Giacomo Bocchio revela detalles de su despido de Latina: “Fue por Zoom”

Giacomo Bocchio, uno de los miembros más emblemáticos del jurado de ‘El Gran Chef Famosos’, confirmó hace unas semanas su salida del popular reality de cocina tras haber formado parte del programa durante once temporadas. En aquel momento, el reconocido cocinero peruano utilizó su cuenta oficial de Instagram para comunicar a sus seguidores que no continuará en el formato de Latina.

“Me han preguntado muchísimo, y me siguen preguntando muchísimo, si voy a seguir en ‘El Gran Chef’ y la respuesta es no”, compartió el famoso chef en su publicación, aclarando que esta fue una elección del canal y no una decisión personal. También expresó su agradecimiento al programa, resaltando la oportunidad que tuvo de enseñar a la audiencia a través de sus conocimientos gastronómicos desde el estreno del reality el 1 de marzo de 2023.

A lo largo de su tiempo en ‘El Gran Chef Famosos’, Giacomo Bocchio formó parte de un jurado que también incluyó a Javier Masías y Nelly Rossinelli. Durante las 11 temporadas en las que participó, el cocinero dejó su huella, compartiendo técnicas culinarias y conocimientos con los televidentes. En su mensaje, Bocchio expresó su satisfacción por el impacto que el programa tuvo en la sociedad peruana.

Giacomo Bocchio pide que paren las críticas en su contra. (Captura de IG)

“Me quedo muy feliz de escuchar que en los mercados ya hablan de técnica, de cortes de precisión, de fondos. Eso es algo que ha calado en la sociedad peruana y me siento muy feliz de haber podido participar en eso”, indicó.

Ahora, tras algunas semanas desde su salida del reality gastronómico, Giacomo Bocchio tuvo una extensa conversación con Gisela Valcárcel, donde dio detalles de su salida de Latina. El chef aseguró que, cuando fue despedido, nunca le dieron un motivo en específico, solo que el canal estaba buscando ‘nuevas propuestas’, descartando que haya sido por su creencia religiosa.

Asimismo, el exjurado de ‘El Gran Chef Famosos’ indicó que la comunicación con la persona encargada de anunciarle su retiro se dio a través del aplicativo Zoom, exactamente mediante una videollamada, por lo que le ahorraron ir hasta el distrito de Jesús María solo para escuchar que ya no iba a continuar en el programa.

Giacomo Bocchio agradece las muestras de cariño de los chefcitos de El Gran Chef Famosos. IG

“Yo no sé, realmente no lo sé, a mí no me han dado explicaciones, solo hablé con el señor Pereira y me dijo simplemente que estaban buscando nuevas propuestas, esas fueron sus palabras textuales. En ese mismo momento le dije que les deseaba lo mejor y que les vaya muy bien. Gracias a Dios fue por Zoom porque sino hubiera tenido que ir hasta allá (San Felipe) para que me digan esto”, añadió.

Giacomo Bocchio asegura que regresaría a Latina

En su conversación con Gisela Valcárcel, Giacomo Bocchio no descartó la posibilidad de regresar a Latina si se presenta una oportunidad adecuada. El chef tacneño destacó los cambios positivos que ha experimentado la cadena bajo la nueva administración de Eric Jurgensen. A pesar de no ser un consumidor habitual de la televisión nacional, Bocchio mencionó que ha escuchado buenos comentarios sobre el trabajo que se está haciendo en el canal, especialmente de parte de su colega Ricardo Rondón.

Giacomo también explicó que uno de los principales motivos por los que estaría dispuesto a regresar a Latina sería para apoyar a sus compañeros de trabajo. En este sentido, destacó el valor de la gente con la que trabajó, mencionando que para él, Latina no es solo un canal, sino un lugar donde ha forjado relaciones cercanas con personas como la maquilladora Rosita y los camarógrafos, quienes se han convertido en su “familia”. El chef resaltó que la continuidad en el equipo fue lo que generó tanto cariño hacia el lugar.

Giacomo Bocchio conversó con Gisela Valcárcel tras su polémica salida de El Gran Chef Famosos. IG

Finalmente, Giacomo Bocchio expresó que su decisión de regresar a Latina no solo estaría motivada por su interés profesional, sino también por el deseo de contribuir a la generación de empleo y apoyar a quienes forman parte del equipo. “Volvería a Latina porque eso es ayudar a generar trabajo a otras personas”, concluyó, dejando abierta la puerta para un posible retorno en el futuro.