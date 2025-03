Fernando Armas se reinventa con Game Over, un show de comedia lleno de sorpresas

Fernando Armas presenta en Barranco un show repasando a sus famosas imitaciones

Con más de tres décadas de trayectoria en el mundo de la comedia, Fernando Armas se ha ganado un lugar destacado en el corazón de los peruanos. Su energía inagotable en el escenario y su habilidad para hacer reír a todos han sido la clave de su éxito. En una reciente entrevista, Armas compartió su visión sobre cómo ha mantenido su vitalidad y pasión por la comedia, así como un vistazo a su carrera que abarca desde la televisión hasta la radio.

Sobre la fórmula para seguir proyectando esa energía en el escenario, Armas destacó que su secreto es “la vitalidad del alma, con el mejor deseo de ver feliz a las personas”. Para él, “una sonrisa es gasolina para seguir dándole a este mágico mundo de la comedia”, demostrando que el humor no es solo su oficio, sino una forma de vida que lo impulsa a seguir adelante con energía.

En cuanto a los personajes que interpreta, Armas señaló que, aunque algunos puedan parecer en contra de su forma de hacer las cosas, siempre los prioriza si logran arrancar carcajadas. “Por convicción no he podido dejar de hacer algún personaje, porque mi convicción es arrancar carcajadas. Así sea que yo mismo estuviera en contra de las formas, priorizo el fondo de hacer reír”, expresó a Infobae Perú.

Armas también habló sobre si todos pueden ser comediantes, y su respuesta fue clara: “Hoy hay técnicas para ser un comediante, creo que es una moda hacer stand up o monólogos, pero el comediante nace, se disciplina y avanza con su carisma, creatividad y buen humor”. Para él, ser comediante es más que seguir una moda, es una vocación que debe trabajarse con dedicación.

La fama ha sido una parte importante de su vida, y Armas reflexionó sobre lo que le ha dado y le ha quitado. “La fama me dio la alegría de reconocerme comediante, la posibilidad de conocer el mundo, viajar y darle a mi familia un desarrollo socioeconómico. Me dio muchas satisfacciones. ¿Qué me quitó? La privacidad, que no es fastidio para mí, y también la ausencia de parte algunas veces en mi hogar”, comentó, destacando tanto las ventajas como los sacrificios de la fama.

El comediante también habló sobre la evolución del humor, y celebró los cambios que se han dado a lo largo de los años. “Sí ha cambiado, y me encanta que eso haya pasado porque siempre debe haber creatividad e innovación”, afirmó, demostrando su compromiso con la renovación constante en el mundo de la comedia.

En cuanto a los futuros comediantes, Armas les dio un consejo claro: “Que sean auténticos y originales. Un comediante jamás se puede parecer a otro”. Para él, la originalidad es clave para destacar en el competitivo mundo de la comedia.

Finalmente, Armas se despidió de algunos de sus entrañables personajes, quienes ya no estarán con él en el escenario, pero aseguró que es un proceso necesario. “Porque ya no están con nosotros y deben descansar. Es bueno renovarse”, dijo.

En este contexto, invitó a su público a disfrutar de su nuevo show, Game Over, que se presentará este viernes 4 de abril a las 8 p.m. en el Centro de Convenciones Bianca de Barranco. Con la temática de El Juego del Calamar, Armas repasará algunos de sus personajes más queridos como Chisisricósoro, Toledo, Laura Chozo, Yukimori y Alan. En este espectáculo, se irán eliminando uno a uno los personajes, en un formato lúdico y lleno de sorpresas. Las entradas están disponibles en Teleticket, Atrápalo y se pueden hacer reservas al 998186864.

Armas: De Chiclayo a la pantalla

Nacido el 30 de mayo de 1965 en Chiclayo, Armas estudió administración y producción de televisión. Es el octavo de once hermanos y, tras llegar a Lima en busca de una oportunidad, sorprendió al conductor Augusto Ferrando en el programa Trampolín a la Fama, donde inició su carrera. A partir de ahí, su ascenso fue vertiginoso, participando en diversos programas de televisión y radio, como Risas y Salsa, Los Chistosos y Notiríase, entre otros.

A lo largo de los años, ha formado parte de muchos programas de humor y de competencia como jurado en Yo Soy. Su sello personal también lo llevó a la radio, donde fue parte de exitosos espacios como Los imitadores del humor y Exitosa radio, y ahora se encuentra en PBO radio digital.

Con una filmografía que incluye programas como Risas de América, 24 Minutos, El Torpedo, y Comediando, su versatilidad en diversos géneros lo ha consolidado como un referente de la comedia peruana. Además, participó en películas como Motor y Motivo, mostrando su capacidad de adaptación a diferentes formatos y estilos.