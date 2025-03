Mario Vargas Llosa en el cine: las adaptaciones de sus libros a la pantalla grande y los que no fueron aprobados por el escritor

Mario Vargas Llosa emite su juicio sobre las adaptaciones al cine de sus novelas. (YouTube FOCUS AUDIOVISUALES)

La literatura y el cine se miran de reojo, como dos amantes que comparten un destino pero desconfían de sus métodos. Para algunos, la adaptación es un homenaje, un nuevo aliento que da movimiento a las palabras y rostro a los protagonistas de tinta. Para otros, es una traición, una poda brutal que mutila la esencia de la historia original en favor del espectáculo.

El lector, dueño de su imaginación, se siente despojado cuando el cine impone un rostro distinto al que había esculpido en su mente. El director, por su parte, juega a ser alquimista, destilando la esencia de cientos de páginas en unas cuantas escenas. A veces logra oro, otras solo cenizas.

Al echar un vistazo a las adaptaciones al cine de las novelas de Mario Vargas Llosa, se puede sentir ese vaivén entre la genialidad y la pérdida. Algunas capturan la tensión y el espíritu de sus páginas, mientras que otras parecen meras sombras, incapaces de contener la complejidad de sus tramas y personajes.

Mario Vargas Llosa es recordado por su obra literaria y participación en la vida política del Perú. (Foto: El Perfil)

Sin embargo, no es una regla que las películas sean una copia fiel de las novelas. De hecho, muchos cineastas se toman licencias creativas al llevar una obra literaria a la pantalla, ya sea en formato de cortometraje o largometraje. Sobre este tema y las adaptaciones cinematográficas de las obras del célebre escritor, Infobae Perú conversó con Luis Llosa Urquidi, director y productor que en 2006 llevó al cine ’La fiesta del Chivo’, basada en la novela homónima de su primo Mario Vargas Llosa.

“Los directores o productores tienen la libertad de hacer cambios, siempre y cuando se respete el espíritu de la novela original. Yo creo que se pueden tomar libertades. El éxito o fracaso de una adaptación no depende de qué tan fiel sea al libro o de cuántas libertades se haya tomado, sino de la calidad con la que esté realizada. Hay películas que siguen al pie de la letra la obra original y no logran impactar, mientras que otras, a pesar de alejarse del texto, terminan siendo bien recibidas por el público”, sostuvo.

El autor de La ciudad y los perros coincide con su primo en que los directores tienen libertad creativa al llevar una historia al séptimo arte. “El cine es otro lenguaje y el cineasta debe tener la misma libertad que tiene el escritor cuando escribe. La fidelidad no es algo que me preocupe, pero sí espero que sea una buena película la que se hace”, dijo el novelista en una entrevista con Ricardo Bedoya para el programa El placer de los ojos.

Ahora bien, ¿cuáles son las novelas de Mario Vargas Llosa que han sido adaptadas al cine? Varias llegaron a la gran pantalla, tanto en Perú como en el extranjero. Algunas lograron sobresalir, mientras que otras resultaron un fiasco, dejando insatisfechos a los espectadores e incluso al propio literato arequipeño.

Mario Vargas Llosa también incursionó en política.

Los libros de Vargas Llosa que tuvieron adaptación cinematográfica

Los cachorros es una de las obras literarias de Mario Vargas Llosa que fue adaptada al cine. En un inicio, José Emilio Pacheco escribió el guion, pero los productores lo rechazaron. Luego, encargaron un nuevo guion a otro profesional, pero este alteró tanto la esencia de la historia que la película terminó pareciendo ajena al texto original.

La adaptación cinematográfica de Los cachorros fue dirigida por el mexicano Jorge Fons en 1971, con José Alonso como Cuéllar y Helena Rojo en el reparto. Federico de Cárdenas evaluó esta versión en un artículo publicado en Libros y Artes, la revista cultural de la Biblioteca Nacional del Perú.

“Los cachorros perdía mucho en su traspaso a otra realidad, y creemos que Fons se basó más en la puesta teatral de la obra que en el libro, lo que aportó tiesura y envaramiento al resultado, que dejó insatisfecho a Vargas Llosa”, escribió.

Es preciso señalar que Los cachorros no fue la primera obra de Vargas Llosa llevada a la pantalla. La primera adaptación fue Día domingo, un relato de Los jefes (1959), que fue convertido en cortometraje en 1970.

Fragmento de la película Los cachorros.

Tres años después, el escritor dio su primer paso en la dirección cinematográfica con la adaptación de Pantaleón y las visitadoras, proyecto que codirigió con José María Gutiérrez. El rodaje tuvo lugar en República Dominicana y contó con un elenco encabezado por José Sacristán como Pantaleón, junto a Camucha Negrete, Silvia Gálvez y la legendaria actriz mexicana Katy Jurado.

“[...] el resultado fue un gran desastre, admitido paladinamente por el escritor. [...] Lo anterior no impidió que el gobierno militar de entonces la prohibiera , por lo que solo pudo verse en nuestro país en 1982”, sostuvo De Cárdenas, destacado crítico de cine del Perú.

