Encuentran sin vida y en un costal a hijo de empresario minero que fue secuestrado hace seis meses en Alto Trujillo

Yessi García López fue denunciado como desaparecido el pasado 10 de septiembre. (Foto: Composición)

El pasado 5 de marzo, en la zona de Alto Trujillo, fue hallado un cuerpo sin vida dentro de un costal, que tras investigaciones fue identificado como Yessi García López (30), hijo de un empresario minero de la región La Libertad. García López había sido secuestrado el 9 de septiembre de 2024 en el distrito de Laredo por la banda criminal ‘Los Pulpos’, quienes exigieron un rescate de 3 millones de dólares por su liberación.

Los restos del joven empresario que se dedicaba a la agricultura y minería son ahora velados en una vivienda de la parte baja del distrito de La Esperanza. Cristina Huaripata, esposa de la víctima, relató a medios locales que su pareja habría sido secuestrado por miembros de la ‘Los Pulpos’ quienes exigían una exhuberante cantidad de dinero por su liberación, sin nunca dar pruebas de vida. “Somos gente del campo, no tenemos esas cantidades de dinero. Se equivocaron con él”, lamentó.

Fiorella García, hermana del empresario, denunció la inacción de las autoridades, señalando que la Policía nunca brindó apoyo con la excusa de falta de vehículos y combustible. “El 5 de marzo nos avisaron del hallazgo de un cadáver dentro de un saco. Fuimos a la morgue y confirmamos que era mi hermano. Ha sido torturado de la peor manera”, afirmó.

Su secuestro

Los secuestradores quemaron la camioneta de la víctima. (Foto: Captura)

El 9 de septiembre del año pasado, García López se encontraba viajando en su camioneta cuando fue interceptado por los delincuentes. La camioneta fue incendiada en un cañaveral de la zona de Santo Domingo, en el distrito de Laredo, tras ser despojada de sus placas de identificación.

La intensa humareda del vehículo en llamas alertó a los vecinos, quienes rápidamente notificaron a las autoridades. Sin embargo, la noticia de su secuestro no fue confirmada hasta varias horas después. Fue en ese momento que se comenzó la investigación para determinar su paradero, aunque la familia ya había recibido amenazas y exigencias de pago.

Las autoridades, principalmente la División de Investigación Criminal de Trujillo (Divincri), fueron los encargados de la investigación, sin embargo, nunca lograron obtener pistas claras que ayudaran a liberar al joven ni a identificar a los responsables.

“Me dijeron (la PNP) que están haciendo todo lo posible. Ellos no están haciendo nada, no sé cual es el apoyo que están dando. Ellos dicen que no hay movilidad para que hagan la búsqueda, a pesar que nos han mandado videos diciendo que si no les damos dinero le van a cortar los dedos”, denunció anteriormente la esposa de la víctima.

Durante todo este tiempo, los padres y allegados de García López vivieron con la incertidumbre y el temor constante de que el joven no regresara con vida. Finalmente, el hallazgo de su cuerpo en Alto Trujillo confirmó lo peor: el joven había sido brutalmente asesinado. La familia, devastada por la noticia, ha expresado su dolor y exige justicia, clamando por que los responsables sean identificados y llevados ante la justicia.

Este asesinato ha dejado una profunda conmoción en la región de La Libertad, destacando una vez más el incremento de la violencia provocada por organizaciones criminales como “Los Pulpos”, cuya influencia se extiende en zonas donde la minería ilegal es prevalente.

Líneas de emergencia

El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y otros delitos y obtener protección inmediata. Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.

También, los usuarios tienen las opciones de llamar a los siguientes números:

Línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.

Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.

Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.