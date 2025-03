Marisol asegura que fue un error mantener chats con Christian Cueva: “Lo mío fue amical”. Willax TV: 'Amor y Fuego'.

La cantante de cumbia Marisol, conocida por su apodo ‘La Faraona de la cumbia’, llegó al programa ‘Amor y Fuego’, el lunes 31 de marzo, donde aclaró las versiones sobre su relación con el futbolista Christian Cueva. Durante la entrevista, abordó las polémicas conversaciones que ambos mantuvieron y las interpretaciones erróneas que surgieron a raíz de ellas.

Rodrigo González, uno de los conductores del programa de Willax TV, le preguntó a Marisol sobre el motivo de que sus intercambios de mensajes con Cueva hayan hecho pensar a la gente que ella tenía intenciones románticas con el futbolista. Marisol, visiblemente arrepentida, aceptó que fue un error haber permitido palabras cariñosas de su parte, algo que generó confusión entre los seguidores.

“Es un error que tengo que asumir. Haber permitido palabras cariñosas. Es un error que lo asumo. Empezamos como amigos y luego surgió la idea de grabar una canción juntos. Nuestras conversaciones fueron de amigos, pero de ahí me dijo una que otra palabra, pero era su manera de ser, pero lo mío fue una amistad”, confesó.

Marisol asegura que fue un error mantener chats con Christian Cueva. 'Amor y Fuego'.

Marisol niega estar enamorada de Christian Cueva

A lo largo de la conversación, Marisol dejó claro que no estuvo enamorada de Christian Cueva, algo que muchos habían especulado debido a la naturaleza de sus interacciones. La cantante explicó que la relación siempre fue de amistad y que su principal interés era colaborar profesionalmente con el futbolista.

“Lo mío siempre fue amical. Antes de eso, había la grabación de una canción. Yo quería grabar con él. Le permití que me diga ‘amor’ porque yo quería grabar con él. Estaba en ese momento la selección, el furor del fútbol, y yo quería grabar... Tal vez le permití algunas cosas”, explicó, aclarando que su interés en la colaboración musical fue el motor principal de la relación.

La cita en el hotel Westin y por qué no quería ir sola

Otro de los puntos que causó controversia fue la invitación de Christian Cueva a Marisol para cenar en un hotel de lujo, el Westin. En la entrevista, la cantante de cumbia explicó que la idea de encontrarse en ese lugar fue del futbolista, pero que ella, consciente de las posibles repercusiones mediáticas, se negó a asistir.

“Lo del Westin fue idea de él, que yo vaya allí, a cenar y conocernos. Yo le dije que no, porque la gente iba a hablar cosas que no son… Luego me dijo que podía ser una casa o un departamento, pero le dije ‘yo sola no voy’”, detalló Marisol.

Con esta afirmación, dejó en claro que no estaba dispuesta a verse involucrada en rumores ni en situaciones que pudieran poner en duda su integridad o la naturaleza de su relación con Cueva, siendo un hombre casado.

Rodrigo González le preguntó a Marisol si uno de los motivos de acudir a la cita sola era porque había sentido que podía flaquear en algún momento durante la invitación de Cueva, pero ella fue firme en su respuesta.

“No, lo que pasa es que yo no iba a ir sola en ningún momento, de ninguna manera sola, porque no. Éramos amigos y no es justo que los amigos se vean en un hotel o en un departamento”, concluyó, reafirmando que nunca estuvo dispuesta a dar pie a malinterpretaciones sobre su relación con el futbolista.

Marisol niega que haya estado enamorada de Christian Cueva. Captura TV - 'Amor y Fuego.

Marisol refuerza su posición: “Siempre fui honesta”

A lo largo de la entrevista, Marisol dejó en claro que su intención siempre fue mantener la honestidad con sus seguidores y con el público en general. Aceptó sus errores, como permitir ciertas palabras de Cueva, pero también destacó que su relación nunca fue más allá de una amistad.

“Siempre fui honesta con la gente. Mi intención nunca fue engañar a nadie ni crear falsas expectativas. Lo que pasó fue una confusión, pero estoy aquí para aclararlo todo. Estoy tranquila porque sé que lo mío siempre fue una amistad”, finalizó Marisol.

La entrevista en Amor y Fuego sirvió para que Marisol pudiera explicar en detalle su relación con Christian Cueva, y aunque reconoció algunos errores en la forma en que permitió que la situación se interpretara, dejó claro que no hubo intenciones románticas por su parte. Con esto, la cantante espera poner fin a los rumores y mantener su integridad intacta frente a su audiencia.