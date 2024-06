El jugoso sueldo de Marina Gold en el cine para adultos: Cuánto gana la peruana y por qué no viviría en Perú

Marina Gold revela su millonaria ganancia y por qué no regresará a Perú. | ATV

Marina Gold, una joven peruana de 21 años, ha encontrado su camino en el cine para adultos en España, lugar donde logró consolidarse como una estrella emergente. Desde muy joven, soñaba con pertenecer a esta industria, haciéndose realidad cuando cumplió la mayoría de edad.

Criada en el Callao, se trasladó a Madrid para estudiar Derecho, contando con el apoyo de sus padres. Sin embargo, al segundo año de su carrera, decidió dar un abrupto giro y comenzó su trayectoria como actriz grabando escena explícitas.

“Cuando tenía que postular (a una productora), me pedían fotos desnudas y al principio me avergonzaba, pero poco a poco pude superarlo y finalmente logré ingresar a esta industria,” explicó la joven en un reportaje que le realizó ‘Magaly TV La Firme’, medio donde dio detalles de su nueva vida.

Marina Gold revela su millonaria ganancia y por qué no regresará a Perú. | Instagram

El camino no ha sido fácil para Marina, ya que con el tiempo dejó de recibir apoyo de su familia. No obstante, en 2023 logró reconciliarse con ellos, aunque no tiene pensado renunciar.

¿Cuánto dinero gana Marina Gold como actriz?

Marina, cuyo nombre real prefiere no revelar, cuenta que sus ingresos en este sector superan los de muchas profesiones tradicionales. Por una escena sencilla puede cobrar hasta 1000 dólares por una escena sencilla.

“Cuando una chica se va de tour en Europa... se va dos semanas, creo que puede ganar hasta 15 mil dólares. Muchos piensan que las escenas son fingidas, pero hay diferentes formas disfrutarlo. A mí, lo que me gusta de estar frente a las cámaras es el hecho del morbo, del que ‘guau lo están viendo millones de personas’”, contó la joven.

En sus tres años de carrera, algunas de sus cintas han alcanzado los 5 millones de vistas, lo que aumentó su popularidad y valor en el mercado.

Marina Gold, actriz peruana que triunfa en el cine para adultos. | captura/ATV

Además de sus ingresos por filmaciones, Marina ha encontrado nuevas formas de generar dinero a través de plataformas como OnlyFans, donde gana más de 10 mil dólares. Esto le valió adquirir propiedades en Perú

Por otro lado, pone a la venta algunas prendas y merchandising que los vende a 200 dólares en promedio. Del mismo modo, ha recibido propuestas de citas románticas, por lo que no ha dejado escapar la oportunidad con una tarifa de 1000 dólares.

Marina Gold revela su millonaria ganancia y por qué no regresará a Perú. | ATV

Marina Gold y sus aspiraciones en Europa

La actriz revela que su vida personal ha sido afectada por su elección de carrera. “Estoy soltera y ha sido difícil conseguir una pareja porque muchas veces cuando les digo en qué trabajo, me rechazan,” confesó.

A pesar de su amor por Perú, Marina reconoce que continuar su carrera en su país natal sería complicado debido a los prejuicios y la falta de aceptación que aún existen en torno al cine para adultos.

En otra entrevista, expresó sus sentimientos: “Me encantaría vivir en Perú, hay zonas muy bonitas y la calidad de vida es buena, pero el trabajo está en Europa o Estados Unidos. Allí puedo seguir creciendo profesionalmente y explorar nuevas oportunidades en un entorno más abierto”, dijo a Wapa.

Marina Gold triunfa en la industria del porno a nivel mundial. | Instagram

Actualmente, sigue enfocada en su futuro en Europa, donde ve mayores posibilidades de desarrollo y un ambiente más receptivo a su trabajo. Esta joven peruana ha demostrado que, a pesar de los desafíos y estigmas, es posible triunfar y alcanzar una vida ostentosa en el mundo del cine para adultos.

Marina Gold también anunció que será parte de una producción audiovisual de de Netflix, y su aparición verá la luz en los próximos meses. “Estuve grabando para una serie de Netflix, aunque no en un papel protagónico. Mi intervención es breve, apenas unos 15 segundos, en una escena donde mi personaje aparece siendo sorprendido en un acto íntimo”, explicó.

Actriz Marina Gold no vive en Perú, se mudó al extranjero. | Instagram