Mario Vargas Llosa revela detalles sobre el guion de la película Pantaleón y las visitadoras. (YouTube Luis Molina)

Vargas Llosa no tardó en expresar su juicio de valor sobre su incursión en el cine. “Escribí el guión de Pantaleón y las visitadoras que codirigí con José María Gutiérrez, y aunque trabajé con mucho entusiasmo el resultado para mí fue bastante catastrófico. La verdad es que mis experiencias con el cine no han sido muy positivas”, expresó.

En 1990, el británico Jon Amiel llevó al cine La tía Julia y el escribidor bajo el título Tune in Tomorrow, con un guion de William Boyd. La adaptación trasladó la historia a la Nueva Orleans de los años 50 y contó con un elenco destacado: Keanu Reeves asumió el papel del joven escritor, aquí llamado Martin Loader; Barbara Hershey interpretó a la tía Julia, y Peter Falk encarnó a Pedro Carmichael, el excéntrico guionista de radioteatros, equivalente al Pedro Camacho de la novela.

Portada de la película Tune in Tomorrow. (Difusión)

La historia comienza en Detroit, donde Pedro Carmichael se ve obligado a huir tras el estallido de una bomba en la estación de radio donde trabajaba. El artefacto, colocado por albaneses indignados por los ataques que recibían en sus radioteatros, deja a Pedro sin empleo y en busca de un nuevo destino.

Su talento lo lleva a Nueva Orleans, donde consigue trabajo en otra emisora y rápidamente se convierte en una estrella. Sus relatos sensacionalistas cautivan al público, y entre sus oyentes se encuentra un joven estudiante de Derecho con el sueño de convertirse en escritor y vivir en París.

Mario Vargas Llosa y Julia Urquidi. (Composición Infobae)

Este filme no escapó a las críticas. En la revista Un vicio absurdo de la Universidad de Lima, Emilio Bustamante publicó un análisis cinematográfico sobre el largometraje.

“La película, en realidad, es fallida. Es una comedia que no define bien su tono, y quizá por ello la mayoría de las críticas que recibió coincidían en que no era lo graciosa que pretendía ser. Por un lado, es muy farsesca para ser una comedia romántica; los personajes secundarios, casi todos caricaturizados como el director de la radio y los integrantes del elenco parecen pertenecer a un filme distinto a aquel en el que se desenvuelven los personajes principales (incluido Pedro)”, aseveró.

“Por último, algunos detalles de la adaptación (como el cambio de argentinos por albaneses como víctimas del odio del escribidor) le dan un toque absurdo nada feliz; en la novela hay una motivación para la antipatía que siente Camacho por los argentinos (su esposa argentina lo ha abandonado), en la película la elección de los albaneses luce arbitraria”, agregó.

Tráiler de la película Tune in Tomorrow.

Por su parte, Luis Llosa, quien conversó con Infobae Perú, dijo lo siguiente: “La que menos me convenció fue la que se hizo en Estados Unidos, en inglés. En la adaptación se dejó de lado la radionovela latinoamericana. [...] No fue una buena idea situar la radionovela en Nueva Orleans. Esa transposición de mundos me parece que afectó la esencia y el espíritu de este género radiofónico, que además es tan latinoamericana”.

Por otro lado, el 18 de julio de 1985, la historia de La ciudad y los perros llegó al cine. Más de 20 años después de la publicación de la novela, la obra encontró una nueva forma de expresión en la pantalla grande.

La adaptación de La ciudad y los perros fue dirigida por el cineasta Francisco Lombardi, con guion del reconocido poeta peruano José Watanabe. Gracias a su labor en la dirección, Lombardi recibió en ese mismo año el premio a Mejor Director en el Festival de San Sebastián.

Personajes de la película inspirada en la novela La ciudad y los perros. (Composición Infobae: Difusión)

En el libro ‘La ciudad y los perros. Últimas noticias’, Carlos Aguirre se refirió a la repercusión del filme peruano. “Tuvo gran éxito de público y de crítica. En 1985 la película obtuvo el Tercer Premio Coral en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano en La Habana, el premio a la mejor película en el Festival de Cine Latinoamericano de Biarritz y en la Muestra Internacional de Cine en México, y mención de honor en el Festival de Mannheim-Heidelberg, en Alemania”, señaló.

Desde su estreno, el filme ha sido exhibida en cines y transmitida en televisión en distintos países. Además, ha tenido varias ediciones en DVD, se encuentra disponible en YouTube y, como era de esperarse, ha sido pirateada en múltiples ocasiones.

Finalmente, la novela La fiesta del Chivo fue adaptada al cine con el mismo nombre del libro, bajo la dirección del cineasta peruano Luis Llosa. El filme se estrenó en 2006 durante el Festival de Cine de Berlín.

Tráiler de la película La fiesta del Chivo.

La película se desarrolla en Santo Domingo, República Dominicana, durante los años 1960 y 1961. Cuenta la historia de Urania Cabral, quien regresa a su país después de haber huido de él años atrás, en pleno régimen del dictador Rafael Leónidas Trujillo.

Llosa Urquidi estuvo presente cuando Vargas Llosa vio por primera vez su largometraje en el estreno. En una conversación con este medio, compartió cómo fue esa experiencia.

“Él viajó a República Dominicana para el estreno y estuvo muy satisfecho con la película. [...] Cuando realizamos el estreno allí, su reacción fue muy positiva. También estuvo presente en el Festival de Cine de Berlín, donde su respuesta fue igualmente favorable”, contó.