ella contrató a Mónica para que viajara con ella y la maquillara en el evento, e incluso le compró el pasaje de avión para su desplazamiento. Sin embargo, pocos días antes del viaje, la maquilladora le comunicó que no podía viajar porque no tenía el dinero necesario para cubrir su estancia en El Salvador. Ante esta situación, Camila pidió a Mónica los 1500 soles que había gastado en su pasaje, pero la maquilladora aseguró no contar con esa cantidad de dinero, sugiriendo que la modelo se cobrara de los servicios de maquillaje que ella le había brindado gratuitamente en el pasado.

Camila Bernal representó al país en el Miss Petite Mesoamérica 2025, logrando el Top 5.

Este desacuerdo dejó a Camila Bernal emocionalmente afectada, pues había invertido todos sus ahorros en su participación en el concurso. Sin embargo, la modelo no dejó que este obstáculo la detuviera, ya que rápidamente contrató a otra maquilladora, quien, según ella, hizo un trabajo que le agradó mucho más. En el video, también aseguró que el maquillaje de Mónica Díaz no le había gustado: “En verdad a nadie le gustaba el maquillaje de la chica anterior, pero como era mi amiga yo continué con ella”, expresó.

Maquilladora respondió a Miss Petite Mesoamérica Perú

Este video causó revuelo en las redes sociales y no pasó mucho tiempo antes de que Mónica Díaz respondiera con su propio video en TikTok, desmintiendo las acusaciones de Camila Bernal. En su respuesta, la maquilladora defendió su profesionalismo y explicó su versión de los hechos, asegurando que las cosas fueron pactadas bajo un contexto de confianza y amistad.

Según Mónica, ella nunca recibió un pago por sus servicios, ya que Camila Bernal había acordado cubrir los costos de los productos y el pasaje, mientras que ella solo se encargaría de su mano de obra. Mónica también destacó que, a pesar de no tener los 1500 soles que la modelo le pedía, le transfirió 500 soles en un intento de evitar mayores problemas.

Maquilladora respondió a Miss Petite Mesoamérica Perú tras fuertes acusaciones.

“Te recibí en mi casa, te apoyé en todo, incluso en las sesiones de fotos y te llevé mis propios productos. ¿Qué pretendes, Camila?”, expresó Mónica Díaz, visiblemente molesta. La maquilladora también mencionó que Camila la había manipulado emocionalmente, amenazando con llamar a la policía si no recibía el dinero que había pedido. Además, subrayó que no había tenido problemas con ningún cliente en el pasado y que no permitiría que se dañara su reputación como maquilladora. “Es fácil acusar sin pruebas en redes sociales, pero yo tengo pruebas para defenderme”, aseguró.

Miss Petite Mesoamérica Perú cerró comentarios

Camila Bernal decidió cerrar los comentarios de su Instagram para evitar las críticas y, posteriormente, publicó un nuevo video en TikTok, donde aclaró que el Miss Perú, bajo la dirección de Jessica Newton, no tuvo ninguna relación con su conflicto con la maquilladora.

“Quiero aclarar que la organización me convocó a mí para representar a Perú en el Mesoamérica 2025; ellos me dieron toda la preparación, las clases de oratoria, de baile y de pasarela. La maquilladora es algo separado. Me dijeron que me podían enseñar a peinarme y maquillarme, pero la mayoría de mis compañeras llevaron a sus maquilladores profesionales. Por eso, yo preferí conseguir optar por una maquilladora. Ellos no se metieron para nada en ese trámite. Todo lo demás de la historia es 100% real, pero la organización no tiene nada que ver en el asunto”, expresó.

Camila Bernal hace aclaración tras descargo de su exmaquilladora | TikTok