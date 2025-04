Daniela Darcourt ingresó como nueva conductora de ‘Esto es Guerra’: “Hace mucho tiempo quise estar aquí”

Daniela Darcourt ingresó como nueva conductora de ‘Esto es Guerra’. América TV.

La noche del lunes 31 de marzo, ‘Esto es Guerra’ presentó oficialmente a Daniela Darcourt como la nueva conductora del programa, en apoyo al grupo de los históricos, mientras se espera el regreso de Katia Palma de su viaje.

La noticia causó gran expectación entre los fanáticos del programa, quienes vieron con entusiasmo la incorporación de la artista al equipo.

En su primer día en el programa, a la cantante de salsa no pudo ocultar su emoción. “Estoy feliz, es la primera vez en EEG. Durante mucho tiempo he querido ser parte de esta familia y hoy se dio”, expresó la salsera con una sonrisa en el rostro, agradecida por la oportunidad de estar al frente de una de las producciones más populares de la televisión peruana. Su entusiasmo fue evidente, y rápidamente se ganó el cariño del público.

Un divertido troleo a Pancho Rodríguez

Uno de los momentos más destacados de la noche fue cuando Daniela Darcourt aprovechó la oportunidad para trolear a Pancho Rodríguez.

Mientras el chileno mantenía una expresión algo seria, Daniela no dudó en hacer una broma. “Yo veo la cara triste de Pancho, no sé por qué. Él quería que sea otra, pero lo siento amigo, esto es lo que hay, no alcanzó”, comentó la cantante de salsa, haciendo referencia a la posibilidad de que la exintegrante del programa, Yahaira Plasencia, fuera la nueva conductora.

Para despistar aún más, segundos antes pusieron una canción de Yahaira, lo que generó risas entre los presentes.

A pesar del troleo, Pancho Rodríguez mostró su apoyo a Daniela y no dudó en expresar su admiración por ella. Cuando se le preguntó sobre su gusto por la salsa, el integrante de Los Históricos confesó que disfrutaba del género y, a su vez, reveló que Daniela Darcourt es una de sus artistas favoritas. “Lo que pasa es que el Perú tiene mucho talento, pero yo soy muy fan de Daniela”, exclamó el chileno, dejando claro su aprecio por la cantante.

Sin embargo, Pancho Rodríguez no pudo escapar de las bromas de Katia Palma, quien aprovechó la ocasión para ponerlo en aprietos al recordarle a Yahaira Plasencia. “Daniela, solo para que no se te olvide nunca, Pancho Rodríguez, ese soy yo”, dijo en tono jocoso, haciendo referencia a la relación pasada entre Pancho y la cantante de salsa.

La noche de estreno de Daniela Darcourt en Esto es Guerra estuvo llena de emoción, risas y bromas, consolidando a la cantante como una nueva figura del programa. Aunque su paso por la conducción fue breve, hasta el regreso de Katia Palma, el público ya parece estar encantado con la frescura y el carisma que Daniela aportó a la pantalla. Sin duda, su participación será recordada como un momento memorable en la historia del reality.

Por otro lado, Daniela como parte de los históricos, les hizo una advertencia al grupo de jóvenes que pertenecen a la Nueva Generación y postulan para quedar en el programa de más de 12 años en la Tv peruana, ‘Esto es Guerra’.

“Nueva Generación quiero decirles algo, veo caras nuevas al casting. Cuiden su lugar, venga temprano a ensayar, no se confíen. Hoy al menos no les está chuntando”, comentó la intérprete de “Señor Mentira”.

