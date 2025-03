Exministro de Pedro Castillo pierde los papeles en el juicio por golpe de Estado y arremete contra el exjefe de la PNP

Willy Huerta pierde los papeles en el juicio contra Pedro Castillo y arremete contra el exjefe de la PNP - Justicia TV

El exministro del Interior de Pedro Castillo, Willy Huerta, perdió los papeles durante el juicio oral por el fallido golpe de Estado y contra el excomandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), teniente general PNP (r) Raúl Alfaro, quien declaró como testigo de cargo.

Luego de que el abogado de Huerta terminó de contrainterrogar a Alfaro, el exministro se levantó de su asiento y acusó al exjefe de la PNP de mentir en su declaración.

“Tiene que saberse la verdad. El señor (señalando a Raúl Alfaro) es un mentiroso”, se le escucho decir al extitular del Interior. Inmediatamente, el juez supremo José Neyra Flores, presidente de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, lo exhortó a respetar al testigo

“¿Cuál es la verdad de lo que el señor dice? El señor fue sacado de la Policía por mentiroso. Al señor lo han botado... El Español...El señor es un mentiroso....El señor no tiene credibilidad”, insistió Willy Huerta.

Exministro Willy Huerta protagoniza lamentable episodio en el juicio por el Golpe de Estado.

“Señor, usted no puede exaltarse así y ofender a los testigos porque de esa manera no se le va a restar credibilidad a nadie. Tenga la bondad, sino vamos a disponer su expulsión de la sala de audiencias. No puede comportarse así”, advirtió el juez supremo Neyra Flores.

La exaltación del exministro tuvo lugar luego de que el Tribunal no permitió que la defensa de Huerta preguntara a Raúl Alfaro sobre su implicancia en el caso de la presunta red de espionaje de ‘El Español’.

Como se recuerda el exjefe de la Policía fue pasado al retiro luego de revelarse su vínculo con Jorge Hernández Fernández, pese a que lo negó en un inicio.

Alfaro ratifica su testimonio

Ante la Sala Suprema Penal Especial, el teniente general (r) Raúl Alfaro ratificó que el 7 de diciembre de 2022 recibió la llamada del entonces ministro Willy Huerta luego de la emisión del mensaje golpista de Pedro Castillo.

“Me dice el ministro: ‘Estoy en Palacio, te voy a comunicar con el presidente’. El presidente me dice: ‘General, cierre el congreso, saque todos los que están adentro, detenga a la fiscal de la Nación y dé seguridad a los domicilios de Aníbal Torres y Betssy Chávez y sus padres”, declaró Alfaro.

El exjefe de la Policía le preguntó a Castillo los motivos para cerrar el Congreso sin que se hayan dado las condiciones y detener a la entonces fiscal de la Nación Patricia Benavides. “Me dijo (que) esos detalles se los va a dar el ministro”, agregó.

Alfaro indicó que les comentó a los otros oficiales presentes en su despacho (Vicente Álvarez, Jorge Angulo, Edison Hernández, Miguel Bryson y Julio Ubillus) que “el presidente está errado” y que se debía garantizar el funcionamiento del Congreso.

El excomandante de la Policía precisó que la llamada con Castillo estaba en volumen alto, no en altavoz, por lo que asume que los otros oficiales en el lugar escucharon las palabras del exmandatario.

Alfaro declaró que en ese momento sacó su Código Penal para “pensar en todo lo que estaba sucediendo”. Luego, le dijo a Jorge Angulo que proceda con la intervención del entonces presidente por encontrarse en flagrancia por la comisión del delito de sedición.

Preocupados

Raúl Alfaro dijo que, luego del mensaje golpista, recibió llamadas de autoridades y personalidades, como el congresista José Cueto, la jueza suprema Elvia Barrios y el exjefe del GEIN José Luis Gil Becerra.

Todos, afirma Alfaro, estaban preocupados por el mensaje golpista y por la posición que tomaría la Policía.