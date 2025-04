Juez prohíbe abortar a menor de 16 años y dicta medidas de protección para feto: padre del nonato presentó denuncia

Midis conocía que conservas Karpez había sido denunciada por presencia de gusanos dos semanas antes de intoxicación masiva de alumnos Luego de la incautación de estos productos, la Unidad de Supervisión, Monitoreo y Evaluación (USME) de Wasi Mikuna dispuso como medida preventiva que no se libere, no se distribuya y no se consuman estas conservas hasta que Sanipes emita un pronunciamiento