Giacomo Bocchio revela tenso momento en las grabaciones de ‘El Gran Chef Famosos’: “No me dijeron nada”

Giacomo Bocchio contó incómodo momento en 'El Gran Chef Famosos' | Instagram/@giselavalcarcelperu

El reconocido chef Giacomo Bocchio compartió que vivió un momento incómodo durante las grabaciones de ‘El Gran Chef Famosos’, programa en el que se desempeñaba como jurado antes de su salida de Latina TV. En diálogo con Gisela Valcárcel, el cocinero explicó que esta situación surgió a raíz del rodaje de un especial de Halloween, el cual entraba en conflicto con sus creencias religiosas, lo que lo llevó a tener una conversación seria con la producción del programa.

“Me pasó en El Gran Chef que la primera vez que se hizo un programa de Halloween yo había estado en Ayacucho el fin de semana grabando con mi querido amigo Ricardo Rondón. Él es el campeón de la primera temporada y se ha convertido en mi amigo. Entonces, estábamos en Ayacucho y el lunes tocaba grabar. Me llegó el guion y vi que era Halloween, yo no tenía idea porque como grabábamos con varios días de anticipación, no pensé que estaba por llegar (esa celebración). Ni lo habíamos conversado ni me habían dicho nada”, explicó el cocinero.

A pesar de Giacomo Bocchio que había llegado al programa de Latina TV con la intención de ser respetuoso con su fe y valores, la situación lo puso en una encrucijada. “Desde el día uno que llegué, les dije que era cristiano, procuré demostrarlo en el día a día. Cuando llegó el guion, me dije: ‘pucha, ¿y ahora? ¿qué les digo?’”, relató. Sin embargo, fue firme en su decisión de no comprometer su religión. “Me dije: ‘tengo que ser fiel a mis creencias’”.

Giacomo Bocchio explicó cómo un especial de Halloween en 'El Gran Chef Famosos' chocó con sus creencias religiosas.

El exjurado de ‘El Gran Chef Famosos’ recordó cómo, tras reflexionar sobre la situación, optó por conversar con la producción del programa para darles la noticia: no iba a asistir a las grabaciones. “Les escribí a las personas pertinentes y les dije que no podía asistir a ese programa, que tomen las decisiones que crean convenientes porque eso iba en contra de mi fe, que no podía asistir al programa. Les dije que si no lo entendían, yo lo iba a aceptar. Gracias a Dios, lo entendieron”, comentó.

Finalmente, Giacomo Bocchio detalló que, tras llegar a un acuerdo con la producción de ‘El Gran Chef Famosos’, se estableció que no participaría en los especiales de Halloween en las temporadas posteriores. De esta manera, fueron únicamente Javier Masías y Nelly Rosssinelli quienes aparecieron en pantalla disfrazados. “Por eso, nunca me han visto en un programa de Halloween de El Gran Chef Famosos”, concluyó el chef peruano.

Tras conversar con la producción, Bocchio no participó en los especiales de Halloween en futuras temporadas.

¿Cómo fue separado de Latina TV?

Por otro lado, Giacomo Bocchio compartió en la entrevista cómo se enteró de su salida de ‘El Gran Chef Famosos’, programa en el que participó como jurado. El chef explicó que no recibió ninguna explicación directa sobre la decisión, pero sí tuvo una conversación con los responsables del programa.

“Yo hablé con el señor Pereira y me dijo simplemente que habían tomado la decisión de buscar nuevas propuestas”, señaló Bocchio. A pesar de no ser informado sobre los motivos específicos detrás de la decisión, el chef no mostró resentimiento y aceptó la situación con madurez. “Les dije que les deseaba lo mejor, que le fuera muy bien. Gracias a Dios fue por Zoom, porque si no habría tenido que ir hasta allá para que me digan eso”, añadió.

Giacomo Bocchio revela detalles de su despido de Latina: "Fue por Zoom". | Instagram.

Giacomo Bocchio enfatizó que, aunque fue una sorpresa para él, entendió que la vida continúa y que todo sucede por una razón. “A mí me está yendo muy bien. Estoy más bendecido de lo que me podía imaginar en la vida”, expresó con optimismo. Además, no descartó volver a trabajar en en el canal 2 en el futuro: “Por supuesto que volvería a Latina porque eso es ayudar a generar trabajo a otras personas”.

¿Quién reemplazó a Giacomo Bocchio?

Luciano Mazzetti, chef peruano y figura destacada en el mundo culinario, ha sido confirmado como el nuevo jurado de ‘El Gran Chef Famosos: Extremo’, reemplazando a Giacomo Bocchio, quien recientemente anunció su salida del programa. El cocinero se une a Nelly Rossinelli y Javier Masías en la mesa de jueces, sumando su experiencia y energía a esta nueva temporada.

Luciano Mazzetti ingresa a 'El Gran Chef Famosos'.

El chef, conocido por su participación en la edición Pericotitos de ‘El Gran Chef Famosos’, fue bien recibido por el público, lo que le permitió asegurar su puesto en esta nueva etapa del exitoso programa. Durante la conferencia de prensa, Luciano Mazzetti expresó su entusiasmo: “Estoy extremadamente feliz, para mí es un orgullo poder participar de este programa, que ha hecho feliz a tantísima gente”.

Luciano Mazzetti es un chef, conductor de televisión e influencer gastronómico peruano. Con 39 años, ha consolidado su carrera tanto en televisión como en redes sociales, donde comparte contenido relacionado con la cocina y sus viajes. Es creador de los populares canales de YouTube Viaja y Prueba y Cocina Pe, además de ser conductor de programas como ‘Cocina en un Toque’, ‘Mejor Cocina’ y ‘Sabe a Perú'.

Luciano Mazzetti debutó en 'El Gran Chef Famosos' | Latina TV