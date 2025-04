Mujeres en la ciencia: la brecha de género sigue vigente mientras congresista cuestiona su participación en disciplinas exactas

Mujeres en la ciencia: la brecha de género que persiste en el Perú. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el ámbito de la investigación científica, las mujeres continúan enfrentando obstáculos que limitan su participación y desarrollo profesional. A pesar de los avances logrados en las últimas décadas, la equidad sigue siendo un desafío pendiente. Si bien la presencia femenina aumentó en diversas disciplinas, los datos muestran una brecha persistente, especialmente en campos como matemáticas, física e ingeniería, donde su representación sigue siendo considerablemente menor en comparación con áreas como salud y educación.

El debate sobre la equidad de género en la ciencia adquirió un nuevo matiz en el Perú tras las declaraciones del congresista Ernesto Bustamante, quien cuestionó la participación femenina en el ámbito científico. Sus afirmaciones pusieron sobre la mesa una discusión de largo aliento: el papel de las mujeres en la ciencia, las barreras que enfrentan y la necesidad de políticas que promuevan una mayor representatividad.

Durante una sesión de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso de la República, Bustamante expresó su preocupación por la proporción de mujeres en la ciencia en el Perú. Según el parlamentario, la cifra del 33% anunciada por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec) sería inusual en comparación con otras regiones del mundo. “La prevalencia de interés de las mujeres en la ciencia no llega a un número tan alto, y no porque no se les quieran otorgar facilidades, sino porque, sencillamente, hoy en día no hay una condición biológica, aparentemente, que incentive a las mujeres a participar en ciertas ciencias, como las exactas o las naturales o físicas”, señaló Bustamante.

La investigadora Yboon García, del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP), destacó en Infobae Perú que, aunque las cifras globales incluyen diversas disciplinas, las diferencias de género son más pronunciadas en las ciencias exactas y la tecnología. “En salud, los números son más equilibrados, pero en matemáticas, física e ingeniería, la participación de mujeres es muy baja”, señala.

Uno de los principales obstáculos radica en la socialización de género desde la infancia. “Muchas niñas tienen menos tiempo para estudiar porque asumen más responsabilidades domésticas, y en el colegio reciben menos exigencia académica en ciertas áreas”, explicó la investigadora. Esta situación afecta su confianza e interés en carreras científicas y tecnológicas.

El entorno educativo también desempeña un papel crucial. Los estereotipos de género, la falta de referentes femeninos y los comentarios desalentadores por parte de docentes pueden influir en la elección vocacional de las niñas. “Si no conoces algo, no puedes escogerlo. Si desde niña te dicen que la ciencia no es para ti, es probable que nunca lo consideres una opción”, añade García.

Desafíos en el campo científico

Las mujeres que logran ingresar a carreras científicas suelen enfrentar desafíos adicionales. García, quien se formó en matemáticas en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), recuerda que su generación estaba compuesta mayoritariamente por hombres. “No sentí discriminación de mis compañeros, pero sí escuché comentarios desatinados de algunos profesores”, relató. En contraste, en el ámbito de la ingeniería, algunas colegas enfrentaron actitudes machistas y fueron relegadas en trabajos en grupo.

Esta realidad no es exclusiva del Perú. Estudios en América Latina reflejan patrones similares en otros países, evidenciando la necesidad de cambios estructurales para mejorar la equidad de género en la ciencia.

Para cambiar esta situación, es fundamental impulsar estrategias que promuevan la equidad en el acceso a la ciencia. Yboon García enfatizó la importancia de visibilizar a las mujeres en el sector. “Las niñas necesitan referentes. Si ven a más mujeres científicas, entenderán que también pueden hacerlo”, afirmó. En ese sentido, Concytec desarrolló iniciativas para destacar el trabajo de investigadoras y fomentar el interés de las nuevas generaciones.

Impacto de la equidad de género en la ciencia

Un mayor equilibrio de género en la ciencia podría traducirse en avances significativos para la sociedad. En el ámbito de la salud, por ejemplo, muchas investigaciones han utilizado modelos masculinos, dejando de lado las diferencias biológicas de las mujeres. “Cuando hay una mayor representación femenina, se abordan problemas desde una perspectiva más amplia”, indica García.

En tecnología e inteligencia artificial, también se detectó sesgos de género en los modelos de reconocimiento facial y procesamiento de datos. “Muchas bases de datos están diseñadas con muestras predominantemente masculinas, lo que genera errores al aplicarlas en poblaciones diversas”, explica la investigadora.

Las universidades cumplen un rol fundamental en la promoción de la equidad de género en la ciencia. En otros países, como Chile, algunas universidades optó por establecer cuotas para garantizar la participación de mujeres en ciertas disciplinas.

Para lograr cambios sostenibles, es necesario fomentar la participación de mujeres en carreras científicas desde la educación básica. El acceso a oportunidades, el apoyo institucional y la eliminación de prejuicios son pasos clave para cerrar la brecha de género en la ciencia y la tecnología.

Datos sobre la presencia femenina en la ciencia

De acuerdo con cifras de Concytec, en el país existen 10 mil 879 investigadores registrados, de los cuales 3 mil 632 son mujeres. La mayoría se concentra en disciplinas como biología y química, mientras que su presencia es menor en física, matemáticas e ingenierías. “Todavía existen sesgos de género que influyen en la elección de carreras”, señaló Alizon Rodríguez, presidenta del Comité Pro Mujer en Ciencia y Tecnología de Concytec a Canal N.

En el ámbito universitario, las desigualdades también son evidentes. Datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) muestran que el 52,3% del estudiantado universitario son mujeres. Sin embargo, esta representación disminuye en las facultades de ciencias exactas. Un análisis de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) evidencia que la brecha de género se acentúa a medida que se avanza en la carrera académica.

Diversas iniciativas buscan incentivar la participación de mujeres en ciencia y tecnología. En el Perú, existen programas de becas y mentorías orientados a fortalecer su presencia en estos campos. Sin embargo, los expertos coinciden en que aún queda un largo camino por recorrer.

“Requerimos políticas que garanticen igualdad de oportunidades, desde la educación básica hasta la investigación avanzada”, sostiene Rodríguez. La implementación de medidas afirmativas y la promoción de espacios equitativos en universidades y centros de investigación son claves para reducir las brechas de género.

El desafío no solo radica en aumentar la cantidad de mujeres en la ciencia, sino también en asegurar condiciones justas para su desarrollo profesional. La discusión sigue abierta mientras las cifras evidencian la necesidad de impulsar cambios estructurales en el sistema científico y académico.