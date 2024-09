Secuestran a hijo de empresario minero en Trujillo: ‘Los Pulpos’ estarían implicados en el hecho

Yessi García López fue denunciado como desaparecido el pasado 10 de septiembre. (Foto: Composición)

El secuestro del empresario minero Yessi García López, de 30 años, ocurrido el pasado 9 de septiembre ha conmocionado a la ciudad de Trujillo y a toda la región La Libertad. Las sospechas apuntan a que la organización criminal conocida como “Los Pulpos”, liderada por Jhonsson Cruz, estaría detrás de este acto delictivo.

La División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo ha iniciado una exhaustiva investigación sobre la desaparición de García López, hijo de un empresario dedicado a la extracción de minerales en la región.

El jefe de la Divincri Trujillo, coronel Percy Huapaya, informó que la principal hipótesis es que la organización criminal pretende borrar evidencia, como se evidenció con la quema de la camioneta del empresario, hallada en unos cañaverales en la zona de Santo Domingo, en el distrito trujillano de Laredo.

“Los hechos están en investigación y, por ahora, solo tenemos la denuncia de su desaparición por parte de sus familiares. Las pesquisas están siendo coordinadas con el Ministerio Público y personal de inteligencia”, precisó el coronel Huapaya.

Hasta el momento, la Policía Nacional del Perú (PNP) solo cuenta con la denuncia por desaparición, sin imágenes ni detalles precisos sobre el lugar y la hora de su ocurrencia.

Secuestrado en Laredo

García López fue reportado como desaparecido el martes 10 de septiembre, después de que no regresara a casa. La densa humareda de un vehículo en llamas alertó a los vecinos, quienes comunicaron el incidente a la PNP, dando inicio a las primeras investigaciones.

Según informaron medios locales, los secuestradores habrían exigido un rescate de 3 millones de dólares por su liberación. Sin embargo, todavía no hay confirmación sobre algún acuerdo entre los delincuentes y la familia de la víctima.

“Él desaparece aquí en Trujillo desde el lunes a la media noche y hasta hoy no se sabe nada de él. El martes por la tarde recibí el mensaje que lo tienen secuestrado y pidieron una suma grande de dinero a cambio de su vida”, manifestó la esposa de la víctima, según cuenta Noticias Trujillo.

Este secuestro ha generado una profunda sensación de inseguridad en Trujillo, una provincia que, al igual que Pataz y Virú, se encuentra en estado de emergencia debido al alto índice de criminalidad. La creciente violencia y la acción de organizaciones criminales como “Los Pulpos” siguen sembrando el terror en la ciudad y sus alrededores.

Los secuestradores quemaron la camioneta de la víctima. (Foto: Captura)

Se especula que estos hechos están vinculados a actividades extractivas de minería ilegal tanto en la provincia de Pataz como en el sector El Lajón, ubicado en la provincia de Otuzco, ambos en la zona andina de la región. La situación mantiene a la comunidad en vilo, esperando respuestas y la pronta liberación de Yessi García López.

“Nosotros no tenemos problemas con nadie. A quien reportan del secuestro es al hermano (de Yessi), a él le están pidiendo la suma grande de dinero. Esos señores se están equivocando. Tengo hijos pequeños que necesitan de la compañía de su padre”, acotó la mujer.

Mientras avanzan las investigaciones, la familia del empresario sigue viviendo una angustiosa espera. Las autoridades están trabajando para esclarecer el caso y devolver la tranquilidad a Trujillo.

“Me dijeron (la PNP) que están haciendo todo lo posible. Ellos no están haciendo nada, no sé cual es el apoyo que están dando. Ellos dicen que no hay movilidad para que hagan la búsqueda, a pesar que nos han mandado videos diciendo que si no les damos dinero le van a cortar los dedos”, denunció la esposa de la víctima.