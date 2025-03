Marina Gold anuncia ‘agencia’ con chicas, pero es criticada en redes: la acusan de incentivar trata de personas y hasta proxenetismo

Marina Gold anuncia ‘agencia’ con chicas | Kick/@MarinaGold

Marina Gold, actriz y modelo peruana reconocida por su trabajo en la industria del cine pornográfico, sorprendió a sus seguidores y generó una gran controversia tras anunciar que abriría su propia agencia para ayudar a mujeres, incluidas chicas trans, a generar ingresos en la plataforma OnlyFans. En una transmisión en vivo en su canal de Kick, la también influencer compartió detalles sobre su proyecto, asegurando que guiará a las participantes a ganar dinero de manera efectiva.

“Dependiendo de tu edad, tengo oportunidades para ustedes, chicas. Quiero anunciar a la comunidad peruana que estoy abriendo mi agencia de OnlyFans. Significa que voy a ayudar a otras chicas a que les vaya igual de bien que a mí, a través de un montón de servicios que voy a ofrecerles”, indicó Marina Gold a sus seguidores.

Durante la transmisión, la actriz peruana dejó claro que su agencia no era para cualquier persona. “No quiero chicas flojas, no quiero chicas tontas, no quiero chicas cansonas. Quiero gente responsable, que quiera trabajar”, comentó, aclarando que los requisitos para unirse a su agencia incluyen ser “una chica guapa y responsable”. También destacó que su agencia será inclusiva y que las chicas trans pueden participar sin ningún problema.

Marina Gold, quien tiene más de cuatro años de experiencia en la industria, expresó que este nuevo emprendimiento tiene como objetivo ayudar a las chicas a mejorar sus cuentas en OnlyFans, así como guiarlas en su camino. “Esto es un trabajo, al fin y al cabo. Pero bueno, abriré mi agencia para poder mejorar sus cuentas del azulito, para guiarlas en lo que necesiten para crecer”, explicó.

Para la modelo peruana, esta es una oportunidad única para compartir su conocimiento y evitar que otras chicas cometan los mismos errores que ella cuando ingresó al mundo del cine para adultos. “He pasado por muchas cosas, he hecho las cosas mal, me he topado con la gente incorrecta, me han estafado, he perdido miles de euros, pero todo me ha costado para llegar hasta aquí”, afirmó Marina Gold.

Críticas contra Marina Gold

El anuncio de Marina Gold fue recibido con opiniones divididas. Mientras algunos la apoyaron por su esfuerzo por ofrecer una guía para quienes desean iniciarse en la industria, otros no dudaron en criticarla fuertemente, acusándola de promover el “proxenetismo virtual”. Las críticas se intensificaron en redes sociales, donde varios usuarios expresaron su desaprobación, considerando que su agencia podría estar facilitando la prostitución en línea.

“¿Proxenetismo virtual? Jajaja, o sea, ¿porque ella se dedica a eso cree que otras tienen que tomar ese camino y facilitarles las formas? Qué abuso”, escribió un usuario en Twitter. Otros comentaron de forma similar, acusándola de “promover la prostitución online” y cuestionando la legalidad de su negocio. “Esto debe contar como proxenetismo”, señaló otro comentario en redes.

“Importante que tenga total control en eso, no simplemente que sea la imagen porque le puede traer problemas”, señaló un tuit más, en alusión a los riesgos legales que Marina Gold podría enfrentar si su agencia no está adecuadamente regulada.

¿Quién es Marina Gold?

Marina Gold es una actriz y modelo peruana, conocida por su trabajo en la industria del cine para adultos. De origen huaracino y piurano, mostró desde joven su interés por el entretenimiento y la moda, lo que la llevó a incursionar en el modelaje y, más tarde, en la industria para adultos en 2020.

Marina Gold, actriz peruana de cine para adultos, destaca por su éxito en OnlyFans y redes.

En estos tres años de carrera, Marina Gold ha trabajado con diversas productoras y ganado popularidad a nivel nacional e internacional. Gracias a su presencia en redes sociales y plataformas digitales, ha logrado conectar con una audiencia global. Sus ingresos, que superan los de muchas profesiones tradicionales, le han permitido adquirir propiedades en Perú. Además, a través de plataformas como OnlyFans, genera más de 10 mil dólares al mes y vende productos exclusivos, como prendas y merchandising por 200 dólares.

Marina Gold también ha logrado una gran visibilidad por su capacidad para generar ingresos a través de su contenido en línea, lo que le ha permitido alcanzar una gran popularidad y convertir su nombre en una marca registrada dentro del entretenimiento para adultos.