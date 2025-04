Olenka Mejía confiesa que mantuvo una relación con Piero Quispe antes del ampay: “Yo soy la víctima y la engañada”

Olenka Mejía confiesa que mantuvo una relación con Piero Quispe antes del ampay. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El ampay entre Olenka Mejía y el futbolista Piero Quispe ha desatado una ola de especulaciones y controversia, debido a que el futbolista peruano mantenía una relación sentimental de más de dos años con Cielo Berríos, madre de su niña de cinco meses.

Sin embargo, la historia dio un giro inesperado cuando Olenka Mejía, en un video adelanto del programa ‘Magaly TV La Firme’, reveló detalles de su relación previa con el exjugador de Universitario, lo que ha añadido una nueva capa de complejidad al caso.

La exsaliente de Jefferson Farfán sorprendió a la audiencia al confirmar que había mantenido una relación amorosa con Piero Quispe en junio de 2022.

“En 2022, nos conocimos en junio y estuvimos en una relación”, declaró Mejía.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron sus palabras acerca de la situación que vivió al negarse a firmar un acuerdo de confidencialidad.

Asimismo, aseguró que es una víctima y fue engañada por el pelotero. “Yo soy una víctima, yo soy la engañada y no merezco que me llamen a amenazarme porque no acepto firmar un acuerdo de confidencialidad que me amarraba con una soga al cuello”, agregó Olenka, quien dejó claro que no está dispuesta a ser silenciada respecto a lo sucedido.

Olenka Mejía revela que había mantenido una relación con Piero Quispe antes del ampay. IG

El ampay entre Piero Quispe y Olenka Mejía

El revuelo comenzó el 1 de abril, cuando ‘Magaly TV La Firme’ presentó un ampay que involucraba a Olenka Mejía y Piero Quispe. Según las imágenes difundidas por el programa de Magaly Medina, la modelo fue captada ingresando a un hotel ubicado dentro del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez el 26 de marzo de 2025. En ese mismo hotel, Piero se encontraba esperando su vuelo a México tras su partido contra Venezuela, lo que hizo que la situación tomara un giro inesperado.

La presencia de ambos en el mismo lugar, coincidiendo en un hotel a horas tan cercanas a su vuelo, levantó muchas suspicacias. Al ser consultada por las cámaras de Magaly TV La Firme, Olenka explicó que su encuentro con el futbolista había sido “súper espontáneo” y que solo hablaron de “temas amicales”. Según la abogada, Piero Quispe llegó tarde debido a un retraso de su vuelo y ambos se encontraron en el hotel porque no había otro lugar para reunirse antes de su viaje.

Sin embargo, las cámaras captaron al futbolista aparentemente esperando en la recepción del hotel y consultando sobre la disponibilidad de habitaciones, lo que generó más dudas sobre las verdaderas intenciones del encuentro. Las imágenes de Piero Quispe subiendo al ascensor y entrando en la habitación minutos después de su llegada solo incrementaron las especulaciones sobre la naturaleza de su vínculo con Olenka Mejía.

Piero Quispe y Olenka Mejía tras ser captados en hotel del aeropuerto. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

¿Qué dijo Olenka Mejía de dicho encuentro?

Las declaraciones de Olenka sobre el encuentro en el hotel no hicieron más que aumentar las preguntas sin respuesta. En un momento, la modelo justificó su presencia en el hotel diciendo que Quispe le había entregado unos encargos, lo que la periodista le replicó cuestionando si normalmente solía ir a hoteles a conversar con sus amigos.

La respuesta de Olenka fue evasiva: “No, eso no. Eso ha sido una excepción, pero ahí no, no. No acostumbro a hacer eso”, dijo entre risas, intentando restarle importancia al asunto.

Sin embargo, las imágenes y su propia revelación sobre una relación pasada con el futbolista, que ella calificó de “engañada”, han dejado en evidencia la compleja trama que se desarrolla detrás de las cámaras. Este encuentro en el hotel, sumado a la relación previa con Quispe, plantea más preguntas sobre la verdadera naturaleza de su vínculo.

Olenka Mejía aclara detalles sobre su encuentro con Piero Quispe en el hotel del aeropuerto. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

¿Cuándo se dio el inicio de su relación?

La relación entre Piero Quispe y Olenka Mejía parece haber comenzado antes de que el futbolista formalizara su relación con Cielo Berrios, la madre de su hija. Hicieron público su relación, cuando el futbolista fue reconocido como el mejor futbolista de la Liga 1 y se tomó una foto con Cielo en diciembre del 2023.

Ahora, con la revelación de la abogada, los seguidores del caso se preguntan si este episodio en el hotel podría ser solo la punta del iceberg de una relación más compleja de lo que inicialmente parecía.

Piero Quispe: Cielo Berrios responde a las críticas. | Instagram @pieroquispe01 @Universitario