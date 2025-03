Melissa Klug revela que Jesús Barco sí conversaba con otra mujer y la pelea que tuvieron por vínculo con Christian Cueva

Melissa Klug sobre coqueteo de Christian Cueva: “Nunca hubo nada entre nosotros”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

En una de las ediciones más esperadas del programa El Valor de la Verdad, Melissa Klug, conocida como la ‘Blanca de Chucuito’, respondió por primera vez si su actual pareja, el futbolista Jesús Barco, le fue infiel. La revelación, que dejó a muchos sorprendidos, tocó varios temas, incluyendo la falta de respeto por parte del futbolista y cómo ella manejó la situación.

Todo comenzó cuando una persona contactó a Melissa Klug indicando que tenía información comprometedora sobre Jesús Barco y una supuesta infidelidad. Según la invitada, un hombre llamado Diego se comunicó con ella asegurando tener conversaciones y un video de Barco siendo desleal.

“Regreso de Estados Unidos y me contacta este chico Diego y me dice que tiene unas conversaciones y un video de que Jesús me había sido infiel y que lo iban a sacar en la noche en el programa. Yo me quedé en shock”, relató Klug, visiblemente afectada por la noticia.

Ante la noticia, la ‘Blanca de Chucuito’ no dudó en confrontar a su pareja. “Le dije a Jesús: ‘¿Qué hiciste?’ y me pregunta: ‘¿Qué pasó?’ Le pedí el teléfono y él se puso nervioso. Me dijo: ‘No hay nada’. Le pregunté por la chica que me dijeron y él me pidió que le deje explicar, pero yo exploté”, confesó Melissa Klug.

Melissa Klug habla de su relación con Jesús Barco y cuánto le afectó declaraciones de Pamela López. Panamericana TV

El comunicado y ampay de Christian Domínguez

Devastada, Melissa Klug recurrió a su amiga ‘Canchita’ Centeno para que le diera algún consejo. La comediante, en tono calmado, le sugirió que mantuviera la calma y no hiciera movimientos impulsivos. Sin embargo, la ‘Blanca de Chucuito’ no pudo evitar reaccionar rápidamente y terminó anunciando el fin de su relación con Barco.

Poco después, la situación tomó un giro inesperado, ya que se reveló que el ampay que había causado tanto revuelo en los medios no era de Jesús Barco, sino de otro famoso, Christian Domínguez, quien en ese entonces era pareja de Pamela Franco.

“Luego me contacto con Diego y le digo que quería las conversaciones y el video y él me decía que me iba a citar. Luego le dije que lo saque, que no le iba a comprar nada. Me decía que no lo filtraría porque no estaba autorizado. Luego me dijo: ‘No tengo nada’. Me dijo que solo le reaccionaba a ella y que el del video era el hermano”, contó Klug en el sillón rojo.

Melissa Klug sobre coqueteo de Christian Cueva: “Nunca hubo nada entre nosotros”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

Jesús Barco sí conversaba con otra mujer

En esta conversación con Beto Ortiz, Melissa Klug finalmente confirmó que Jesús Barco sí había mantenido conversaciones con otra mujer, aunque aclaró que no hubo más que una simple interacción. En su relato, la influencer contó que, tras aclarar la situación con él, su pareja le pidió perdón en un partido de fútbol.

“A los días sale él con un polo y me pide perdón. Lo que sí había hecho era conversar, era una falta de respeto. No había más que una conversación. Le respondía. Es por eso que me pide perdón”, explicó Melissa con cierta tranquilidad.

Aunque la situación podría haber terminado en una ruptura definitiva, Melissa Klug resolvió darle una oportunidad a Jesús Barco, pero solo después de que él le pidiera disculpas por lo sucedido.

Jesús Barco

Los problemas que le causó Pamela López con sus confesiones

En otro momento, Melissa Klug también reveló que el futbolista Christian Cueva había coqueteado con ella, pero finalmente terminaron siendo grandes amigos, donde incluso, el futbolista terminó convirtiéndola en su confidente.

Klug se refirió a la frase que le escribió Christian Cueva en una historia de Instagram. “¿Es mía esa cosita?”, le escribió el futbolista. Esta frase fue expuesta por Pamela López en entrevista con Magaly Medina y posteriormente en El Valor de la Verdad.

En la edición del 30 de marzo, Melissa Klug aclaró que el futbolista se refería a una esclava que le obsequió. Además, respondió que sí se peleó con Jesús barco a raíz de las confesiones de Pamela López.

“La descripción del chat, de la forma cómo lo dijo para que otras personas también lo puedan interpretar ‘Esa cosita es mía’. Jesús sabía todo, ya le había contado. En ese momento que ella sale a hablar recalca mucho al papá de mis hijos, porque su amistad era con Jefferson, no era con con mi actual pareja. Obviamente, le salpicó y le molestó”, explicó.

Melissa Klug aclaró que estas conversaciones no se dieron en un contexto privado, fue la respuesta a una historia que ella publicó para sus seguidores. Lo que le molestó, remarcó la influencer, es cómo Pamela López lo interpretó y quiso que los demás también lo interpreten.

“Yo no soy la amante, soy la amiga. Le pedí disculpas (a Pamela), no me las aceptó, quiso facturar con eso y siguió con esa frase”, dijo. “Leyó la conversación cómo ella quiso que todos entendieran. La frase se presta a muchas cosas, pero es una reacción a una historia”, acotó.

Melissa Klug sobre coqueteo de Christian Cueva: “Nunca hubo nada entre nosotros”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV